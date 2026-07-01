ভুয়ো চিকিৎসক, বেআইনি এক্স-রে ! অভিষেকের 'সেবাশ্রয়' নিয়ে গুরুতর অভিযোগ

ভুয়ো চিকিৎসক, বেআইনি এক্স-রে ! অভিষেকের 'সেবাশ্রয়' নিয়ে গুরুতর অভিযোগ
বিজেপি নেতার দাবি, স্বাস্থ্য পরিষেবার নামে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা বা তাঁদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না ।
Published : July 1, 2026 at 3:49 PM IST
বিষ্ণুপুর, 1 জুলাই: 'সেবাশ্রয়' ও 'সেবাশ্রয়-2' মেডিক্যাল ক্যাম্পকে ঘিরে উঠল একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ । বেআইনি ডায়াগনস্টিক পরিষেবা, অযোগ্য ব্যক্তিদের দিয়ে রোগী দেখানো, ভুয়ো প্রেসক্রিপশন তৈরি থেকে শুরু করে চিকিৎসা বর্জ্য ফেলার নিয়ম লঙ্ঘন - একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুলে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেবাশ্রয়ের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক-চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে বিষ্ণুপুর থানায় এফআইআর দায়েরের দাবি জানালেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস (ববি) । বুধবার জমা দেওয়া লিখিত অভিযোগ ঘিরে জোর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে ।
1 জুলাই বিষ্ণুপুর থানার আইসি-র কাছে জমা দেওয়া অভিযোগপত্রে অভিজিৎ দাস দাবি করেছেন, 'সেবাশ্রয়' ও 'সেবাশ্রয়-2' ক্যাম্পে যথাযথ অনুমতি ও আইনি বিধি না মেনেই আল্ট্রাসাউন্ড এবং পোর্টেবল এক্স-রে এর মতো নিয়ন্ত্রিত চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়েছে । তাঁর অভিযোগ, এ ধরনের যন্ত্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স, প্রশিক্ষিত কর্মী এবং নিরাপত্তা বিধি বাধ্যতামূলক হলেও তা মানা হয়েছে কি না, তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে ।
অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, নিবন্ধিত চিকিৎসকদের পরিবর্তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা বা অনুমোদন নেই এমন ব্যক্তিদের দিয়ে রোগী দেখানো হয়েছে । এর ফলে রোগীদের জীবন ও স্বাস্থ্য মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে বলে দাবি বিজেপি নেতার । পাশাপাশি রোগীদের প্রেসক্রিপশন ও চিকিৎসা সংক্রান্ত নথিপত্রেও অসঙ্গতির অভিযোগ তোলা হয়েছে । তাঁর দাবি, ভুয়ো প্রেসক্রিপশন, অসত্য কনসালটেশন রেকর্ড এবং তথ্য গোপনের মতো ঘটনাও ঘটেছে ।
চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি বায়োমেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনাতেও গুরুতর গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে । অভিযোগ অনুযায়ী, ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, গ্লাভস, ব্যান্ডেজ-সহ চিকিৎসা বর্জ্য নির্ধারিত নিয়মে নিষ্পত্তি করা হয়নি । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের বর্জ্য যথাযথভাবে অপসারণ না হলে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে এবং তা জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে ।
শুধু চিকিৎসা সংক্রান্ত অনিয়মই নয়, অভিযোগে সরকারি সম্পদ ও পরিকাঠামোর অপব্যবহার এবং আর্থিক স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অভিজিৎ দাস । তাঁর দাবি, ক্যাম্প পরিচালনায় সরকারি সম্পদের ব্যবহার কীভাবে হয়েছে, তা স্পষ্ট নয় । পাশাপাশি আর্থিক লেনদেনেও অসঙ্গতির সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে তিনি পুরো বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন । এমনকি এর পিছনে পরিকল্পিত অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলেও অভিযোগে দাবি করা হয়েছে ।
অভিযোগের কপি পাঠানো হয়েছে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের কাছেও । অভিজিৎ দাস জানিয়েছেন, সরকারি প্রচারপত্র, কনসালটেশন শিট, রেফারেল স্লিপ, ছবি, ভিডিও ফুটেজ এবং সরেজমিন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই তিনি এই অভিযোগ দায়ের করেছেন । তাঁর বক্তব্য, প্রাথমিক তথ্যপ্রমাণই একাধিক চিকিৎসা আইন ও রোগী সুরক্ষা সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘনের ইঙ্গিত দিচ্ছে ।
বিজেপি নেতার দাবি, "স্বাস্থ্য পরিষেবার নামে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা বা তাঁদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না । অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করে নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু করা উচিত । দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন ।"
অন্যদিকে, বিষ্ণুপুর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগপত্রটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সংগ্রহ করে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করা হবে । যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে 'সেবাশ্রয়' ও 'সেবাশ্রয়-2' ক্যাম্পের আয়োজকদের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি । তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা ইতিমধ্যেই তুঙ্গে উঠেছে । অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে কী তথ্য সামনে আসে এবং পুলিশ শেষ পর্যন্ত কী পদক্ষেপ করে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের ।