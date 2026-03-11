রাষ্ট্রপতিকে অপমান ! তৃণমূলকে উপড়ে ফেলার হুঁশিয়ারি আদিবাসীদের

রাষ্ট্রপতিকে অপমান ! তৃণমূলকে উপড়ে ফেলার হুঁশিয়ারি আদিবাসীদের
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমা চাওয়ার দাবি ৷ ক্ষমা না-চাইলে বিধানসভা নির্বাচনে একটিও ভোট না-দেওয়ার হুঁশিয়ারি ৷
আসানসোল, 11 মার্চ: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে অপমান করার অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হল আদিবাসী তথা তফসিলি জাতি ও উপজাতির মানুষজন ৷ বুধবার কুলটি বিধানসভার অন্তর্গত নিয়ামতপুরের শালকানালি মোড়ে জিটি রোড অবরোধ করে তাঁরা স্লোগান তুললেন, 'বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে একটি ভোটও নয়' ৷ তাঁদের সাফ হুঁশিয়ারি, রাজ্য থেকে তৃণমূলকে উপড়ে ফেলবেন ৷
বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, রাষ্ট্রপতির উত্তরবঙ্গ সফর চলাকালীন তাঁকে অসম্মান করা হয়েছে ৷ তারই প্রতিবাদে আদিবাসী সমাজ ও তফসিলি জাতি ও উপজাতির মানুষজন ক্ষোভ প্রকাশ করে জিটি রোড অবরোধ করেন ৷ বুধবার কুলটির শালকানালিতে সিধু-কানহুর মূর্তির সামনে বসে পড়েন আদিবাসীরা ৷ আসানসোল–বরাকর জিটি রোড অবরোধে সামিল হন শয়ে-শয়ে মানুষ ৷ অবরোধের জেরে বেশ কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং রাস্তায় যানজট সৃষ্টি হয় ৷ ফলে সমস্যায় পড়েন নিত্য যাত্রী থেকে সাধারণ যাত্রী সকলে ৷
পরে কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৷ তাঁরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ তুলে দেয় ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় যান চলাচল শুরু হয় ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময় উত্তেজনা ছড়ায় ৷
বিক্ষোভে উপস্থিত তফসিলি জাতি ও উপজাতির সেলের নেতা সত্যজিৎ দাস বলেন, "দেশের রাষ্ট্রপতি আদিবাসী সমাজের গর্ব ৷ তাঁকে অসম্মান করা মানে সমগ্র আদিবাসী সমাজকে অপমান করা ৷ আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানাচ্ছি ৷ বারবার আদিবাসীদের অপমান করে এই সরকার ৷ এই বিধানসভা ভোটে রাজ্যে একটিও আদিবাসী ভোট তৃণমূল পাবে না ৷ এই বিধানসভা ভোটেই আদিবাসীদের ক্ষমতা দেখবে তৃণমূল ৷ তাদের রাজ্য থেকে আমরা উপড়ে ফেলব ৷"
উল্লেখ্য গত 7 মার্চ অর্থাৎ, শনিবার উত্তরবঙ্গে আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের নবম সম্মেলনে যোগ দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ সেই অনুষ্ঠান থেকেই রাজ্য সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেন রাষ্ট্রপতি ৷ রাজ্যের তরফে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিত না-থাকা বা তাঁর কোনও প্রতিনিধিকে না-পাঠানোয় নিজের অভিমান ব্যক্ত করেন তিনি ৷ বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি আমার বোনের মতো মনে করি ৷ তা-ও জানি না, ওঁর আমার উপর কেন রাগ !"
এমনকি রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গাফিলতি ৷ অনুষ্ঠান স্থলে গ্রিন রুম ও শৌচালয় ঠিক না-থাকার মতো একাধিক অভিযোগ ওঠে ৷ যা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর কাছে জবাবদিহি চাওয়া হয় ৷ এই পরিস্থিতিতে, ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে ধরনা মঞ্চ থেকে, রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মন্তব্য করার অভিযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এমনকি, বারবার রাষ্ট্রপতির রাজ্যে আসা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি ৷ আর এই সব ইস্যুকে কেন্দ্র করেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল তৃণমূলের উপর ক্ষোভ তৈরি হয়েছে আদিবাসীদের একটা বড় অংশে ৷