রাজ্যে শিক্ষকদের বছরে 50 ঘণ্টার প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক, বিতর্কে 'ভাষা'
প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের উপর নির্ভর করবে শিক্ষকদের পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি ৷ 'নিষ্ঠা' প্রশিক্ষণের ভিডিয়ো ও পাঠ্যসামগ্রী সমস্ত আঞ্চলিক ভাষায় তৈরির দাবি ৷
Published : July 28, 2026 at 6:53 PM IST|
Updated : July 28, 2026 at 7:01 PM IST
কলকাতা, 28 জুলাই: রাজ্যের সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং সরকার স্পনসর্ড স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের জন্য অনলাইন 'নিষ্ঠা' প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করল স্কুল শিক্ষা দফতর ৷
জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 অনুযায়ী, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর অন্তত 50 ঘণ্টার ধারাবাহিক পেশাগত উন্নতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করতে হবে ৷ তবে, এই প্রশিক্ষণের ভাষা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷ শুধুমাত্র ইংরেজি ও হিন্দিতে প্রশিক্ষণের বিরোধিতা করেছে একাধিক শিক্ষক সংগঠন ৷
এই প্রশিক্ষণ হবে কেন্দ্রের 'দীক্ষা' ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ৷ এই বিষয়ে 'পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনে'র পক্ষ থেকে গত 24 জুলাই একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷ সেই নির্দেশিকা রাজ্যের সমস্ত জেলা শিক্ষা আধিকারিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকদের পাঠানো হয়েছে ৷
নির্দেশে বলা হয়েছে, সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও সরকার স্পনসর্ড স্কুলের সব প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে ৷ একই সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একশো শতাংশ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক স্তরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ৷
নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) অনুযায়ী, শিক্ষার মানোন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হল শিক্ষকদের নিয়মিত দক্ষতা বৃদ্ধি ৷ সেই লক্ষ্যেই প্রতি শিক্ষাবর্ষে প্রত্যেক শিক্ষককে অন্তত 50 ঘণ্টার ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পূর্ণ করতে হবে ৷ 'নিষ্ঠা' কর্মসূচির আওতায় অনলাইন মডিউলের মাধ্যমে শিক্ষকরা নিজেদের সুবিধামতো সময়ে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন ৷
এই প্রশিক্ষণে শ্রেণিকক্ষে আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতির ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের শেখার মানোন্নয়ন, কার্যক্রমভিত্তিক পাঠদান, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ৷ শিক্ষা দফতরের দাবি, ইতিমধ্যে বহু শিক্ষক এই কর্মসূচিতে নাম নথিভুক্ত করে প্রশিক্ষণ শুরু করেছেন ৷ তবে, কোনও শিক্ষক যাতে বাদ না-পড়েন, তার জন্য জেলা শিক্ষা দফতরকে বিশেষভাবে সক্রিয় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, এই প্রশিক্ষণের জন্য 21 এপ্রিল থেকে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে ৷ যা চলবে 31 অগস্ট পর্যন্ত ৷ শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, এই প্রশিক্ষণ শুধুমাত্র দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নয়, ভবিষ্যতে শিক্ষকদের পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ৷ ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ৷
তবে, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসতেই ভাষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অধিকাংশ শিক্ষক সংগঠন ৷ শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী বলেন, "আমরা আগেই দাবি করেছিলাম, এই প্রশিক্ষণের ভিডিয়ো এবং পাঠ্যসামগ্রী শুধুমাত্র হিন্দি বা ইংরেজিতে রাখা যাবে না ৷ যে শিক্ষক বাংলা, অলচিকি, নেপালি বা উর্দু মাধ্যমের বিদ্যালয়ে কর্মরত, তাঁর প্রশিক্ষণের ভাষাও সেই মাধ্যমের হওয়া উচিত ৷ নিজের পড়ানোর ভাষায় প্রশিক্ষণ না-হলে, তা বাস্তবে কতটা কার্যকর হবে, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "রাজ্যের শিক্ষকদের জন্য সমস্ত প্রশিক্ষণমূলক ভিডিয়ো ও পাঠ্যসামগ্রী অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ভাষায় প্রস্তুত করতে হবে ৷ মাতৃভাষায় প্রশিক্ষণের সুযোগ না-থাকলে এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে ৷" ফলে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুল শিক্ষা দফতরের এই উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হলেও প্রশিক্ষণের ভাষা নিয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ শিক্ষক সংগঠনগুলির দাবি, রাজ্যের ভাষাগত বৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখে প্রশিক্ষণের সমস্ত মডিউল সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ভাষায় উপলব্ধ করা হলেই এই কর্মসূচি বাস্তবিক অর্থে সফল হবে ৷"