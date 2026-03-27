কোনও অবস্থাতেই মাথা গরম নয়, নির্বাচনী নিরাপত্তায় বহাল SSB জওয়ানদের উদ্দেশ্যে ডিজি

কোনও অবস্থাতেই মাথা গরম নয়, নির্বাচনী নিরাপত্তায় বহাল SSB জওয়ানদের উদ্দেশ্যে ডিজি
উত্তরবঙ্গে নির্বাচনী পরিস্থিতি দেখার পাশাপাশি এসএসবি জওয়ানদের সঙ্গে বৈঠক করেন ডিরেক্টর জেনারেল ৷ সেখানে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন তিনি ৷
Published : March 27, 2026 at 2:27 PM IST
জলপাইগুড়ি, 27 মার্চ: শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন ৷ দফায় দফায় কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে রাজ্যে ৷ এবার রাজ্যে এসে বাহিনীর জওয়ানদের সতর্ক করলেন সশস্ত্র সীমাবলের (SSB) ডিজি সঞ্জয় সিংঘল ৷
বিধানসভা নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্বে আসা আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানদের বললেন, "কোনও অবস্থাতেই মাথা গরম করা চলবে না ৷" এই রাজ্যে নির্বাচনের নিরাপত্তায় সবচেয়ে বেশি মোতায়েন করা হয়েছে SSB জওয়ানদের ৷ আসন্ন নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান কর্তৃক কোনওরকম যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটে তার জন্য ডিজি'র এই দাওয়াই বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তাই পরিস্থিতি যত উত্তপ্তই হোক না কেন সকলকে মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে বলা হয়েছে বলে খবর ৷
পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার দু'দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছেন সশস্ত্র সীমা বলের ডিরেক্টর জেনারেল সঞ্জয় সিংহল ৷ এদিন শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ার অপারেশনাল এরিয়ার ইন্সপেক্টর জেনারেল বন্দন সাক্সেনা তাঁকে স্বাগত জানান । SSB-এর শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ার অপারেশনাল এলাকাতে দু'দিন থাকবেন ডিজি । আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের মনোবল বাড়াতে সৈনিকদের নিয়ে সম্মেলনও করেন এদিন ।
বৃহস্পতিবার রাতে SSB-এর জলপাইগুড়ির সেক্টর হেড কোয়ার্টার্সে পৌঁছন । সেখানে জলপাইগুড়ির ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (DIG) হৃষিকেশ শর্মা তাঁকে স্বাগত জানান । এরপর সেখানকার SSB আধিকারিকদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন । বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন জানা গিয়েছে । এরপর সেখান থেকে রাতে মালবাজার চলে যান ডিজি । শুক্রবার ভারত-ভুটান সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা খতিয়ে দেখে শিলিগুড়ি, নকশালবাড়ি-সহ বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করার কথা রয়েছে তাঁর ।
এছাড়াও নির্বাচন-সংক্রান্ত কাজ পর্যালোচনা ও ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করার জন্য জলপাইগুড়ি জেলার রানিনগর এবং ময়নাগুড়িতে কর্মরত জওয়ানদের ক্যাম্প পরিদর্শন করেন সিংঘল ৷ পরিদর্শনের সময়, তিনি কোম্পানিগুলির কার্যপ্রণালী, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন । পাশাপাশি নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা সশস্ত্র সীমা বলের জওয়ানদের সঙ্গেও দেখা করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন । নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু, স্বচ্ছ এবং নির্বিঘ্নে পরিচালনার জন্য সময়মতো সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন ।