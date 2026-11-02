স্বাস্থ্যসাথীতে হাজার হাজার কোটির দুর্নীতির অভিযোগ, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে একাধিক বেনামি চিঠি
WB Health Minister On Swasthya Sathi Scam: স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, চিঠিগুলিতে পাওয়া তথ্যের সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করা হবে ।
Published : November 2, 2026 at 8:40 AM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের মধ্যেই এবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের কাছে একের পর এক বেনামি চিঠি পৌঁছল ! রাজ্যের বিভিন্ন নার্সিংহোমের মালিক এবং প্রকল্পের উপভোক্তারা চিঠি লিখে দুর্নীতির অভিযোগ জানাচ্ছেন বলে দাবি মন্ত্রীর । শুধু অভিযোগ নয়, দুর্নীতির প্রমাণও তাঁদের কাছে রয়েছে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে । রবিবার রাতে এই বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, চিঠিগুলিতে পাওয়া তথ্যের সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করা হবে ।
তাঁর কথায়, "স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট আমাদের কাছে এসেছে । এখন এই তদন্ত হওয়ার পর বহু জায়গা থেকে নার্সিংহোমের মালিক ও উপভোক্তারা আমাকে বেনামি চিঠি লেখা শুরু করেছেন । আজই আমি আমার বাড়ির ঠিকানায় দুটো চিঠি পেয়েছি । তাঁরা সবাই বলছেন, স্বাস্থ্যসাথীতে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি হয়েছে । তার প্রমাণ তাঁদের কাছে আছে ।"
কেন অভিযোগকারীরা নাম-পরিচয় প্রকাশ করতে চাইছেন না, সেই প্রশ্নে মন্ত্রীর বক্তব্য, তাঁরা নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে চাইছেন । তবে চিঠিতে যে সমস্ত তথ্য দেওয়া হয়েছে, সেগুলি যাচাই করা হবে । তথ্যের সত্যতা প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের অডিট করতে গিয়ে একাধিক অনিয়মের সন্ধান মিলেছে বলে আগেই দাবি করেছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় । তাঁর অভিযোগ, ভুয়ো উপভোক্তা, জাল স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, ভুয়ো চিকিৎসক, জাল সই এবং ভুয়ো চিকিৎসার রিপোর্ট ব্যবহার করে প্রকল্পের টাকা তোলা হয়েছে । এই কাজে কয়েকটি সংস্থার যোগসাজশ থাকারও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি ।
মন্ত্রীর দাবি, প্রায় 30 লক্ষ উপভোক্তার নাম এই অনিয়মের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে । আর্থিক দুর্নীতির পরিমাণ 20 থেকে 30 হাজার কোটি টাকা হতে পারে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি । স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "রোগ ভুয়ো, রোগী ভুয়ো । হাসপাতালের বিল ভুয়ো । যাঁরা ধরা পড়েছেন, তাঁদের শো-কজ করা হয়েছে । থার্ড পার্টি ইনসিওরেন্স সংস্থাগুলিকেও শো-কজ করা হয়েছে । তাদের জবাবে আমরা সন্তুষ্ট নই । আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল বা নার্সিংহোমের পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিমা সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়েও তদন্তের প্রশ্ন উঠছে । উল্লেখ্য, 2016 সালের 30 ডিসেম্বর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন । 2020 সাল থেকে রাজ্যের সমস্ত পরিবারের জন্য প্রকল্পটি সর্বজনীন করা হয় । এই প্রকল্পে প্রত্যেক পরিবার বছরে সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদহীন চিকিৎসার সুবিধা পেতেন ।
বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে চালু হয়েছে কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প । স্বাস্থ্যসাথীর উপভোক্তাদের যোগ্যতা যাচাইয়ের পাশাপাশি শুরু হয়েছে প্রকল্পের অডিট ।
স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের কথা আগেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । পশ্চিমবঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছে । স্বাস্থ্যসাথী সংক্রান্ত অভিযোগও ওই কমিশনের তদন্তের আওতায় রয়েছে । কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার ।