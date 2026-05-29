আগামী দু'দিন রাজ্যে বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস, জুনের শুরুতে ফের চড়বে পারদ
আজ দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বিকেল বা সন্ধ্যায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : May 29, 2026 at 7:19 AM IST
কলকাতা, 29 মে: ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গের গরমে রাশ টানলেও তা বেশিদিনের জন্য স্থায়ী হবে না ৷ দু'দিন পর অর্থাৎ, জুনের শুরু থেকেই ফের দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী হবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷
রাজ্যে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির কারণ
উত্তরপ্রদেশের মধ্যভাগে থাকা ঘূর্ণাবর্ত বর্তমানে ঝাড়খণ্ড ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে অবস্থান করছে । সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 0.9 কিলোমিটার উচ্চতায় এই ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে । পাশাপাশি উত্তর-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ থেকে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখাও বিস্তৃত রয়েছে ।
এর পাশাপাশি বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে রাজ্যে ৷ অনুকূল বায়ুপ্রবাহের কারণে আগামী 2 থেকে 3 দিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল । কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টিও হতে পারে । উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতেও আগামী দুই দিন বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি বজায় থাকবে ।
বর্ষা আগমন নিয়ে হাওয়া অফিসের বক্তব্য
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বেশ কিছুটা এগোলেও এখনও ভারতের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করেনি । বঙ্গে নির্ধারিত সময় উত্তরবঙ্গে 5 জুন এবং দক্ষিণবঙ্গে 10 জুনের মধ্যে বর্ষা এসে পড়ে । যদিও এখনও বাংলায় বর্ষার আগমন নিয়ে তেমন পূর্বাভাস নেই । তবে নির্ধারিত দিনের কিছুটা আগেই আন্দামানে 16 মে বর্ষা ঢুকে গিয়েছে । তবে কেরলে 26 মে বর্ষা প্রবেশের কথা থাকলেও দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দুর্বল থাকার কারণে তা এখনও আসেনি ৷
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গে আজ ও আগামিকাল অর্থাৎ, শুক্র ও শনিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে । আজ বেশ কিছু জেলাতে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা ।
কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টি হতে পারে । শনিবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় । রবিবার থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে ।
এই ঝড়বৃষ্টির কারণে আগামী তিন দিনে দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কমবে । পরবর্তী তিন দিনে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমবে । জুনের প্রথম দিন থেকে কার্যত গরম ও অস্বস্তি আবার ফিরবে ।
আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে মালদা ও দুই দিনাজপুরে শনিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে । দার্জিলিং থেকে কোচবিহার পর্যন্ত উপরের পাঁচ জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে । আগামী দুই তিন দিনে দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে । জুনের প্রথম সপ্তাহে গরম এবং অস্বস্তি বাড়বে উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.07 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 90 এবং সর্বনিম্ন 63 শতাংশ ।