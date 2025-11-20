BLO-র কাজে ব্যস্ত সব শিক্ষকরা ! বন্ধ স্কুলের পঠন-পাঠন, ব্যাগ কাঁধে ফিরে যাচ্ছে পড়ুয়ারা

BLO-র কাজে ব্যস্ত সব শিক্ষকরা ! বন্ধ স্কুলের পঠন-পাঠন, ব্যাগ কাঁধে ফিরে যাচ্ছে পড়ুয়ারা
যদিও মহকুমা শাসক জানান, স্কুলের বন্ধের বিষয়টি তিনি জানতেন না । খুব তাড়াতাড়ি ওই স্কুলে যেন পঠন-পাঠন চালু করা যায়, তা দেখা হবে ।
Published : November 20, 2025 at 8:35 PM IST
বংশীহারী (দক্ষিণ দিনাজপুর), 20 নভেম্বর: বিএলও-র কাজে ব্যস্ত স্কুলের সব শিক্ষকরা ৷ তাই বন্ধ স্কুলের পঠন-পাঠন ৷ দেওয়া হচ্ছে না মিড ডে মিলও ৷ স্কুলে এসেও ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে ছোট ছোট পড়ুয়ারা ৷ স্কুল ও পড়াশোনা বন্ধ থাকায় হতাশ অভিভাবকরা ৷
ঘটনাটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের বড়গাছি এলাকার বাগদুয়ার সান্তাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের৷ ওই স্কুলে মোট 43 জন পড়ুয়া । রয়েছেন তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকা । তাঁরা হলেন সময় মুর্মু, মার্গরিটা মার্ডি এবং মানিক রায়চৌধুরী । তবে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের কাজের জন্য স্কুলের দু'জন শিক্ষককেই বুথ লেভেল অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে এবং প্রধান শিক্ষককে অ্যাডিশনাল বিএলও-র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । অভিযোগ, এর ফলে শিক্ষকরা স্কুলে পাঠদান করতে পারছেন না ।
স্কুল পুরোপুরি বন্ধ
মূলত, বাংলায় গত 4 নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর কাজ । আর এই কাজের জন্য বাগদুয়ার সান্তাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষককেই দেওয়া হয়েছে বিএলও-র দায়িত্ব ৷ আর তারপর থেকে গত 18 তারিখ পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক সময় মুর্মু স্কুলের পড়াশোনার দায়িত্ব সামলান ৷ কিন্তু বুধবার থেকে অ্যাডিশনাল বিএলও দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁকেও ৷ আর এরপরেই স্কুলে আসা বন্ধ করে দেন তাঁরা বলে অভিযোগ । ফলে স্কুলের পঠন-পাঠন ও মিড ডে মিল সবকিছুই বন্ধ । বুধবার থেকে সময় মতো ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে আসছে ৷ কিন্তু স্কুল বন্ধ থাকায় বাইরে থেকেই বাড়ি ফিরে যেতে হচ্ছে তাদের ।
হতাশ ছাত্ররা
স্কুলের ছাত্র বিবেক মার্ডি বলে, "গতকাল থেকেই স্কুল বন্ধ । কী কারণে বন্ধ সেটা জানি না । স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকারাও আসছে না । তাই বাড়ি ফিরে যাচ্ছি । কবে স্কুল খুলবে সেটাও জানি না ।"
ডিসেম্বর মাসে স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা । কিন্তু এখন শিক্ষকের অভাবে পড়াশোনা লাটে ওঠায় অভিভাবকরা গভীর দুশ্চিন্তায় । গ্রামবাসী পাসকাল কিস্কু বলেন, "এটা বাগদুয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয় । আমার বাড়ি সুরোজঘাটি এলাকায় । সেই কারণে ঠিকমতো বলতে পারছি না । তবে শুনেছি এসআইআর-এর জন্য তিনজন শিক্ষককে কাজে লাগিয়েছে নির্বাচন কমিশন । তবে আমরা চাইছি একজন শিক্ষককে এই স্কুলে নিয়োগ করে পড়াশোনাটাকে যেন চালু করা যায় ।"
কাজের চাপ শিক্ষকদের
স্কুলের সহকারি শিক্ষিকা মার্গারিটা মার্ডি বলেন, "গতকাল থেকে স্কুল বন্ধ রয়েছে । কারণ, স্কুলের দু’জন শিক্ষককে এসআইআর-এর কাজের জন্য নিয়োগ করা হয় । সেই কারণে এতদিন পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক সময় মুর্মু কাজ চালাচ্ছিলেন । কিন্তু গত 18 তারিখে প্রধান শিক্ষককে অ্যাডিশনাল বিএলও-র দায়িত্ব দেওয়া হয় । ফলে স্কুল চালানোটা খুব কঠিন হয়ে পড়ছে আমাদের পক্ষে ।"
প্রশাসন কী বলছে
যদিও গঙ্গারামপুরের মহকুমা শাসক অভিষেক শুক্লা মৌখিকভাবে বলেন, "আমাকে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । কিন্তু এই বিষয়টি আমার জানা ছিল না । আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখছি । খুব তাড়াতাড়ি এই স্কুলে যেন নতুনভাবে পঠন-পাঠন চালু করা যায় সেই ব্যবস্থা করছি ।"
