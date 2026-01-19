মেসি-কাণ্ডে অবশেষে অন্তর্বর্তী জামিন আয়োজক শতদ্রু দত্তের

মেসি-কাণ্ডে অবশেষে অন্তর্বর্তী জামিন আয়োজক শতদ্রু দত্তের
38 দিন পর মুক্তি শতদ্রুর ৷ 10 হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পেলেন লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানের আয়োজক ৷
Published : January 19, 2026 at 5:52 PM IST
বিধাননগর, 19 জানুয়ারি: যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিশৃঙ্খলার ঘটনায় অবশেষে জামিন পেলেন মূল আয়োজক শতদ্রু দত্ত ৷ জানা গিয়েছে, 10 হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করে বিধাননগর মহকুমা আদালত ৷ এর আগে দু’দফায় তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছিল ৷ দীর্ঘ 38 দিন বন্দি থাকার পর আদালতের নির্দেশে ছাড়া পাচ্ছেন শতদ্রু ৷
ঘটনার সূত্রপাত, গত 13 ডিসেম্বর ৷ সেদিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আর্জেন্তিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক মহাতারকা লিওনেল মেসির 'ইন্ডিয়া ট্যুর'-এর কলকাতার অনুষ্ঠান ছিল ৷ যার আয়োজক ছিলেন শতদ্রু দত্ত ৷ অনুষ্ঠান শুরুর পর স্টেডিয়ামে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় ৷ প্রচুর ভিড় লিওনেল মেসিকে ঘিরে থাকায়, দর্শকরা তাঁদের প্রিয় মহাতারকাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না ৷ আর তার জেরে দর্শকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় ৷ ক্ষিপ্ত জনতা মাঠে জলের বোতল ও চেয়ার ছুঁড়তে শুরু করেন ৷
এরপরেই মেসি-সহ অন্যান্য তারকাদের মাঠ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ আর তারপরেই শুরু হয় ভাঙচুর ৷ স্টেডিয়ামের গ্যালারির গেট ভেঙে মাঠে ঢুকে পড়ে একাংশ দর্শক ৷ মাঠের ভিতরেও চলে ভাঙচুর ৷ অভিযোগ, নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনার গাফিলতির জেরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল সেদিন ৷ এই ঘটনার পরই পুলিশ তদন্তে নামে ৷
সেদিনই কলকাতা বিমানবন্দর থেকে অনুষ্ঠানের প্রধান আয়োজক শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ উল্লেখ্য, মেসিকে কলকাতায় আনার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শতদ্রু ৷ গ্রেফতারের পর তাঁকে প্রথমে 14 দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানো হয় ৷ পরে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হলেও, একাধিকবার তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয় ৷
গত 28 ডিসেম্বর দীর্ঘ সওয়াল-জবাবের পর ফের জামিন নাকচ করে আদালত ৷ অবশেষে সব দিক খতিয়ে দেখে 38 দিনের মাথায় শতদ্রু দত্তের জামিন মঞ্জুর করল আদালত ৷ এই ঘটনায় পুলিশ দু’টি মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে ৷ বিধাননগর দক্ষিণ থানায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে একটি মামলা রুজু করা হয়েছিল ৷
ওই মামলায় অশান্তি সৃষ্টি, ভাঙচুর, হিংসা ছড়ানো, জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা ও নাশকতামূলক কার্যকলাপের অভিযোগ আনা হয় ৷ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 192, 324 (4) ও (5), 326 (5), 132, 121 (2), 45 ও 46 ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয় ৷