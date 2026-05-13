রাজ্যের স্কুলগুলিতে বাড়ল গরমের ছুটি, কবে শুরু পঠন-পাঠন
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 11 মে থেকে গরমের ছুটি 31 মে পর্যন্ত হবে । স্কুল খুলবে জুন মাসের এক তারিখ ।
Published : May 13, 2026 at 5:47 PM IST
কলকাতা, 13 মে: বাড়ল গরমের ছুটি । নতুন নির্দেশিকা জারি করে একথা জানিয়েছে রাজ্য সরকার । প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সরকারি, সরকার পোষিত এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির গরমের ছুটির দিন বাড়ানোর কথা জানানো হয়েছে নয়া বিজ্ঞপ্তিতে ৷ বুধবার এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রাজ্যের শিক্ষা দফতর ।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 11 মে থেকে গরমের ছুটি 31 মে পর্যন্ত হবে । স্কুল খুলবে জুন মাসের এক তারিখ । আগের সরকার স্কুলের গরমের ছুটি দিয়েছিল 11 মে থেকে 16 মে পর্যন্ত । গ্রীষ্মপ্রধান রাজ্যে গরমের ছুটি মাত্র ছ'দিনের কেন, এই নিয়ে ক্ষোভ ছিল শিক্ষকদের একাংশের । তবে নয়া সরকার গরমের ছুটির দিন সংখ্যা বৃদ্ধি করলেও পঠন-পাঠন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে ৷
এ বার এখনও সেরকম গরম পড়েনি । সম্প্রতি বিধানসভা ভোটের জন্য স্কুলগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকায় অনেক স্কুলেই টানা ছুটি ছিল । ফলে অধিকাংশ স্কুলেই পঠন-পাঠন অনেকটাই পিছিয়ে আছে । উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের ক্লাসও এখনও বহু স্কুলে সে ভাবে শুরু হয়নি । এই পরিস্থিতিতে গরমের ছুটি 31 মে পর্যন্ত করার যৌক্তিকতা কী, সেই নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বেশ কয়েকজন । তাঁদের মতে, আবহাওয়ার পরিস্থিতি বিবেচনা না-করেই গরমের ছুটি বাড়িয়ে দেওয়া হল ।
এই বিষয়ে নারায়ণ দাস বাঙুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় বড়ুয়া জানান, "বহু স্কুলে এখনও কেন্দ্রীয় বাহিনী আছে । ফলে যত তাড়াতাড়ি স্কুল খুলবে ততই ভালো হবে । কারণ নির্বাচনী কাজের জন্য বহুদিন স্কুল বন্ধ ছিল । কেন্দ্রীয় বাহিনী ক্যাম্প করেছিল, সেই কারণে স্কুল বন্ধ ছিল । অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা এসআইআর-এর কাজে ব্যস্ত ছিলেন । ফলে পঠন পাঠনে একটা বিরতি দেখা গিয়েছিল । তাই স্কুল খুলে যত তাড়াতাড়ি আমরা পঠন-পাঠন স্বাভাবিক করতে পারব ততই সুবিধা ।"
এই বিষয়ে শিক্ষক সংগঠন শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী বলেন, "গ্রীষ্মের ছুটি বৃদ্ধি করা হল । আমরা বহুদিন থেকে শিক্ষা দফতর এবং সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে আসছি বাস্তবতার ভিত্তিতে পূর্বের আশিটি ছুটি ফিরিয়ে দেওয়া হোক এবং তার ভিত্তিতে বিভিন্ন জেলা তাদের পরিস্থিতি অনুযায়ী ছুটি দিতে পারবে । এর ফলে পরিকল্পনামাফিক পঠন-পাঠন চলতে পারবে । সরকারকে আলাদাভাবে ছুটি ঘোষণা করতে হবে না । নতুন সরকার এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবুক ।"