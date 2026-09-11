নিয়োগে অনিয়ম ! বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে ফের দিল্লিতে তলব তফশিলি কমিশনের

নিয়োগে অনিয়ম ! বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে ফের দিল্লিতে তলব তফশিলি কমিশনের
Visva Bharati University: 17 সেপ্টেম্বর দুপুর সাড়ে 12 টায় দিল্লির খান মার্কেটে জাতীয় তফশিলি জাতি কমিশনের কোর্টরুমে বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
Published : September 11, 2026 at 6:50 PM IST
বোলপুর, 11 সেপ্টেম্বর: নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে ফের বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে দিল্লিতে তলব জাতীয় তফশিলি জাতি কমিশনের ৷ 17 সেপ্টেম্বর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষকে যাবতীয় নথি নিয়ে সশরীরে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এর আগে, গত 20 অগস্ট হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । তবে সেদিন উপাচার্য গরহাজির থাকায়, ক্ষুব্ধ কমিশন সমন জারি করার হুঁশিয়ারি-চিঠি দিয়েছিল ৷ সেই মতো আগামী 17 সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় শুনানিতে উপাচার্যকে দিল্লিতে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দিলেন কমিশনের সহকারী অধিকর্তা দীনেশ ব্যাস ।
এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষ বলেন, "এখনও চিঠি পাইনি । তবে মহামান্য কমিশনের নির্দেশ যথাযথ পালন করা হবে ।"
17 সেপ্টেম্বর দুপুর সাড়ে 12 টায় দিল্লির খান মার্কেটে জাতীয় তফশিলি জাতি কমিশনের কোর্টরুমে বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কমিশনের সদস্য পার্থ বিশ্বাসের এজলাসে নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগের মামলার শুনানি হবে ৷ উপাচার্যকে এই সংক্রান্ত যাবতীয় নথি সঙ্গে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি, সহকারী কর্মসচিব পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে লিটন বিশ্বাসের করা অনিয়মের অভিযোগের ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তারও প্রতিলিপি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে উপাচার্যকে । সমগ্র শুনানিতে তাঁকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।
এই শুনানিতে আবেদনকারী, অর্থাৎ অভিযোগকারী লিটন বিশ্বাসকেও উপস্থিত থাকতে বলতে পারে কমিশন ৷ কমিশনের সহকারী অধিকর্তা দীনেশ ব্যাসের দেওয়া চিঠিতে এমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে ।
প্রসঙ্গত, 2025 সালের 27 অগস্ট বিশ্বভারতীতে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, সহকারী কর্মসচিব, সম্পত্তি আধিকারিক, গ্রন্থাগারিক-সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল ৷ তার মধ্যে সহকারী কর্মসচিব পদটি 'তফসিলি জাতি' হিসাবে সংরক্ষিত ছিল ৷ কিন্তু দেখা যায়, চলতি বছরের গত আট জুন সহকারী কর্মসচিব পদে সুখেন্দু মজুমদারকে নিয়োগ করা হয় । এরপরেই অভিযোগ ওঠে, এই নিয়োগের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অনিয়ম হয়েছে । মানা হয়নি সংরক্ষণের সরকারি নিয়ম-নীতি । বিশেষ প্রার্থীকে সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ।
উত্তর 24 পরগনা জেলার মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা লিটন বিশ্বাস একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ৷ তিনিই বিশ্বভারতীর সহকারী কর্মসচিব পদে আবেদন করেছিলেন । লিটনের অভিযোগ, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা ছিল । সংরক্ষণের নিয়ম মেনে নিয়োগ হয়নি ৷ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বা চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেনি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । এই মর্মে জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশনে লিখিত অভিযোগ করেছিলেন লিটন ।
তাঁর ওই অভিযোগের ভিত্তিতে গত 30 জুন কমিশন শিক্ষা মন্ত্রকের উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিবের কাছে সমগ্র বিষয়টি নিয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছিল ৷ তারপর সরাসরি বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষকে জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশনের নতুন দিল্লির অফিসে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । কমিশনের সহকারী অধিকর্তা দীনেশ ব্যাস 20 অগস্ট দুপুর দুটোর মধ্যে সশরীরে উপাচার্যকে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন । কিন্তু নির্ধারিত দিন ও সময়ে উপস্থিত হননি বিশ্বভারতীর উপাচার্য । আর এতেই রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়েছিল জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশন ।
কমিশনের তরফে 27 অগস্ট কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষকে কড়া ভাষায় চিঠি দেওয়া হয়েছিল ৷ কমিশনের সহকারী অধিকর্তা দীনেশ ব্যাসের দেওয়া চিঠিতে বলা হয়েছিল, "নির্ধারিত দিনে উপস্থিত না-থাকার বিষয়টি কমিশন অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে । তাই পরবর্তী শুনানিতে সশরীরে হাজিরা দিতেই হবে, সেটা সুনিশ্চিত করুন ৷"
এরপর ফের দ্বিতীয় শুনানিতে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে ফের সশরীরে তলব করল জাতীয় তফশিলি জাতি কমিশন ।