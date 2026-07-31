মিড-ডে মিলে একাধিক গরমিল, প্রধান শিক্ষিকাকে সাসপেন্ড করল স্কুল কাউন্সিল
শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয় ৷ তারপরই গাফিলতির অভিযোগে প্রধান শিক্ষিকাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷
Published : July 31, 2026 at 3:06 PM IST
মালদা, 31 জুলাই: মাসখানেক আগে মিড-ডে মিল নিয়ে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে জেলা প্রাথমিক স্কুল কাউন্সিল-সহ জেলা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন স্কুলেরই শিক্ষিকারা । অভিযোগ তুলেছিলেন অভিভাবকরাও । তদন্তে নেমে একাধিক গাফিলতি দেখে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বুলু সরকারকে (প্রামাণিক) সাসপেন্ড করল জেলা প্রাথমিক স্কুল কাউন্সিল ।
ঘটনা প্রসঙ্গে জানতে ওই প্রধান শিক্ষিকাকে ফোন করা হলেও তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । মালদা শহরে মালদা গার্লস জুনিয়র বেসিক স্কুলে বর্তমানে 700 জন পড়ুয়া। শিক্ষিকাদের একাংশের অভিযোগ, স্কুলে গড়ে উপস্থিত থাকে প্রায় সাড়ে তিনশো জন । প্রতিদিন প্রায় 6 থেকে 10 কেজি চাল রান্না হয়ে থাকে । যেখানে 1 জন বাচ্চার জন্য 100 গ্রাম চাল বরাদ্দ, সেখানে 10 কেজি চাল মানে 100 জন বাচ্চার জন্য রান্না হচ্ছে । স্বাভাবিকভাবে সমস্ত বাচ্চা খাবার পাচ্ছে না ।
অথচ খাতায় কলমে খাবারের পরিমাণ অনেক বেশি দেখানো হচ্ছে । একই অভিযোগে সরব হয়েছিলেন অভিভাবকরা । স্কুলের বাচ্চারা সেই সময় দাবি করেছিল, একটু দেরি করে মিড-ডে মিল নিতে গেলেই মাঝেমধ্যেই খাবার মেলে না । গত 1 জুলাই সেই খবর তুলে ধরেছিল ইটিভি ভারত ।
অভিযোগের ভিত্তিতে অবশেষে তদন্তে নামে জেলা প্রশাসন ও প্রাথমিক স্কুল কাউন্সিল । তদন্তে উঠে আসে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ । গত বৃহস্পতিবার স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ডের নির্দেশিকা জারি করা হয় ।
ঘটনা প্রসঙ্গে জেলা প্রাথমিক স্কুল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মলয় মণ্ডল জানান, মালদা গার্লস জুনিয়র বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে কিছু দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল । তার ভিত্তিতে মিড-ডে মিল দফতর ও আমাদের কিছু অফিসারদের নিয়ে প্রাথমিক তদন্ত করা হয় । তদন্তে মিড-ডে মিল নিয়ে অনিয়ম ধরা পড়েছে । আপাতত ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে সাসপেন্ড করে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছি । যদি আর্থিক দুর্নীতি প্রমাণিত হয়, যে দফতর থেকে অর্থ বরাদ্দ হয় সেখান থেকেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হবে।
ঘটনা প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে ফোন করা হলে পরিবারের লোকজন রিসিভ করে জানান তিনি বাড়িতে নেই ৷