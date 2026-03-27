কোনও অবস্থাতেই মাথা গরম নয়, নির্বাচনী নিরাপত্তায় বহাল SSB জওয়ানদের উদ্দেশ্যে ডিজি

উত্তরবঙ্গে নির্বাচনী পরিস্থিতি দেখার পাশাপাশি এসএসবি জওয়ানদের সঙ্গে বৈঠক করেন ডিরেক্টর জেনারেল ৷ সেখানে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন তিনি ৷

সশস্ত্র সীমা বলের জওয়ানদের সঙ্গে বৈঠকের মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 27, 2026 at 2:27 PM IST

জলপাইগুড়ি, 27 মার্চ: শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন ৷ দফায় দফায় কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে রাজ্যে ৷ এবার রাজ্যে এসে বাহিনীর জওয়ানদের সতর্ক করলেন সশস্ত্র সীমাবলের (SSB) ডিজি সঞ্জয় সিংঘল ৷

বিধানসভা নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্বে আসা আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানদের বললেন, "কোনও অবস্থাতেই মাথা গরম করা চলবে না ৷" এই রাজ্যে নির্বাচনের নিরাপত্তায় সবচেয়ে বেশি মোতায়েন করা হয়েছে SSB জওয়ানদের ৷ আসন্ন নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান কর্তৃক কোনওরকম যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটে তার জন্য ডিজি'র এই দাওয়াই বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তাই পরিস্থিতি যত উত্তপ্তই হোক না কেন সকলকে মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে বলা হয়েছে বলে খবর ৷

সশস্ত্র সীমা বলের জওয়ানদের সঙ্গে ডিজির বৈঠকের মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার দু'দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছেন সশস্ত্র সীমা বলের ডিরেক্টর জেনারেল সঞ্জয় সিংহল ৷ এদিন শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ার অপারেশনাল এরিয়ার ইন্সপেক্টর জেনারেল বন্দন সাক্সেনা তাঁকে স্বাগত জানান । SSB-এর শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ার অপারেশনাল এলাকাতে দু'দিন থাকবেন ডিজি । আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের মনোবল বাড়াতে সৈনিকদের নিয়ে সম্মেলনও করেন এদিন ।

বৃহস্পতিবার রাতে SSB-এর জলপাইগুড়ির সেক্টর হেড কোয়ার্টার্সে পৌঁছন । সেখানে জলপাইগুড়ির ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (DIG) হৃষিকেশ শর্মা তাঁকে স্বাগত জানান । এরপর সেখানকার SSB আধিকারিকদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন । বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন জানা গিয়েছে । এরপর সেখান থেকে রাতে মালবাজার চলে যান ডিজি । শুক্রবার ভারত-ভুটান সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা খতিয়ে দেখে শিলিগুড়ি, নকশালবাড়ি-সহ বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করার কথা রয়েছে তাঁর ।

উত্তরবঙ্গ সফরে সশস্ত্র সীমা বলের ডিজি (ইটিভি ভারত)

এছাড়াও নির্বাচন-সংক্রান্ত কাজ পর্যালোচনা ও ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করার জন্য জলপাইগুড়ি জেলার রানিনগর এবং ময়নাগুড়িতে কর্মরত জওয়ানদের ক্যাম্প পরিদর্শন করেন সিংঘল ৷ পরিদর্শনের সময়, তিনি কোম্পানিগুলির কার্যপ্রণালী, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন । পাশাপাশি নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা সশস্ত্র সীমা বলের জওয়ানদের সঙ্গেও দেখা করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন । নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু, স্বচ্ছ এবং নির্বিঘ্নে পরিচালনার জন্য সময়মতো সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন ।

