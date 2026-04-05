চৈত্রের দহনজ্বালা জুড়োবে বৃষ্টি, রবি থেকেই আবহাওয়ায় বদল

চৈত্রের দহনজ্বালা জুড়োবে বৃষ্টি, রবি থেকেই আবহাওয়ায় বদল
দু'দিনের গরমেই অস্থির দক্ষিণবঙ্গবাসী ৷ তবে এই দাবদাহের মধ্যেই বৃষ্টি আসার সুখবর শুনিয়েছে আবহাওয়া অফিস ৷ কবে কোন জেলায় বৃষ্টি হবে, জানুন বিস্তারিত ৷
Published : April 5, 2026 at 7:39 AM IST
কলকাতা, 5 এপ্রিল: খরতাপের মধ্যেই বৃষ্টির স্বস্তি ৷ আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়বে । সোম-মঙ্গলবার নাগাদ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা ।
হাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আজ রবিবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে । মঙ্গল ও বুধবার ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে । বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ রবিবার দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে । বিকেল বা সন্ধ্যায় আংশিক মেঘলা আকাশ এবং ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 35 এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দু'দফায় বৃষ্টি হবে । রবি ও সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ স্থানীয়ভাবে দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি আরও বাড়বে । কালবৈশাখীর পাশাপাশি শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে । মেঘলা আকাশ এবং বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যাবে ।
সোম থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।মঙ্গলবার কালবৈশাখীর পরিস্থিতি থাকতে পারে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ৷ বুধবার কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে হাওড়া, হুগলি, উত্তর 24 পরগনা, পূর্ব বর্ধমান এবং নদিয়া জেলায় ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ থেকে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুর জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে । সোম থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
উত্তরবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির দুর্যোগের পরিস্থিতি থাকবে মঙ্গল এবং বুধবার । মঙ্গলবার উত্তরের ওপরের দিকের পাঁচ জেলা এবং বুধবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টি-সহ দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 36.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.06 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 86 এবং সর্বনিম্ন 46 শতাংশ ৷