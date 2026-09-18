জন্মের সার্ধশতবর্ষ, আজও উন্নয়নের অপেক্ষায় শরৎচন্দ্রের ভিটে

জন্মের সার্ধশতবর্ষ, আজও উন্নয়নের অপেক্ষায় শরৎচন্দ্রের ভিটে
Sarat Chandra 150th birth anniversary: তাঁর লেখনীতে বারে বারে এসেছে সরস্বতী নদী, ঠাকুর দালান, শিব মন্দির, প্যারি মোহনের পাঠশালা-সহ দেবানন্দপুরের একাধিক স্থান৷ পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন৷
Published : September 18, 2026 at 9:50 PM IST
দেবানন্দপুর, 17 সেপ্টেম্বর: কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মের সার্ধশতবর্ষ উদযাপন হচ্ছে হুগলির দেবানন্দপুরে । তাঁর এই জন্ম ভিটেতে বারে বারে ছুটে আসেন তাঁর অনুরাগীরা । লেখকের ছেলেবেলার অনেক স্মৃৃতি জড়িয়ে রয়েছে এই জায়গার সঙ্গে ৷ তাঁর লেখনীতে বারে বারে ফিরে এসেছে সরস্বতী নদী, ঠাকুর দালান, শিব মন্দির, প্যারি পণ্ডিতের পাঠশালা-সহ দেবানন্দপুরের একাধিক স্থান ৷ এখানকার স্মৃতিতে ভর করেই কাশীনাথ, রাজলক্ষী শ্রীকান্তর মতো সাহিত্য রচনা করেছিলেন শরৎচন্দ্র । তবে তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই জন্মভিটে আজও পড়ে রয়েছে অনাদরে ৷ সাহিত্যচর্চা, পর্যটনে হয়নি কোনও উন্নয়ন ৷
চুঁচুড়ার মগরা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রাম কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভিটে । 1876 সালের 15 সেপ্টেম্বর এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । এখানেই তাঁর বাল্যজীবন এবং প্রাথমিক পর্যায়ের পড়াশোনা । এখানকার প্যারি পণ্ডিতের পাঠশালা, বিশালাক্ষী মন্দির, গড়ের জঙ্গল, সরস্বতী নদীর বাঁশের ব্রিজ, দত্ত মুন্সিদের পুজোর মণ্ডপ, হেঁদুয়ার পুকুর - এইসব জায়গার নাম বার বার উঠে এসেছে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে ।
এখানে শরৎচন্দ্রের মূর্তি ও সেমিনার হলের সংস্কার হয়েছে । দেবানন্দপুর স্মৃতি মন্দিরে শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিস সংরক্ষিত আছে । শরৎচন্দ্রের জীবনী তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে । দূর-দুরান্ত থেকে সাহিত্য প্রেমীরা আজও আসেন কথা সাহিত্যিকের গ্রাম ঘুরে দেখার জন্য । তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতা থেকেই একের পর এক সাহিত্য রচনা করেছেন শরৎচন্দ্র । দেবানন্দপুরে থাকার সময় তিনি কাশীনাথ রচনা করেছিলেন । তাছাড়াও দত্তা, বিরাজ বৌ, রাজলক্ষী শ্রীকান্ত-সহ একাধিক সাহিত্যে সরস্বতী নদী ও দেবানন্দপুরের একাধিক স্মৃতি ফুটিয়ে তুলেছেন ।
কত না গল্প জড়িয়ে আছে এই দেবানন্দপুরের আনাচে কানাচে । সেই গল্পের সঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখার মিল খুঁজতে আজও এখানে ঢুঁ মারেন সাহিত্য অনুরাগীরা । লেখকের স্মৃতিবিজড়িত এই গ্রাম সাহিত্য চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার কথা ছিল । পর্যটকদের দর্শনীয় স্থান হতে পারত এই এলাকা । তবে তার কিছুই হয়নি ৷ পূর্বতন সরকারের আমলে পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করার কথা ছিল দেবানন্দপুরের । তবে কথাশিল্পীর জন্মভিটে ও অডিটরিয়াম সংস্কার ছাড়া সেভাবে কিছু হয়নি । অতিথি আবাস থেকে ক্যাফেটেরিয়া কিছুই নেই এখানে । যোগাযোগ ব্যবস্থাও সেভাবে উন্নত নয় । নতুন সরকারের কাছে মানুষের আশা, পর্যটনের জন্য ঢেলে সাজানো হোক শরৎ স্মৃতি-বিজড়িত দেবানন্দপুরকে । শুধু সাদা ব গেরুয়া রঙ নয়, সাহিত্য চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে তৈরি করা হোক সাহিত্যের এই পীঠস্থানকে ।
কী চান স্থানীয় মানুষ ?
দেবানন্দপুরের এক শিক্ষক বিমলকুমার মণ্ডল বলেন, "দেবানন্দপুরকে পর্যটনের আরও গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তৈরি করতে হবে অতিথি নিবাস । জন্মদিন উপলক্ষে তিন-চার দিন অনুষ্ঠানের জন্য শরৎ অনুরাগী যাঁরা আসেন, তাঁদেরই এখানে থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই । শরৎচন্দ্রের নাম শুধু বাংলায় ছড়িয়ে নয়, তাঁর ব্যপ্তি গোটা ভারত ব্যাপী । সরকার পরিবর্তন হতেই পারে, যদি কোনও খামতি থাকে নতুন সরকারকে সেই খামতি পূরণ করতে হবে ।"
স্থানীয় বাসিন্দা তথা দোকানদার গৌর চট্টোপাধ্যায় বলেন, "কোনও উন্নতি নেই দেবানন্দপুরে । দীর্ঘদিন যা দেখে আসছি তাই চলছে । প্যারি পণ্ডিতের পাঠশালা একই অবস্থায় পড়ে আছে । এই অঞ্চলে মদ গাঁজার ঠেক বন্ধ করার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন । দীর্ঘদিন ধরে শুনে আসছি পর্যটন কেন্দ্র হবে । টাকা-পয়সা আসছে । কিন্ত কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না । বেড়নোর জন্য পর্যটন কেন্দ্র তৈরি হোক ।"
কী কী প্রয়োজন দেবানন্দপুরের জন্য ?
শরৎ লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান সুকুমার হাঁসদা বলেন, "এক বছর ধরে এখানে রয়েছি । রেজিস্টার চালু রয়েছে ৷ দেখছি ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড থেকে পর্যটকরা আসেন । পর্যটকদের জন্য আবাসস্থল করা এখানে দীর্ঘ দিনের দাবি । সরস্বতী নদী ঘিরে যদি কিছু করা যায় । লাইব্রেরি থেকে বসত বাড়ির দেখাশোনা, আমাকেই সব কিছু করতে হয় । সে জায়গায় একজন কেয়ার টেকারের ব্যবস্থা করা যায় । শৌচালয়ের ব্যবস্থা ঠিক করা উচিত । শীতকালীন সময়ে মাসে দুই থেকে তিন হাজার পর্যটক আসেন । জন্ম ভিটেতে সোলার লাইট ও সিসিটিভি লাগানো প্রয়োজন । সেসব চিন্তা ভাবনা করলে উন্নতি হবে এখানকার । বর্তমান সরকার লাইব্রেরিগুলিকে ডিজিটালাইজ করার চিন্তা ভাবনা করেছে । সেটা হলেও ভালো হয় ।"
কী কী করেছে পূর্বতন সরকার ?
দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পীযূষ ধর বলেন, "পূর্বতন সরকারের আমলে পর্যটন দফতরের তরফে এক কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল । তার অর্ধেক অংশ টেন্ডারের কাজ হয়েছে । সেমিনার হল, লাইব্রেরির ছাদ, জন্ম ভিটের সংস্কারের কিছু কাজ হয়েছে । যা আশা ছিল সেই অনুরূপ কাজ আমরা পায়নি । আশা করছি, আগামী দিনে হবে । দেবানন্দপুর গ্রামে ঢোকার আগে শরৎ চন্দ্রের তোরণ চেয়েছিলাম । শরৎ মিউজিয়ামের যে কাজগুলি রয়েছে, তা যাতে একশো বছর সুরক্ষিত থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে । প্যারি পণ্ডিতের পাঠশালার এখনও কোনও সংস্কার হয়নি । সেখানে জমি জটিলতার জন্য সমস্যা রয়েছে । সঠিক কাগজ পত্র দেখাতে পারেননি জমির মালিক । তার জন্য কিছু করা যায়নি ।"
কী বলছেন পর্যটকরা ?
নদিয়ার এক পর্যটক অমিতাদিত্য সান্যাল বললেন, "বাংলা সাহিত্যের যাঁরা অনুরাগী, তাঁদের কাছে শরৎচন্দ্রের জন্ম ভিটে একটা তীর্থক্ষেত্র । শরৎচন্দ্র তো বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, গোটা ভারতে, এমনকী বিশ্বজুড়ে তাঁর অনুরাগী রয়েছে । শুধু বাংলা ভাষায় নয়, বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে তাঁর লেখার । এটা পর্যটন ক্ষেত্র হয়ে উঠতেই পারে । এলাকার রাস্তাঘাট আরও উন্নত হওয়া দরকার । বিভিন্ন শোয়ের মাধ্যমে তাঁর আদর্শ ও লেখা সামনে আনা দরকার । 150 বছরে সেভাবে এখানে কোনও অনুষ্ঠান বোঝা যাচ্ছে না । নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষা তুলে ধরা প্রয়োজন । নতুন প্রজন্মের যে অবক্ষয়ের দিকে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, সে গুলো থেকে মানুষ যেন নিষ্কৃতি পায় । হাওড়ার দেউলটির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান দেবানন্দপুর । ক্যাফে বা সারাদিনের খাবার ব্যবস্থা থাকলে আরও ভালো হয় ।"
বিজেপি বিধায়কের আশ্বাস
চুঁচুড়া বিধানসভার বিধায়ক সুবীর নাগ বলেন, "চুঁচুড়া বিধানসভায় ট্যুরিজম সার্কিট তৈরি করার পরিকল্পনা চলছে । চুঁচুড়া বিধানসভায় কী কী দর্শনীয় স্থান রয়েছে, তার স্থাপত্য ঐতিহ্যকে নিয়ে কিছু করার চিন্তা ভাবনা রয়েছে । শরৎচন্দ্রের ভিটের কিছু সংস্কার হয়েছে । জন্মদিনের জন্য পরিষ্কার ও গেরুয়া সাদা রঙ করা হয়েছে । রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে । মিউজিয়ামটাকে আরও আধুনিক করা, সাহিত্য চর্চা ও ওঁর উপর যাঁরা গবেষণা করতে চান তাঁদের জন্যও একটা ব্যবস্থা করার কথা আমাদের মাথায় আছে । আমরা সেই প্রস্তাব সরকারের কাছে রাখব । যাতে তা ফলপ্রসূ হয় তার চেষ্টা করব ।"