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তুলসীর মালা-চন্দনের তিলক পরে স্কুলে আসায় ছাত্রীকে TC! বিতর্ক পুরুলিয়ায়

টিসি দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্কুল৷ ছাত্রীর বিরুদ্ধে সোশাল মিডিয়ায় স্কুলের বদনাম করার পালটা অভিযোগ উঠেছে৷

PURULIA SCHOOL CONTROVERSY
প্রতীকী ছবি (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 7, 2026 at 8:22 PM IST

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পাড়া (পুরুলিয়া), 7 জুলাই: গলায় তুলসীর মালা ও কপালে চন্দনের তিলক কেটে যাওয়ায় একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে স্কুল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে৷ ঘটনাস্থল পুরুলিয়ার পাড়া৷ যদিও পাড়া গার্লস স্কুল কর্তৃপক্ষ ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (টিসি) দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছে৷

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থানীয় নেতৃত্বের সহায়তায় পাড়া থানায় স্মারকলিপি জমা দিয়েছে ওই ছাত্রীর পরিবার৷ মঙ্গলবার তারা দেখা করেছে পাড়ার বিডিও-র সঙ্গে৷ প্রশাসনের তরফে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে৷

তুলসির মালা-চন্দনের তিলক পরে আসায় ছাত্রীকে TC ! বিতর্ক পুরুলিয়ার পাড়ায় (ইটিভি ভারত)

যে ছাত্রীকে নিয়ে বিতর্ক, সে পাড়া গার্লস হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী৷ তার দাবি, দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় সে দীক্ষা নেয়৷ সেই কারণে সে সব সময় গলায় তুলসীর মালা পরে থাকে৷ একই সঙ্গে সে কপালের চন্দনের তিলকও পরে৷ এই অবস্থাতেই স্কুলে যায়৷ কিন্তু প্রধান শিক্ষিকা-সহ অন্য শিক্ষিকারা তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে এর জন্য৷ তিলক-তুলসীর মালা ছাড়া স্কুলে আসতে বলছে৷

ওই ছাত্রীর আরও দাবি, সে তুলসীর মালা ও তিলক ছাড়তে রাজি হয়নি, তাই তাকে অনেক অপমানজনক কথা বলা হয়েছে৷ ক্লাসের অন্য সহপাঠীদের থেকে তাকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে৷ একাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রীর মা বলেন, ‘‘আমার মেয়ে গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিয়েছে৷ তাই সে মালা ও চন্দন ব্যবহার করতো। তার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে নানা কথা বলেছে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা তার প্রতিবাদ করায় বিদ্যালয় থেকে আমার মেয়েকে বহিষ্কার করার জন্য ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে। আমরা সেটি গ্রহণ করিনি। আমরা এর নায্য বিচার চাই। যাতে ভবিষ্যতে আর অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে।’’ সোমবার রাতে পাড়া থানায় স্মারকলিপি জমা দেয় মেয়েটির পরিবার৷ তাদের সঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থানীয় নেতৃত্ব৷

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পুরুলিয়া নগর সম্পাদক তারকনাথ গোপ বলেন, ‘‘সামাজিক শিক্ষাকে আমরা সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিয়ে থাকি৷ অথচ আমাদের এক বোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই ধর্মীয় ভাবাবেগ আঘাত পেয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আমরা স্থানীয় থানায় স্মারকলিপি দিয়েছি।’’

যদিও একাদশ শ্রেণির ছাত্রী ও তার পরিবারের তরফে তোলা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পাড়া গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুস্মিতা ঘোষ (চার)৷ তিনি বলেন, ‘‘ওই ছাত্রীর প্রতি কোনওরকম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। বিদ্যালয়ে সকলকে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে বলা হয়৷ ওই টুকুই যা। তবুও ওই ছাত্রী বা তার পরিবারের সদস্যদের ডেকে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তারপরও ওই ছাত্রী সোশাল মিডিয়ায় স্কুল সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে ভিডিয়ো পোস্ট করে। বিষয়টি নিয়ে আপত্তির কথা বলাতে ওই ছাত্রীর পরিবারের সদস্য-সহ দু’শো মানুষ এসে আমার ওপরে চড়াও হন।’’

ওই ছাত্রীর পরিবারের তরফে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়ার যে অভিযোগ করা হয়েছে৷ সেই অভিযোগও অস্বীকার করেছেন প্রধান শিক্ষিকা। ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে অভিভাবকদের মিটিং ডেকেছেন তিনি। যদিও বিষয়টি নিয়ে এখনও পর্যন্ত তাঁকে কেউ কিছু জানাননি বলে জানান পুরুলিয়া জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) মহুয়া বসাক।

পাড়ার বিডিও নীলাঞ্জন সিনহার সঙ্গে এদিন কথা বলেন ওই ছাত্রীর পরিবার। বিডিও বলেন, ‘‘ওঁরা এসেছিলেন কথা হয়েছে। একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সেটার সমাধান করতে হবে। মেয়েটির পড়াশোনা যাতে কোনওভাবে বিঘ্নিত না হয়, সেটি আমরা দেখছি। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।’’ এদিকে পাড়া বিধানসভার বিধায়ক তথা পূর্ত ও অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী নদিয়ার চাঁদ বাউরী বলেন, ‘‘মেয়েটির পড়াশোনার যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, সেটা দেখছি। প্রয়োজনে দু’পক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসব।’’

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TAGGED:

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তুলসির মালা
চন্দনের তিলক
PURULIA
PURULIA SCHOOL CONTROVERSY

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