ETV Bharat / state

ভোটের বিজ্ঞপ্তির পরেই 'জোড়াফুল' ফ্রিজ ! মমতার জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি মানল সুপ্রিম কোর্ট

Mamata Banerjee in Supreme Court: প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চে মামলাটি জরুরি ভিত্তিতে শুনানির উল্লেখ করেন আইনজীবী কপিল সিব্বল।

Mamata Banerjee
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাইল ছবি, ইটিভি ভারত)
author img

By PTI

Published : September 21, 2026 at 11:30 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 21 সেপ্টেম্বর: উপনির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও প্রতীক 'ফ্রিজ' করার নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চে মামলাটি জরুরি ভিত্তিতে শুনানির জন্য উল্লেখ করেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল । দ্রুত শুনানির আর্জি বিবেচনা করা হবে বলে জানায় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ।

কপিল সিব্বলের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে উপনির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, সেই প্রক্রিয়া চলাকালীন আচমকা দলীয় নাম ও প্রতীক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । আদালতে তিনি প্রশ্ন তোলেন, "কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারি করল এবং বিজ্ঞপ্তি চলাকালীন প্রতীক ফ্রিজ করে দিল । কী হচ্ছে ?" এই কারণেই মামলাটির দ্রুত শুনানি প্রয়োজন বলে জানান তিনি । তাতে রাজি হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ।

বিস্তারিত আসছে...

TAGGED:

MAMATA BANERJEE IN SUPREME COURT
FREEZE PARTY NAME SYMBOL
জোড়াফুল ফ্রিজ
সুপ্রিম কোর্টে মমতা
SC MAMATA EC

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.