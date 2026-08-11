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দুর্গাপুরে আবাসে ভূতুড়ে-কেলেঙ্কারি ! সরকারি নথিতে 'বাড়ি' তৈরি, অথচ থাকেন মাটির ঘরে

প্রকৃত উপভোক্তার বাড়িতে না-গিয়ে কী ভাবে সরকারি প্রকল্পের কাজ শেষ বলে দেখানো হল ! প্রশ্নের মুখে সরকারি আধিকারিকদের ভূমিকাও ৷

Awas scam
দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাসিন্দাদের ক্ষোভ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 11, 2026 at 3:56 PM IST

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দুর্গাপুর, 11 অগস্ট: সরকারি নথিতে বাড়ি হয়ে গিয়েছে । সেই বাড়ির জন্য বরাদ্দ টাকাও নাকি খরচ হয়ে গিয়েছে । অথচ যাঁর নামে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি বরাদ্দ, তিনি এখনও থাকেন মাটির ঘরেই ! নিজের নামে বরাদ্দ সরকারি বাড়ির অস্তিত্বই চোখে দেখেননি উপভোক্তা । অভিযোগ, তাঁর নামে বরাদ্দ টাকা তুলে অন্য কেউ বাড়ি বানিয়ে বসবাস করছেন ! দুর্গাপুরের দেবশালা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আবাস যোজনা নিয়ে এমনই একাধিক অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।

অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছে পালাবদলের আগের সময়ের আবাস যোজনার তালিকা এবং সেই তালিকা অনুযায়ী বাড়ি তৈরির প্রক্রিয়া । বঞ্চিতদের দাবি, তাঁদের নামেই সরকারি আবাসের বরাদ্দ হয়েছিল । সরকারি নথিতে সেই বাড়ি 'সম্পূর্ণ' দেখানো হয়েছে । কিন্তু বাস্তবে সেই বাড়ির কোনও অস্তিত্বই তাঁদের জীবনে নেই । বরং বছরের পর বছর ধরে তাঁরা মাটির বাড়িতেই বসবাস করছেন ।

দুর্গাপুরে আবাসে ভূতুড়ে-কেলেঙ্কারি ! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরে দেবশালা গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন একাধিক গ্রামবাসী । তাঁদের অভিযোগ, নতুন করে আবাস যোজনার সমীক্ষা করতে এসে পঞ্চায়েত কর্মীরা পুরনো তথ্যের সঙ্গে তাঁদের নথি মিলিয়ে দেখেন । তখনই কয়েক জনকে জানানো হয়, তাঁদের নামে ইতিমধ্যেই আবাসের বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছে । সরকারি বরাদ্দের টাকাও নাকি তুলে নেওয়া হয়েছে । ফলে নতুন করে তাঁরা আবাস যোজনার সুবিধা পাবেন না ।

এই তালিকায় রয়েছেন দেবশালা গ্রামের বাসিন্দা আনন্দ রুইদাস । শারীরিক ভাবে অসুস্থ আনন্দের দাবি, তাঁর মাটির বাড়ির ছবি তুলে আবাস যোজনার সমীক্ষা হয়েছিল । সেই সমীক্ষার ভিত্তিতেই তাঁর নাম তালিকায় ওঠে । কিন্তু সম্প্রতি নতুন করে সমীক্ষার সময়ে তিনি জানতে পারেন, সরকারি নথিতে তাঁর নামে ইতিমধ্যেই বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছে ! আনন্দের প্রশ্ন, "আমি যদি বাড়ি পেয়েই থাকি, তা হলে সেই বাড়ি কোথায় ? আমি তো আজও মাটির বাড়িতে থাকি ! আমার নামে বরাদ্দ টাকা কে পেল ? সেই টাকা দিয়ে কোথায় বাড়ি তৈরি হল ?"

Awas scam
প্রধানকে ঘেরাও (নিজস্ব চিত্র)

আনন্দের মতো আরও কয়েক জনের একই অভিযোগ । তাঁদের বক্তব্য, সরকারি তালিকায় নাম রয়েছে, নথিতে বাড়ি তৈরির তথ্যও রয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তাঁরা সেই বাড়ির মালিক নন । কেউ এখনও মাটির বাড়িতে, কেউ কাঁচা ঘরে দিন কাটাচ্ছেন । ফলে তাঁদের নামে আবাস যোজনার টাকা কী ভাবে অন্যের হাতে পৌঁছল, সেই প্রশ্নই এখন সামনে ।

অভিযোগকারীদের আরও প্রশ্ন, তাঁদের নামে বাড়ি তৈরির কাজ যদি সত্যিই হয়ে থাকে, তা হলে সরকারি আধিকারিক বা পঞ্চায়েতের নজর এড়িয়ে তা কী ভাবে 'সম্পূর্ণ' হিসাবে নথিভুক্ত হল ? বাড়ি তৈরির আগে ও পরে যে ছবি, জিও-ট্যাগ, উপভোক্তার উপস্থিতি এবং অন্যান্য নথি থাকার কথা, সেগুলি যাচাই করা হয়েছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা । প্রকৃত উপভোক্তার বাড়িতে না গিয়ে কী ভাবে সরকারি প্রকল্পের কাজ শেষ বলে দেখানো হল, তার তদন্তের দাবি উঠেছে ।

এই অভিযোগকে ঘিরেই দেবশালা গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান অভিযোগকারীরা । পঞ্চায়েত প্রধানকে ঘিরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা । তাঁদের দাবি, শুধু অভিযোগ শুনে বিষয়টি ধামাচাপা না দিয়ে আবাস যোজনার সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ্যে আনতে হবে । কোন উপভোক্তার নামে কত টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, কবে টাকা দেওয়া হয়েছিল, কোথায় বাড়ি তৈরি হয়েছে এবং বর্তমানে সেই বাড়িতে কে বসবাস করছেন, সব কিছু খতিয়ে দেখে তদন্ত করতে হবে ।

দেবশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান বৃথিকা মেটে বলেন, অভিযোগগুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে । তাঁর দাবি, যে সময়ের ঘটনা বলে অভিযোগ উঠেছে, সেই সময় তিনি পঞ্চায়েতের দায়িত্বে ছিলেন না । তাঁর কথায়, "আমাদের সময়ে এই অনিয়ম হয়নি । আগের সময়ের ঘটনা, তবে খতিয়ে দেখা হবে । অভিযোগ সত্যি প্রমাণিত হলে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"

বিজেপি নেতা সৌমেন পাত্রের অভিযোগ, গরিব মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি বাড়ির টাকা যদি সত্যিই অন্য কেউ তুলে নিয়ে থাকেন, তা হলে এটি অত্যন্ত গুরুতর দুর্নীতির ঘটনা । তাঁর দাবি, নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত উপভোক্তাদের সামনে আনতে হবে এবং সরকারি অর্থ আত্মসাতের প্রমাণ মিললে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করতে হবে ।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার উদ্দেশ্যই হল যাঁদের মাথার উপর পাকা ছাদ নেই, তাঁদের জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা । সেই প্রকল্পের তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও যদি কোনও উপভোক্তা শেষ পর্যন্ত মাটির ঘরেই থেকে যান, আর সরকারি নথিতে তাঁর নামে বাড়ি তৈরি হয়ে যায়, তা হলে প্রশ্ন উঠবেই, কাগজে তৈরি সেই বাড়ির ইট-পাথর কোথায় গেল ? আর গেলই বা কার ঘরে ? দেবশালার অভিযোগ এখন সেই প্রশ্নই সামনে এনে দিয়েছে । অভিযোগের সত্যতা কতটা, সরকারি টাকা কোথায় গিয়েছে, কার নামে বাড়ি তৈরি দেখানো হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট নথিতে কারা সই বা অনুমোদন দিয়েছেন, তার উত্তর মিলবে তদন্তেই ।

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আবাসে ভূতুড়ে কেলেঙ্কারি
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