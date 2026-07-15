সর্বমঙ্গলা মন্দিরের চার প্রণামী বাক্স ভেঙে লুট, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

সর্বমঙ্গলা মন্দিরের চার প্রণামী বাক্স ভেঙে লুট, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন
প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, চারটি বাক্স থেকে মোট 60 থেকে 70 হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। তবে সঠিক অঙ্ক বাক্স গণনার পরই জানা যাবে।
Published : July 15, 2026 at 10:53 AM IST
বর্ধমান, 15 জুলাই: বর্ধমান শহরের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী সর্বমঙ্গলা মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিপত্তারিণী পুজোর ঠিক আগে মন্দিরের নিরাপত্তা ভেদ করে দুষ্কৃতীরা চারটি প্রণামী বাক্স ভেঙে নগদ অর্থ লুট করে পালিয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে ভক্তদের মধ্যে যেমন ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তেমনই নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও উঠছে একাধিক প্রশ্ন।
মন্দির সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভোরে প্রতিদিনের মতো কর্মীরা নিত্যপুজোর প্রস্তুতির জন্য মন্দিরের দরজা খুলতে এসে প্রথম অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেন। পশ্চিম দিকের, পুকুর সংলগ্ন প্রবেশদ্বারের তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। এরপর মন্দিরের ভিতরে ঢুকেই দেখা যায় প্রবেশপথের দুটি কাচের প্রণামী বাক্স-সহ মোট চারটি প্রণামী বাক্সের তালা ভেঙে মাটিতে ফেলে রাখা হয়েছে। বাক্সগুলির ভিতরে থাকা সমস্ত অর্থ উধাও।
খবর ছড়িয়ে পড়তেই মন্দির চত্বরে ভিড় জমান বহু ভক্ত ও স্থানীয় বাসিন্দা। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বর্ধমান সদর থানার পুলিশ। গোটা এলাকা ঘিরে তদন্ত শুরু হয় এবং বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা হয়।
সর্বমঙ্গলা ট্রাস্ট বোর্ডের সম্পাদক সঞ্জয় ঘোষ জানান, মন্দিরে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দুই ব্যক্তিকে গভীর রাতে মন্দিরে প্রবেশ করে প্রণামী বাক্স টেনে নিয়ে গিয়ে ভাঙতে দেখা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজনের মুখে মাস্ক থাকলেও অন্যজনের মুখ খোলা ছিল। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, চারটি বাক্স থেকে মোট 60 থেকে 70 হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। তবে সঠিক অঙ্ক বাক্স গণনার পরই জানা যাবে বলে তিনি জানান।
সঞ্জয় ঘোষ আরও বলেন, "মন্দিরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকলেও এই ঘটনার পর তা আরও জোরদার করা হবে। অতিরিক্ত সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো এবং নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে।"
সর্বমঙ্গলা ট্রাস্ট বোর্ডের লাইফ মেম্বার ও চিকিৎসক শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি জানান, বহু বছর আগে একবার চুরির চেষ্টা হলেও দীর্ঘ সময় ধরে এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। তার দাবি, সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী রাত দেড়টা থেকে দু'টোর মধ্যে চুরির ঘটনাটি ঘটেছে। সেই ফুটেজ ইতিমধ্যেই পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তদন্তের মাধ্যমে খুব দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা সম্ভব হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ, ঘটনাস্থল থেকে সংগ্রহ করা তথ্য এবং অন্যান্য সূত্রের ভিত্তিতে তদন্ত এগোচ্ছে। অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে একাধিক দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুজোর মরশুমের আগে শহরের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় স্থানে এই চুরির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বহু ভক্ত। তাদের দাবি, শুধু এই মন্দির নয়, জেলার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থানেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।