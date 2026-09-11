কর্মরত শিক্ষকদেরও টেট ! 2028-এর অগস্টের মধ্যে পরীক্ষা নিতে চিঠি স্কুল শিক্ষা দফতরের
কবে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব, তা জানতে ইতিমধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে স্কুলশিক্ষা দফতর ।
Published : September 11, 2026 at 6:20 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: কর্মরত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষকদেরও এবার টেট দিতে হবে ! সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে সেই পরীক্ষার আয়োজনের তোড়জোড় শুরু করল রাজ্য সরকার । 2028 সালের অগস্টের মধ্যে টেট নেওয়ার কথা । কবে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব, তা জানতে ইতিমধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে স্কুলশিক্ষা দফতর । শুক্রবার এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই নতুন করে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে রাজ্যের 90 হাজারেরও বেশি শিক্ষকের মধ্যে, যাঁরা এখনও টেট উত্তীর্ণ নন ।
শিক্ষা দফতরের নির্দেশ পাওয়ার কথা স্বীকার করেছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদও । পর্ষদের এক আধিকারিক বলেন, "শুক্রবার দফতর থেকে নির্দেশিকা এসেছে । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে 2028 সালের অগস্টের মধ্যে টেট নিতে হবে । দফতর আমাদের কাছে দিনক্ষণ জানতে চেয়েছে । আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে দফতরকে জানিয়ে দেব ।" ফলে এখন রাজ্যে টেট আয়োজনের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে ।
এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে, কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা টেট পাশ করতে পারবেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে কী হবে ? বিশেষ করে 2011 সালের আগে শিক্ষকতায় যোগ দেওয়া শিক্ষকদের একাংশের দাবি, তাঁদের নিয়োগের সময় টেট বাধ্যতামূলক ছিল না । ফলে পরবর্তীকালে চালু হওয়া নিয়ম তাঁদের ক্ষেত্রে কার্যকর করা উচিত নয় ।
শিক্ষকদের বক্তব্য, শিক্ষার অধিকার আইন বা আরটিই, 2009 সালে কার্যকর হওয়ার পর শিক্ষকতার যোগ্যতা নিয়ে নতুন নিয়ম তৈরি করে এনসিটিই । পশ্চিমবঙ্গে 2011 সালের জুলাই থেকে শিক্ষকদের যোগ্যতার ক্ষেত্রে টেট বাধ্যতামূলক করা হয় । তার আগে যাঁরা শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের টেটের আওতায় আনা নিয়ে শুরু থেকেই আপত্তি রয়েছে শিক্ষক মহলের একাংশের ।
হিসেব বলছে দেশে বর্তমানে প্রায় 20 লক্ষ শিক্ষক টেট উত্তীর্ণ নন । পশ্চিমবঙ্গে সেই সংখ্যা 90 হাজারেরও বেশি । আরটিই আইন এবং এনসিটিই-র নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষকতার জন্য টেট পাশ করা ন্যূনতম ও বাধ্যতামূলক যোগ্যতা । সুপ্রিম কোর্টও সাম্প্রতিক রায়ে সেই অবস্থানই স্পষ্ট করেছে ।
গত বছর শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, টেট উত্তীর্ণ নন এমন কর্মরত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষকদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টেট পাশ করতে হবে । প্রথমে 2027 সালের মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল । পরে সেই সময়সীমা বাড়িয়ে 2028 সালের অগস্ট করা হয় । তবে যাঁদের অবসরের আর পাঁচ বছর বা তার কম সময় বাকি, তাঁদের এই নির্দেশের বাইরে রাখা হয়েছে ।
সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ পুনর্বিবেচনার দাবিতে সম্প্রতি রিভিউ পিটিশন করেছিল নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি । কিন্তু টেট বাধ্যতামূলক রাখার সিদ্ধান্তই বহাল রেখেছে শীর্ষ আদালত । এরপর শিক্ষকদের একাংশের দাবি ছিল, সংসদের বাদল অধিবেশনে অধ্যাদেশ এনে পুরনো শিক্ষকদের এই নিয়মের বাইরে রাখা হোক । কিন্তু সেই দাবিও পূরণ হয়নি ।
এদিকে, রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গও তুলছেন শিক্ষকরা । তাঁদের দাবি, শিক্ষক সমাজের স্বার্থরক্ষার কথা বলা হলেও বাস্তবে কর্মরত শিক্ষকদেরই ফের যোগ্যতা পরীক্ষার মুখে দাঁড় করানো হচ্ছে ।
ফলে দফতরের শুক্রবারের নির্দেশের পর নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে - যাঁরা বছরের পর বছর শিক্ষকতা করছেন, তাঁদেরও কি এবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে টেট পাশ করেই চাকরি ধরে রাখতে হবে ? টেট-এ বসতে না-পারা বা উত্তীর্ণ হতে না-পারা শিক্ষকদের ভবিষ্যৎই বা কী ? 2028 সালের অগস্টের মধ্যে পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হওয়ায় এখন এই প্রশ্নগুলোই ঘোরাফেরা করছে শিক্ষক মহলে ।