সরস্বতীর ছবি ছিঁড়ে কাঠগড়ায় স্কুলের শিক্ষক, অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত গ্রেফতার
SARASWATI DRAWING MALDA SCHOOL: সপ্তম শ্রেণির অঙ্কন শিক্ষা ও কর্মশিক্ষার পরীক্ষা ছিল। ওই পরীক্ষায় সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া অঙ্কিত রায় বাগদেবীর ছবি আঁকে।
Published : November 27, 2026 at 9:04 PM IST
মালদা, 27 নভেম্বর: পরীক্ষার খাতায় দেবী সরস্বতীর ছবি আঁকা কি অপরাধ ? সপ্তম শ্রেণির এক পড়ুয়ার আঁকা সরস্বতীর ছবি ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের শিক্ষকের বিরুদ্ধে। শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিভাবক।
ঘটনার জেরে গ্রেফতার করা হয়েছে শিক্ষক আফতাব উদ্দিনকে। ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ তুলে স্কুলে বিক্ষোভে সরব হয়েছে হিন্দু সুরক্ষা সমিতিও। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। শুক্রবার দুপুরে ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদার চাচল সিদ্ধেশ্বর ইনস্টিটিউশনে।
স্কুলে চলছে বার্ষিক পরীক্ষা। বৃহস্পতিবার সপ্তম শ্রেণির অঙ্কন শিক্ষা ও কর্মশিক্ষার পরীক্ষা ছিল। ওই পরীক্ষায় সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া অঙ্কিত রায় বাগদেবীর ছবি আঁকে। পরীক্ষা শেষে ছবি জমা দিতে গেলে দায়িত্বে থাকা আরবি বিভাগের শিক্ষক আফতাব উদ্দিন ওই ছবি ছিঁড়ে ফেলে দেন বলে অভিযোগ ৷
ওই পড়ুয়াকে ধমকও দেন তিনি। বাড়ি ফিরে কান্নাকাটি শুরু করে ওই পড়ুয়া। এরপর পরিবারের সদস্যরা ঘটনার কথা জানতে পারেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই ছড়িয়ে পড়ে ক্ষোভ। শুক্রবার পড়ুয়ার বাবা কমল রায় অভিযুক্ত শিক্ষক আফতাব উদ্দিনের বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
অন্যদিকে, ঘটনার প্রতিবাদে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের প্রতিনিধিরা স্কুলে জমায়েত হয়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তি ও সাসপেনশনের দাবিতে সরব হন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পার্থ চক্রবর্তীর ঘরের বাইরে চলে বিক্ষোভ। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে পৌঁছন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আফজাল আলি।
চাঁচল থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। তবে এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে। এই বিষয়ে অভিযোগকারী পড়ুয়া অঙ্কিত রায় বলেন, "আমাদের অঙ্কন পরীক্ষা চলছিল। আমি সরস্বতীর ছবি আঁকছিলাম। স্যার এসে আমার আঁকা ছবিটা ছিঁড়ে দেন। আমি বুঝতে পারিনি, সরস্বতী মায়ের ছবি আঁকলে কী দোষ! এতে আমার খুব খারাপ লেগেছে।”
অন্যদিকে ছাত্রের অভিভাবক কমল রায় বলেন, “ছেলে বাড়িতে এসে কাঁদতে কাঁদতে পুরো ঘটনাটা বলে। অঙ্কন পরীক্ষায় সরস্বতী মায়ের ছবি আঁকায় শিক্ষক সেই ছবি ছিঁড়ে দিয়েছেন বলে জানায়। এমন ঘটনা একটা স্কুলে ঘটবে, ভাবতেই পারছি না। একজন শিক্ষক হয়ে ছোট্ট বাচ্চার সঙ্গে এমন আচরণ কেন করবেন ? আমরা ঘটনার সঠিক তদন্ত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই।”
চাঁচলের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্য দীপক চট্টোপাধ্যায় বলেন, "একটি বিদ্যালয়ে পড়ুয়ারা কী শিখবে, একজন পড়ুয়া অঙ্কন পরীক্ষায় মা সরস্বতীর ছবি আঁকায় সেই ছবি ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই ঘটনায় হিন্দু ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লেগেছে। আমরা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত চাই এবং অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।”
অভিযোগকারীদের আরও দাবি, অভিযুক্ত শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করেন। শুধু অঙ্কিত নয়, এর আগেও একাধিক পড়ুয়ার আঁকা হিন্দু দেবদেবীর ছবি ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।
ঘটনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের বিদ্যালয়ের প্রধান পার্থ চক্রবর্তী বলেন, "এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ঐ শিক্ষকের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অন্যায় করলে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।”