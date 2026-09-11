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জলপাইগুড়ি স্কুলে প্রধান শিক্ষককে মারধর, ছাত্রদের টিসি দেওয়ার নির্দেশ শিক্ষামন্ত্রীর

Jalpaiguri Zilla School: প্রধান শিক্ষককে মেরে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধে শতাব্দী প্রাচীন জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে ৷ শুক্রবার অভিযুক্ত ছাত্রদের টিসি দেওয়ার নির্দেশ স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর ৷

JALPAIGURI ZILLA SCHOOL TURMOIL
জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে পরিদর্শনে স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2026 at 6:13 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 11 সেপ্টেম্বর: প্রধান শিক্ষককে মারধর ছাত্রদের ৷ শতাব্দী প্রাচীন জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্রদের টিসি দেওয়ার নির্দেশ দিলেন শিক্ষামন্ত্রী। পাশাপাশি, অবিলম্বে জেলা স্কুলের পরিচালন সমিতি গঠন করার নির্দেশ দেন। শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে পরিদর্শনে আসেন শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন।

এদিন জেলা স্কুলের চেয়ারম্যান, জলপাইগুড়ি জেলাশাসক অদিতি চৌধুরী-সহ বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করেন শিক্ষামন্ত্রী ৷ বৈঠকে ছিলেন স্কুল পরিদর্শক মাধ্যমিক সুজিত সরকার-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা ৷ অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি শহর ও শহর সংলগ্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গেও বৈঠক করেন দীপক বর্মন। বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। জেলা স্কুলের প্রাক্তনীরাও শিক্ষামন্ত্রীর সামনে তাঁদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার কথা তুলে ধরেন ৷

ছাত্রদের টিসি দেওয়ার নির্দেশ শিক্ষামন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)

বৈঠকের পর দীপক বর্মন বলেন, "শিক্ষককে মারধোরের ঘটনা কখনোই বরদাস্ত করা হবে না। আমি অভিযুক্ত ছাত্রদের আগামিকাল (শনিবার)-এর মধ্যে চিহ্নিত করে তাদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি ৷ তারা আর জেলা স্কুলে পড়তে পারবে না ৷ শহরের যে কোনও স্কুলে ওই ছাত্ররা ভর্তি হতে পারবে। অভিযুক্ত ছাত্রদের মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে না ৷ আগামীতে এমন ঘটনা যাতে না-ঘটে তাই প্রধান শিক্ষকদেরও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার কথা বলা হয়েছে ৷ এই ঘটনার সঙ্গে কোনও ষড়যন্ত্র আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ৷ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত হবে ৷ আমি সমস্ত শুনেছি ৷"

JALPAIGURI ZILLA SCHOOL TURMOIL
এদিন বৈঠক করেন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, গত 8 সেপ্টেম্বর মিড-ডে মিলের খাওয়াকে কেন্দ্র করে প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে বচসা বাধে ৷ এরপর প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের পেটানো বলে অভিযোগ ওঠে । এরপরেই প্রধান শিক্ষককে মারধোর করা হয় ৷ প্রধান শিক্ষককে ধাক্কা থেকে মেরে ফেলে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ ৷ পাশাপাশি, প্রধান শিক্ষকের ঘরের দরজা কাচ ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে ছাত্রদের বিরুদ্ধে।

মিড-ডে-মিলের খাবারকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয় ঐতিহ্যবাহী জেলা স্কুল। শতাব্দী প্রাচীন (150) বছরের পুরনো জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধর্মুচাঁদ বারুইকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে গেলে ছাত্ররা পুলিশের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখায় ৷ নিন্দার ঝড় ওঠে শিক্ষামহলে। দীর্ঘক্ষণ ধরে পুলিশ ছাত্রদের বোঝানোর চেষ্টা করে ৷ অবশেষে পুলিশ সফল হয় ৷ আহত ছাত্র ও প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ ।

TAGGED:

প্রধান শিক্ষককে মারধর
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