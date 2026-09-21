ভোটের বিজ্ঞপ্তির পরেই 'জোড়াফুল' ফ্রিজ ! মমতার জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি মানল সুপ্রিম কোর্ট

ভোটের বিজ্ঞপ্তির পরেই 'জোড়াফুল' ফ্রিজ ! মমতার জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি মানল সুপ্রিম কোর্ট
Mamata Banerjee in Supreme Court: প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চে মামলাটি জরুরি ভিত্তিতে শুনানির উল্লেখ করেন আইনজীবী কপিল সিব্বল।
By PTI
Published : September 21, 2026 at 11:30 AM IST
নয়াদিল্লি, 21 সেপ্টেম্বর: উপনির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও প্রতীক 'ফ্রিজ' করার নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চে মামলাটি জরুরি ভিত্তিতে শুনানির জন্য উল্লেখ করেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল । দ্রুত শুনানির আর্জি বিবেচনা করা হবে বলে জানায় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ।
কপিল সিব্বলের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে উপনির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, সেই প্রক্রিয়া চলাকালীন আচমকা দলীয় নাম ও প্রতীক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । আদালতে তিনি প্রশ্ন তোলেন, "কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারি করল এবং বিজ্ঞপ্তি চলাকালীন প্রতীক ফ্রিজ করে দিল । কী হচ্ছে ?" এই কারণেই মামলাটির দ্রুত শুনানি প্রয়োজন বলে জানান তিনি । তাতে রাজি হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ।
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