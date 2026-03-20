আজ থেকে রাজ্যজুড়ে বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস

আজ থেকে রাজ্যজুড়ে বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস
আজ দিনে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বিকেল বা সন্ধ্যায় । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
Published : March 20, 2026 at 9:29 AM IST
কলকাতা, 20 মার্চ: আসন্ন নির্বাচনের উত্তাপ রাজ্যে । তার সামনে বাকিসব ফিকে । চৈত্রের গরমও জায়গা পাচ্ছে না । মাঘ মাসের মাঝামাঝি থেকে গরম পড়ার ইঙ্গিত মিললেও চৈত্রে তা জাঁকিয়ে পড়তে পারেনি এখনও । ঝড়বৃষ্টিতে আপাতত গরম তার প্রত্যাশিত দাপট খুঁজে পায়নি । সপ্তাহান্তে ঈদ । সেই উৎসবে বৃষ্টি ব্যাঘাত ঘটাতে পারে ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিস পূর্বাভাসে জানিয়েছে, দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিন বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টি হবে । কিছু জেলায় শিলাবৃষ্টি ও দমকা ঝোড়ো হাওয়া বা কালবৈশাখীর সম্ভাবনাও রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গে কেমন থাকবে আবহাওয়া
আজ 20 মার্চ শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে । পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, দুই বর্ধমান, বীরভূম, হুগলি এবং হাওড়া জেলায় ঘণ্টায় 60-70 কিমি বেগে বজ্রপাত-সহ ঝড় ও শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । অন্য জেলাগুলিতে বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে । গতিবেগ 50 থেকে 60 কিলোমিটার পর্যন্ত উঠতে পারে ।
21 মার্চ শনিবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা । মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর 24 পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ঘণ্টায় 60-70 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া ও শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে ।
22 মার্চ রবিবার বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমবে । পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে । সঙ্গে ঘণ্টায় 30-40 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা ।
23-25 মার্চ সোম থেকে বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । তবে দক্ষিণ 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও দুই মেদিনীপুরে কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে আজ শুক্রবার 20 মার্চ সব জেলাতেই বৃষ্টি হবে । জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি (7-20 সেমি) হতে পারে । দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এবং কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টি হতে পারে ।
21 মার্চ শনিবার উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস । ঘণ্টায় 40-60 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবার সম্ভাবনা রয়েছে । রবি থেকে বুধবার অর্থাৎ 22-25 মার্চ দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে । অন্য জেলাগুলিতে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে 24.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.01 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.06 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 54 ও সর্বোচ্চ 90 শতাংশ ।