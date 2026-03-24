জিতলেই আগামী 5 বছরে কী কী উন্নয়নের পরিকল্পনা ? লক্ষ্যে স্থির বিজেপি প্রার্থী শর্বরী

জিতলেই আগামী 5 বছরে কী কী উন্নয়নের পরিকল্পনা ? লক্ষ্যে স্থির বিজেপি প্রার্থী শর্বরী
বিধানসভা নির্বাচনে যাদবপুরে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন অভিনেত্রী-থিয়েটার কর্মী শর্বরী মুখোপাধ্যায়। ভোটের রণকৌশল থেকে আগামীর পরিকল্পনা নিয়ে অকপট তিনি ৷ শুনলেন প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 2:26 PM IST
কলকাতা, 24 মার্চ: এবারের বিধানসভা নির্বাচনে যাদবপুরে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন অভিনেত্রী-থিয়েটার কর্মী শর্বরী মুখোপাধ্যায়। তাঁর বিপক্ষীয় শিবিরে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে রয়েছেন দেবব্রত মজুমদার, সিপিএম প্রার্থী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। লড়াইয়ে নিজের এবং গোটা দলের জয় নিশ্চিত এই ব্যাপারে একশোভাগ আত্মবিশ্বাসী শর্বরী মুখোপাধ্যায়। বিধায়ক পদ পেয়ে সবার আগে যাদবপুরে সরকারি হাসপাতাল গড়ে তুলতে চান তিনি। বিগত পাঁচ বছর ধরে বাংলা ছবি কিংবা ধারাবাহিকে দেখা নেই তাঁর ৷ দীর্ঘদিন ধরে থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত তিনি। তাই সেই থিয়েটার নিয়েই চলছিল জীবন। পাশাপাশি ছিলেন বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী। শর্বরীর রয়েছে নিজের থিয়েটারের দল 'নয়াবাদ তিতাস'। থিয়েটারের কর্মশালার ঘরটিকেই আপাতত রাজনৈতিক কাজকর্মের জন্য ব্যবহার করছেন বিজেপি প্রার্থী।
ইটিভি ভারত: কেমন আছেন?
শর্বরী: লড়াইয়ের ময়দানে আছি। তাই সমস্ত কার্যকর্তাদের, কর্মীদের বলছি বেশি করে জল খাও। সুস্থ থাকো। কারণ প্রচারটা 27 এপ্রিল অবধি চলবে। এরপর 29 এপ্রিল মহাযুদ্ধ। সুতরাং সবার সুস্থ থাকা দরকার। তবে, ভালো আছি।
ইটিভি ভারত: ব্যস্ততার পাশাপাশি চাপা টেনশন আছে কি?
শর্বরী: রাত দু'টোর সময় বাড়ি গিয়ে ভাত খাচ্ছি। এটা যে কি মজার! পুরো শিড্যুল পাল্টে গেছে এখন। দু'তিন ঘণ্টা ঘুমাচ্ছি। আমাদের কারওরই ছুটি নেই এখন।
ইটিভি ভারত: কীরকম বাংলা দেখার জন্য লড়াইতে সামিল হলেন?
শর্বরী: পশ্চিমবাংলার কী পরিস্থিতি! রাজ্যের যিনি প্রশাসনিক মাথা তিনি মঞ্চে উঠে বলছেন, "এক সম্প্রদায় আছে যাদেরকে বললে পরে তেরোটা বেজে যাবে।" আরও বলছেন, "এক চুটকিতে তেরো বেজে যাবে।" ভয়ের বাংলা তৈরি হয়েছে। আজ সকালে প্রচারে গিয়েছিলাম 101 নম্বর ওয়ার্ডে। সেখানকার বাজারগুলোতে গিয়েছি যখন মানুষ বলছেন, "একদম এই পরিবেশ বদলাতে হবে।" এক কার্যকর্তা বললেন, 109 নম্বর ওয়ার্ডে নাকি হুমকি চুমকি চলছে। কারা করছে এগুলো? বাড়ির একটা পাঁচিল সারাতে হলে রাস্তায় একটু ইট, সুড়কি পড়লে পার্টি অফিস থেকে ডাক আসছে। কেন ভাই যেতে হবে? মানুষ কি আপনাদের দাস?
আমি সব পৌরমাতা, পৌরপিতা, বিধায়ককে বলব, সাবধান হয়ে যান। বিজেপি ক্ষমতায় আসছে। এমন কিছু করবেন না যেটা পরে বাউন্স ব্যাক করে। লড়াইটা লড়ুন। আপনারা আপনাদের মতাদর্শে লড়ুন। যদিও তৃণমূলের কোনও মতাদর্শই নেই। তারা তো মতাদর্শের লড়াই লড়ে না। লড়ে ক্ষমতা দখলের লড়াই। তাই তাদের নেতা, নেত্রী এমনকী দলের সুপ্রিমোও বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ দখলে থাকবে।" দখলদারির রাজনীতি আমরা বুঝি না। ভারতীয় জনতা পার্টি শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর বদলে মুখ্যমন্ত্রী বোঝে না। আমরা এমন একটা পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তুলতে চাই যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংস্কৃতির এই তিনের একটা সঠিক পরিবেশ রচনা হবে। যেখানে রাজ্যের মেধাবী, শিক্ষিত ছেলেদের বাইরে যেতে হবে না। মায়ের কোলে থেকে তারা পড়াশুনা করে চাকরি করবে। কাজ থেকে ফিরে গরম চায়ে চুমুক দিয়ে তার সারাদিনের গল্প বাবা-মায়ের সঙ্গে করবে। আমরা এই পশ্চিমবঙ্গ চাই, এই যাদবপুর চাই। কেননা যাদবপুর শিক্ষিত রাজনৈতিক সচেতন একটি বিধানসভা। আমরা ভয়মুক্ত, সিন্ডিকেট মুক্ত যাদবপুর দেখতে চাই।
ইটিভি ভারত: এখানে আটটা বাজলে মেয়েদের ঘরে ঢোকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল একসময়।
শর্বরী: কারণ এখানকার সুপ্রিমো নারী সুরক্ষা দিতে পারেন না, প্রশাসন সুরক্ষা দিতে পারে না। কিন্তু এটা তো যাদবপুর। এখানে শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের বসবাস। এখানকার মানুষ এই নিয়ম মানে না। মেয়েরা প্লেন চালাচ্ছে, যুদ্ধবিমান চালাচ্ছে, কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে সারারাত দাপিয়ে সাংবাদিকতা করছে- এদের আটকানো যাবে?
ইটিভি ভারত: এখানকার রাস্তাঘাট?
শর্বরী: আপনি চলুন আমার সঙ্গে 109 নম্বর ওয়ার্ডে। চলুন ছিটকালিকাপুর চলুন, বুধের হাট চলুন, ডি ব্লক চলুন। একটু বৃষ্টি হলেই ওখানে এক হাঁটু জল, কাদায় পুরো নরক হয়ে যায় জায়গাগুলো। আমি ওখানকার পৌরমাতাকে জিজ্ঞেস করছি কেন এগুলো হবে? আপনি হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছেন দলের ছেলেদের দিয়ে সাধারণ মানুষকে। আর কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নিজে হাতির সমান বাড়ি বানাচ্ছেন। ওদিকে আপনার এলাকার জল নিকাশী ব্যবস্থা নেই, মানুষের জীবিকা নেই, পেটে ভাত নেই, সংস্কৃতি নেই, শিক্ষা নেই, গণতান্ত্রিকতা নেই। শুধু কোটি কোটি টাকা রোজগার করবেন বলে আপনাদের মানুষ জয়যুক্ত করেছেন? ভয়মুক্ত, সিন্ডিকেট মুক্ত যাদবপুর গড়ে তুলতে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ। অনেক বলেন, যাদবপুর 'লালগড়'। আমি বলব যাদবপুর 'লালগড়' নয়। যাদবপুর সেই জায়গা যা বারবার পরিবর্তনের হাত ধরছে। তারা পারে পরিবর্তনের হাত ধরতে। তারা শিক্ষিত, সচেতন দৃষ্টি দিয়ে নিজেদের বিধানসভা দেখে।
ইটিভি ভারত: প্রচারে কেমন সাড়া মিলছে?
শর্বরী: খুব ভালো সাড়া পাচ্ছি। মানুষ মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বলছেন, 'আপনাকে চিনি। আপনি তো যাদবপুরের মানুষ'।
ইটিভি ভারত: শাসক শিবিরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বর খবর আছে। সেটা কি কোথাও গিয়ে বিজপির আসার পথ সহজ করবে?
শর্বরী: কারোর অভ্যন্তরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু যাদবপুরের সাধারণ মানুষ ওদের এই কোন্দলগুলো দেখছে। মানুষের পাশে দাঁড়ানো, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিয়ে ওদের কোনও মাথাব্যথা নেই। সবথেকে বড় কথা, একটা সরকারি হাসপাতালও নেই যাদবপুরে। সেই ব্যাপারে কোনও ভাবনা নেই দলটার। আর ওদিকে ৩৪ বছর ধরে যারা ক্ষমতায় ছিলেন, যাঁরা বলতেন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে একসঙ্গে, তাঁরাই সরকারি খাসজমি বিলিয়ে দিয়েছেন পুঁজিপতিদের হাতেই। গড়ে উঠেছে একের পর এক বেসরকারি হাসপাতাল। সেখানে কি এই 103 নম্বর ওয়ার্ডের খালপাড়ের মানুষগুলো যেতে পারবে? সেখানে কি 109 নম্বর ওয়ার্ডের গরিব মানুষরা যেতে পারবে? পারবে না। তা হলে কেন একটা সরকারি হাসপাতাল গড়ে তোলা গেল না? জমি, পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও কেন গড়ে উঠল না কোনও সরকারি হাসপাতাল? আসলে ছিল সদিচ্ছার অভাব। কেন যাদপুরের লোককে দু'হাজার লোকের পিছনে 2 টাকার টিকিট কেটে দাঁড়াতে হবে? কেন মহিলাদের কাজ দিয়ে স্বনির্ভর করা হবে না? শুধু ভাতা দিলেই হবে? যাদবপুর ভাতায় ভোলে না।
ইটিভি ভারত: শাসকগোষ্ঠী বলছে এই জনমুখী প্রকল্পগুলো তাদের হাতিয়ার, শক্তি, অস্ত্র।
শর্বরী: নাম বদলে 'জনমুখী' প্রকল্প বলা যায়। প্রত্যেকটার তো নাম বদলে দিয়েছে ওরা। এই প্রত্যেকটা প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের। সেই প্রকল্পগুলোর নাম বদলে ওরা নিজেদের নামে ব্যবহার করে মানুষকে ঠকাচ্ছে, প্রতারিত করছে। মানুষ এখন সেসব জানে। তারা আর শুনবে না। বাংলার মানুষ, যাদবপুরের মানুষ দেখে নিয়েছে শিক্ষিত ছেলেরা রাস্তায় বসে আছে। শিক্ষা পশ্চিমবাংলার এক বড় অহংকার। এই বাংলা রবীন্দ্রনাথের, নেতাজির, বিদ্যাসাগরের, রাজা রামমোহন রায়ের। এই রাজ্যটাকে সারা দেশ তথা পৃথিবী শিক্ষার আড়ত বলে জানত। আর আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে এ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাটা! ঘুষ না দিলে চাকরি নেই। গরিবের ছেলেরা তার মানে সরকারি চাকরি করবে না? আমরা দুর্নীতিমুক্ত, সিন্ডিকেটমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত যাদবপুর গড়ে তুলব, যাদবপুরবাসীর কাছে আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
ইটিভি ভারত: দলনেতাকে কী বলবেন?
শর্বরী: দলনেতা দুটো বিধানসভাতে দাঁড়িয়েছেন। উনি দুটোতেই জয়ী হবেন। আমরা জানি নন্দীগ্রাম কাঁপছে। ভবানীপুরও আমরা জিতব। দলনেতা রাজনীতি জানেন, বোঝেন। ওনার উপস্থিতি সকলকে উদ্দীপিত, উজ্জীবিত করে। আমরা সবাই আমাদের মতো করে লড়ছি। আমার আবেদন রইল, নিজের বিধানসভার মতো করে আমার বিধানসভাতেও একটু আসতে হবে। একটু র্যালি করতে হবে।
ইটিভি ভারত: বিধায়ক হলে সেই তহবিলের টাকা সবার আগে কোন খাতে ব্যয় করবেন?
শর্বরী: আমার দুটো-তিনটে ইচ্ছে আছে। সেগুলো করতে হবে। একটা সরকারি হাসপাতাল করতে হবে যাদবপুরে। এখানে আন্তসংঘ নামে একটা স্টেডিয়াম আছে। সেটাকে জাতীয় মানে পৌঁছে দিতে হবে। তাতে খেলাধুলোর মান যেমন বাড়বে তেমনি অনেক মানুষের জীবিকা হবে। যাদবপুরের স্টেশনগুলোতে স্থানীয় মহিলাদের নিয়ে সমবায়ের আকারে ক্যান্টিন তৈরি করতে হবে। যাতে স্থানীয় মহিলাদের একটা জীবিকার জায়গা হয়। আগে বারুইপুর অঞ্চলে অপারেশনের সার্জিকাল প্রোডাক্ট ঘরে ঘরে বানানো হত। তার অর্ধেক তো যাদবপুরে হতে পারে।
পেটে ভাতের ব্যবস্থা করতে হবে, জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে শিক্ষিত ছেলেদের বাইরে না চলে যেতে হয়। গোটা যাদবপুরটা বৃদ্ধাশ্রমটা হয়ে গিয়েছে। ফ্ল্যাট অঞ্চলে কেউ সন্ধ্যাবেলা দরজা খুলতে ভয় পায়। কেন ভয় পাবে? ভয় মুক্ত যাদবপুর গড়ে তুলতে চাই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলছেন, "বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই"। আমরা বাঁচতে চাই, তাই গোটা বাংলার কাছে অনুরোধ একটু ভরসা করুন আমাদের। সিপিএম সমর্থকদের বলছি, একটু মতাদর্শ থেকে সরে এসে ভাবুন। বাংলাটাকে বাঁচাতে হবে।
ইটিভি ভারত: অভয়ার মা প্রার্থী হয়েছেন বলে নানা কথা চলছে। উনিও অনেক অভিযোগ-অনুযোগ জানাচ্ছেন। এই নিয়ে আপনার বক্তব্য?
শর্বরী: ওঁরা নিজেরা সামনে না এসে লড়াইটা লড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের মনে হয়েছে লড়াইটা সামনে থেকে লড়তে হবে। বেশ করেছেন। যে জাস্টিস ওঁরা চেয়েছিলেন সরকার বদল না হলে সেই জাস্টিস তাঁরা পাবেন না। তাই সামনে থেকে লড়তে চেয়েছেন। ওঁদের এই লড়াইকে, চেষ্টাকে আমি কুর্নিশ জানাই।
ইটিভি ভারত: আপনাকে যাদবপুরের মানুষ কেন ভোট দেবেন?
শর্বরী: কারণ আমি যাদবপুরের মেয়ে, বোন, সন্তানসমদের কাছে মায়ের মতো। আমি যাদবপুরের মোড়ে মোড়ে আড্ডা মারি, গল্প করি। যাদবপুরের প্রত্যেকটা মানুষের সঙ্গে আমার আত্মিক যোগ। দীর্ঘ সময় ধরে যাদবপুরে আছি। এটা আমার কাছে রাজনৈতিক ক্ষেত্র নয়। কোভিডের সময়ে যাদবপুরের দশটা ওয়ার্ডে কীভাবে মানুষের ঘরে ঘরে রান্না করে খাবার পৌঁছে দিয়েছি তা মানুষের মনে আছে। সেদিন আমাদের হাতে কোনও রঙের পতাকা ছিল না। কোন পরিবার সিপিএম, কে তৃণমূল, কারা বিজেপি আমরা সেদিন দেখিনি। আমাকে একজন বলছিলেন ঠিক যেভাবে পতাকা হাতে না নিয়ে সকলের জন্য কমিউনিটি ক্যান্টিন নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন, সেভাবেই সকলের বিধায়িকা হয়ে থাকবেন আপনি। আমিও নিজেও তাই যাদবপুরের সকলের বিধায়িকা হতে চাই। কোনও ক্ষুদ্র স্বার্থ যেন আমাকে ছুঁতে না পারে, ঈশ্বরের কাছে আমার এটাই প্রার্থনা।