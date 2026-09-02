নিম্নচাপ সরলেও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সতর্কতা, আজ বর্ষণের দাপট বাড়বে উত্তরে
আজ বুধবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : September 2, 2026 at 8:05 AM IST
কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: দূরত্ব বাড়াবে সাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপ । ফলস্বরূপ বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমবে রাজ্যে ৷ তবে, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে এমন নয় । আগামী সাতদিন বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে রাজ্যে । মঙ্গলবার 94 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে । যার জেরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ভরা ভাদ্রে স্বাভাবিকের চেয়ে চার ডিগ্রি নিচে নেমে গিয়েছে ।
নিম্নচাপের বর্তমান অবস্থান
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, সুস্পষ্ট নিম্নচাপ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ উত্তর ওড়িশা এবং তৎসংলগ্ন ঝাড়খণ্ড এলাকায় অবস্থান করছে । তবে, নিম্নচাপটি আগামী 24 ঘণ্টায় বাংলা থেকে সরে যাবে । যদিও এর পরোক্ষ প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তাই আজও মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ৷
দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
দক্ষিণবঙ্গে আগামী সাত দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে । আজ বুধবার বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা অনেকটাই কমবে । মূলত পশ্চিমের জেলা অর্থাৎ, বীরভূম, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম বর্ধমানে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে । দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলার কিছু কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে । আগামিকাল বৃহস্পতি থেকে রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা তুলনামূলক কম থাকবে ।
বৃষ্টিতে ভিজবে উত্তরও
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, টানা পাঁচ দিন বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা দেওয়া হয়েছে উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলায় ৷ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলার কিছু কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা । আজ বুধবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা বাড়বে । এদিন জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রয়েছে । ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারে ।
শুক্রবার কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি হলুদ সতর্কতা থাকবে ৷ শনিবারও কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে সতর্কতা অব্যাহত থাকার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর ৷
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 04.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 92 শতাংশ ।