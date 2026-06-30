স্কুলে স্কুলে ফেস বায়োমেট্রিক, শিক্ষক নিয়োগে দ্রুত সিদ্ধান্তের আশ্বাস শিক্ষামন্ত্রীর
পাশাপাশি শিক্ষক সেলকে প্রকাশ্যে সমালোচনা না করার বার্তা দিলেন রাজ্যের স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন ৷
Published : June 30, 2026 at 6:46 PM IST
কলকাতা, 30 জুন: রাজ্যের প্রতিটি সরকারি স্কুলে পর্যায়ক্রমে ফেস রেকগনিশন-ভিত্তিক বায়োমেট্রিক উপস্থিতি ব্যবস্থা চালু করা হবে । পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা নিয়েও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আশ্বাস দিলেন রাজ্যের স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন ।
বিজেপির শিক্ষক সেলের এক কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান, শিক্ষা দফতর ইতিমধ্যেই এ নিয়ে কাজ শুরু করেছে । একই সঙ্গে শিক্ষক সংগঠনের সদস্যদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, সরকারের কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে মতভেদ থাকলে, তা সামাজিক মাধ্যম বা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ না করে দলের সাংগঠনিক স্তরে আলোচনা করা উচিত ।
স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, "অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ে ফেস রেকগনিশন-ভিত্তিক বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা চালু করা হবে ।" যদিও কবে থেকে তা কার্যকর হবে, সেই নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও ঠিক হয়নি ৷ তবুও সরকার এই ব্যবস্থা চালু করতে বদ্ধপরিকর বলে তিনি জানান । তাঁর কথায়, "আমরা প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে বায়োমেট্রিক ফেস রেকগনিশন মেশিন দেব । এরপর শিক্ষা ব্যবস্থায় আরও কিছু পরিবর্তনের পরিকল্পনাও রয়েছে । সবকিছু এখনই বলা সম্ভব নয় ।"
এরপরই শিক্ষক নিয়োগের প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন বলেন, "2016 সালের এসএসএলএসটি, গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি এবং 2025 সালের এসএসএলএসটি-সব বিষয়ই সরকারের নজরে রয়েছে । এই নিয়ে বারবার সাক্ষাৎ, ফোন, ই-মেল বা দীর্ঘ বার্তা পাঠানোর প্রয়োজন নেই ।" তাঁর দাবি, শিক্ষা দফতর উচ্চ আদালতের রায়, আইনি দিক এবং সরকারের মানবিক অবস্থান-সবকিছু বিচার করেই সিদ্ধান্ত নেবে । স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, "সমস্ত বিষয় আমাদের জানা আছে । সবদিক বিবেচনা করে অতি দ্রুত যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে ৷"
চাকরিপ্রার্থীদের উদ্দেশে তিনি জানান, সরকার ইতিমধ্যেই বয়সসীমায় পাঁচ বছরের ছাড় দিয়েছে । তাই নতুন করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, "আমাদের সরকার চাকরি বিক্রি করবে না । একটি চাকরিও বিক্রি হবে না । কেউ চাকরি কেনার চেষ্টা করবেন না, আর কাউকে সেই প্রলোভনেও পা দিতে দেব না ।"
বদলি বা ট্রান্সফার নিয়েও শিক্ষক মহলে দীর্ঘদিনের অসন্তোষের প্রসঙ্গ উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে । শিক্ষামন্ত্রী জানান, ট্রান্সফারের জন্য একটি স্বচ্ছ ও নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া তৈরি করা হচ্ছে । সেই ব্যবস্থা চালু হলে প্রত্যেক শিক্ষকই আবেদন করার সুযোগ পাবেন । তবে সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে সরকারকে কিছুটা সময় দিতে হবে বলেও অনুরোধ জানান তিনি ।
শিক্ষা পরিকাঠামো নিয়ে বলতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে এমন ধারণা ঠিক নয় । অধিকাংশ স্কুলেই শ্রেণিকক্ষ, বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার, বিদ্যুৎ ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো রয়েছে । তবে বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছাত্র-শিক্ষকের অসামঞ্জস্য । কোথাও ছাত্র কম অথচ শিক্ষক বেশি, আবার কোথাও তার উলটো চিত্র রয়েছে । এই ভারসাম্য আনতে সরকার কাজ করছে এবং আগামী দু-তিন মাসের মধ্যে এ বিষয়ে অগ্রগতি হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি ।
শিক্ষকদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, "শুধু সমস্যার তালিকা তুলে ধরলেই চলবে না । যে পরিকাঠামো রয়েছে, তা দিয়েই কীভাবে সর্বোচ্চ মানের শিক্ষা পরিষেবা দেওয়া যায়, সেই চেষ্টা করতে হবে ।" নিজের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তিনি জানান, তিনিও প্রত্যন্ত এলাকার সমস্যাসঙ্কুল স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন । কিন্তু সবসময় অভাবের কথা না বলে, সীমিত সামর্থ্য নিয়েই ছাত্রদের সর্বোচ্চ পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ।
বিজেপির শিক্ষক সেলের সদস্যদের উদ্দেশে শিক্ষামন্ত্রীর বার্তা, দল ও সরকারের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কোনও সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আপত্তি থাকতেই পারে, কিন্তু সেই মতভেদ সামাজিক মাধ্যম বা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করলে শেষ পর্যন্ত দলেরই ক্ষতি হয় । তাঁর বক্তব্য, "সরকার আপনার, দল আপনার । তাই সমালোচনা থাকলে সংগঠনের ভিতরে করুন । প্রকাশ্যে করলে বিরোধীরাই সেই সুযোগ নেবে ।"
বাজেটে পার্শ্বশিক্ষকদের জন্য 5000 টাকা ভাতা বৃদ্ধির প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি । দাবি করেন, কেউ কেউ অসন্তোষ প্রকাশ করলেও বহু পার্শ্বশিক্ষক এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন । তাই কোনও এক ব্যক্তির মতামতকে গোটা শিক্ষক সমাজের মত বলে ধরে নেওয়া উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।
সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানান, কর্মরত শিক্ষকদের টেট-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ বা যোগ্যতার বিষয়টি মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের সঙ্গে যুক্ত । তাই এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের একার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয় । একইভাবে, শিক্ষকদের সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দেওয়ার দাবি প্রসঙ্গে তিনি জানান, এটি তাঁর ব্যক্তিগত বা সরকারি অবস্থান নয়; দলের অন্য এক নেতার রাজনৈতিক বক্তব্য । তাই সে বিষয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চান না ।
ডিম ছাড়া মিড-ডে মিলের পুষ্টি নিয়ে প্রশ্ন উঠলে শিক্ষামন্ত্রী জানান, তিনি পুষ্টিবিদ নন । এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামতই গ্রহণ করা উচিত । তবে নিজের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, "জীবনের দীর্ঘ সময় নিরামিষ খেয়েও আমি সুস্থ রয়েছি ।"