বকরি ঈদে ভিজবে বাংলা, দক্ষিণবঙ্গের উষ্ণতায় রাশ টানবে বৃষ্টি

বকরি ঈদে ভিজবে বাংলা, দক্ষিণবঙ্গের উষ্ণতায় রাশ টানবে বৃষ্টি
বৃষ্টির হাত ধরে আপাতত গরম থেকে দু'দিন রেহাই পাবে দক্ষিণবঙ্গ ৷ উত্তরের আবহাওয়ারও বিশেষ তারতম্য হবে না ৷ আজকের আবহাওয়া কেমন থাকবে ?
Published : May 28, 2026 at 7:18 AM IST
কলকাতা, 28 মে: হাওয়ায় ঠাণ্ডাভাব ফিরেছে । গরমের হলকায় রাশ পড়েছে সামান্য । স্থানীয়ভাবে কোথাও কোথাও বৃষ্টির সঙ্গী দমকা হাওয়া । আপাতত দু'দিন এমনই আবহাওয়া থাকবে দক্ষিণবঙ্গে ৷
এই বিষয়ে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গের কাছেই নিম্নচাপ অক্ষরেখা অবস্থান করছে । তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে । ফলে এই ঝড়বৃষ্টি পরিস্থিতি । এতদিন যা ছিল উত্তরবঙ্গে তা আপাতত দক্ষিণেও মিলবে । শনিবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি চলবে । যার জেরে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কিছুটা রাশ পড়বে । স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য নিচে নামবে তাপমাত্রা ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বিকেল বা সন্ধ্যায় কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 34 এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ থেকে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে । সঙ্গে থাকছে কালবৈশাখীর সতর্কতা । শনিবারের মধ্যে তাপমাত্রা 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি চলবে আগামিকাল শুক্রবার পর্যন্ত । তারপর থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা ধীরে ধীরে কমবে ৷
পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশা উপকূলে সমুদ্র উত্তাল থাকবে । যে কারণে আজ ও আগামিকাল অর্থাৎ বৃহস্পতি ও শুক্রবার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷
দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির পর্ব চলে বুধ থেকে শনিবার পর্যন্ত । যার সম্ভাবনা বেশি থাকবে বীরভূম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি ও দুই 24 পরগনায় ।
শুক্রবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, দুই 24 পরগনা, হাওড়া, ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় ।
শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । যার সম্ভাবনা বেশি থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় । রবি ও সোমবার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কমে ফিরবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ।
উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গে আজ থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনাও ক্রমশ কমবে । আজ থেকে শুক্রবার পর্যন্ত দার্জিলিং থেকে মালদা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
শনি ও রবিবার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে ৷ বিক্ষিপ্তভাবে কেবল দু-এক জায়গায় হালকা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে । দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার এই পাঁচ জেলাতেই সামান্য ঝড়বৃষ্টির বিক্ষিপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 86 এবং সর্বনিম্ন 61 শতাংশ ।