ETV Bharat / state

চালকের তৎপরতায় নেপালে মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা, বসিরহাটে ঘরে ফিরল পোদ্দার পরিবার

রবিবার সকালে বাড়ি ফিরে সংবাদমাধ্যমের সামনে তাঁরা সেদিনের হাড়হিম অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন ৷

returning home from Nepal
নেপাল থেকে বসিরহাটে ঘরে ফিরল পোদ্দার পরিবার (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 30, 2026 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বসিরহাট, 30 অগস্ট: নেপালে গিয়ে ভয়াবহ হড়পা বানের মুখোমুখি ! তবে চালকের তৎপরতায় সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা পেয়ে বাড়ি ফিরলেন বসিরহাটের বৃদ্ধ দম্পতি অনুকূল পোদ্দার ও তাঁর স্ত্রী রেবা রায় পোদ্দার । রবিবার সকালে বাড়ি ফিরে সংবাদমাধ্যমের সামনে তাঁরা সেদিনের হাড়হিম অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন ৷

ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও দুর্যোগের মুহূর্ত নিয়ে অনুকূল পোদ্দার বলেন, তীর্থভ্রমণের আনন্দ নিয়ে তাঁরা নেপালে রওনা হয়েছিলেন ৷ কিন্তু ফাইনাল বর্ডারের দিকে যাওয়ার ঘণ্টা তিনেক পরেই নেমে আসে বিপদ । তিনি বলেন, "আমাদের কাছে খবর আসে যে হড়পা বান আসছে । আমরাও দেখতে পাই নদীর দিক দিয়ে ধোঁয়ার মতো কিছু তীব্র বেগে ধেয়ে আসছে । ড্রাইভার বিপদ বুঝতে পেরে জানান, সামনে আর এগোনো সম্ভব নয় ৷ তৎক্ষণাৎ আমাদের গাড়ি অন্য পথে ঘুরিয়ে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যান তিনি ।"

ভিসা সংক্রান্ত বিলম্ব তাঁদের কীভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছে, তার উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, "সহযাত্রী স্বপনবাবুরা আমাদের আগের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার অন্য সংস্থার সঙ্গে বেরিয়েছিলেন । আমরা ভিসা দেরিতে পাওয়ায় একদিন পর বের হই । একদিন আগে ভিসা পেলে হয়তো আমরাও সেদিনই বিপর্যয়ের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে যেতাম । এটা ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদ যে আমরা সঠিক সময়ে আটকে যাই এবং রক্ষা পাই ।"

একইসঙ্গে ঘটনার ভয়াবহতা বর্ণনা করে রেবা রায় পোদ্দার বলেন, "আমরা তো এসব ব্যাপারে অনভিজ্ঞ । শুধু দেখেছিলাম পাহাড় থেকে সাদা ধোঁয়ার মতো কিছু নামছে । ড্রাইভারবাবু অভিজ্ঞ হওয়ায় বিষয়টি বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি পিছিয়ে নেন এবং ডানদিকের পাহাড়ি উঁচু রাস্তায় নিরাপদ আশ্রয়ে আমাদের নিয়ে যান ।"

তিনি আরও জানান, কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর আসে, যে ব্রিজটি পার হওয়ার কথা ছিল, সেটি ভেঙে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে । স্থানীয় পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "চারদিকে তখন হাহাকার, স্কুল ছুটি দিয়ে বাচ্চাদের নিরাপদে সরানো হচ্ছিল এবং মানুষ আশ্রয়ের জন্য ছুটছিল ।"

প্রশাসনিক সহায়তা প্রসঙ্গে তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দফতর থেকে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাঠমান্ডু বা পটনা হয়ে বিমানে ফেরার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছিল । বসিরহাট থানার পুলিশ আধিকারিক ও এসপি-ও নিয়মিত খোঁজ নিয়েছেন । তবে ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ি রাস্তায় আর না-গিয়ে তাঁরা বীরগঞ্জ সীমান্ত হয়ে ট্রেনে অন্যান্যদের সঙ্গে সুস্থভাবে বাড়ি ফিরে আসেন । তাঁরা নেপাল থেকে নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসায় অবশেষে স্বস্তিতে তাঁদের পরিজনেরা ৷

TAGGED:

SAVED FROM NEPAL DISASTER
RETURNING HOME FROM NEPAL
নেপাল
নেপাল থেকে ফিরল পরিবার
NEPAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.