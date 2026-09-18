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জন্মের সার্ধশতবর্ষ, আজও উন্নয়নের অপেক্ষায় শরৎচন্দ্রের ভিটে

Sarat Chandra 150th birth anniversary: তাঁর লেখনীতে বারে বারে এসেছে সরস্বতী নদী, ঠাকুর দালান, শিব মন্দির, প্যারি মোহনের পাঠশালা-সহ দেবানন্দপুরের একাধিক স্থান৷ পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন৷

Sarat Chandra 150th birth anniversary
জন্মের সার্ধশতবর্ষ, আজও উন্নয়নের অপেক্ষায় শরৎচন্দ্রের ভিটে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 18, 2026 at 9:50 PM IST

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দেবানন্দপুর, 17 সেপ্টেম্বর: কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মের সার্ধশতবর্ষ উদযাপন হচ্ছে হুগলির দেবানন্দপুরে । তাঁর এই জন্ম ভিটেতে বারে বারে ছুটে আসেন তাঁর অনুরাগীরা । লেখকের ছেলেবেলার অনেক স্মৃৃতি জড়িয়ে রয়েছে এই জায়গার সঙ্গে ৷ তাঁর লেখনীতে বারে বারে ফিরে এসেছে সরস্বতী নদী, ঠাকুর দালান, শিব মন্দির, প্যারি পণ্ডিতের পাঠশালা-সহ দেবানন্দপুরের একাধিক স্থান ৷ এখানকার স্মৃতিতে ভর করেই কাশীনাথ, রাজলক্ষী শ্রীকান্তর মতো সাহিত্য রচনা করেছিলেন শরৎচন্দ্র । তবে তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই জন্মভিটে আজও পড়ে রয়েছে অনাদরে ৷ সাহিত্যচর্চা, পর্যটনে হয়নি কোনও উন্নয়ন ৷

চুঁচুড়ার মগরা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রাম কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভিটে । 1876 সালের 15 সেপ্টেম্বর এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । এখানেই তাঁর বাল্যজীবন এবং প্রাথমিক পর্যায়ের পড়াশোনা । এখানকার প্যারি পণ্ডিতের পাঠশালা, বিশালাক্ষী মন্দির, গড়ের জঙ্গল, সরস্বতী নদীর বাঁশের ব্রিজ, দত্ত মুন্সিদের পুজোর মণ্ডপ, হেঁদুয়ার পুকুর - এইসব জায়গার নাম বার বার উঠে এসেছে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে ।

জন্মের সার্ধশতবর্ষেও উন্নয়নের অপেক্ষায় শরৎচন্দ্রের ভিটে (ইটিভি ভারত)

এখানে শরৎচন্দ্রের মূর্তি ও সেমিনার হলের সংস্কার হয়েছে । দেবানন্দপুর স্মৃতি মন্দিরে শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিস সংরক্ষিত আছে । শরৎচন্দ্রের জীবনী তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে । দূর-দুরান্ত থেকে সাহিত্য প্রেমীরা আজও আসেন কথা সাহিত্যিকের গ্রাম ঘুরে দেখার জন্য । তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতা থেকেই একের পর এক সাহিত্য রচনা করেছেন শরৎচন্দ্র । দেবানন্দপুরে থাকার সময় তিনি কাশীনাথ রচনা করেছিলেন । তাছাড়াও দত্তা, বিরাজ বৌ, রাজলক্ষী শ্রীকান্ত-সহ একাধিক সাহিত্যে সরস্বতী নদী ও দেবানন্দপুরের একাধিক স্মৃতি ফুটিয়ে তুলেছেন ।

Sarat Chandra Chattopadhyay
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি বিজড়িত দেবানন্দপুর (ইটিভি ভারত)

কত না গল্প জড়িয়ে আছে এই দেবানন্দপুরের আনাচে কানাচে । সেই গল্পের সঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখার মিল খুঁজতে আজও এখানে ঢুঁ মারেন সাহিত্য অনুরাগীরা । লেখকের স্মৃতিবিজড়িত এই গ্রাম সাহিত্য চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার কথা ছিল । পর্যটকদের দর্শনীয় স্থান হতে পারত এই এলাকা । তবে তার কিছুই হয়নি ৷ পূর্বতন সরকারের আমলে পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করার কথা ছিল দেবানন্দপুরের । তবে কথাশিল্পীর জন্মভিটে ও অডিটরিয়াম সংস্কার ছাড়া সেভাবে কিছু হয়নি । অতিথি আবাস থেকে ক্যাফেটেরিয়া কিছুই নেই এখানে । যোগাযোগ ব্যবস্থাও সেভাবে উন্নত নয় । নতুন সরকারের কাছে মানুষের আশা, পর্যটনের জন্য ঢেলে সাজানো হোক শরৎ স্মৃতি-বিজড়িত দেবানন্দপুরকে । শুধু সাদা ব গেরুয়া রঙ নয়, সাহিত্য চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে তৈরি করা হোক সাহিত্যের এই পীঠস্থানকে ।

Sarat Chandra Chattopadhyay
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভিটে হুগলির দেবানন্দপুর (ইটিভি ভারত)

কী চান স্থানীয় মানুষ ?

দেবানন্দপুরের এক শিক্ষক বিমলকুমার মণ্ডল বলেন, "দেবানন্দপুরকে পর্যটনের আরও গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তৈরি করতে হবে অতিথি নিবাস । জন্মদিন উপলক্ষে তিন-চার দিন অনুষ্ঠানের জন্য শরৎ অনুরাগী যাঁরা আসেন, তাঁদেরই এখানে থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই । শরৎচন্দ্রের নাম শুধু বাংলায় ছড়িয়ে নয়, তাঁর ব্যপ্তি গোটা ভারত ব্যাপী । সরকার পরিবর্তন হতেই পারে, যদি কোনও খামতি থাকে নতুন সরকারকে সেই খামতি পূরণ করতে হবে ।"

Sarat Chandra Chattopadhyay
লেখকের ছেলেবেলার অনেক স্মৃৃতি জড়িয়ে এই জায়গার সঙ্গে (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় বাসিন্দা তথা দোকানদার গৌর চট্টোপাধ্যায় বলেন, "কোনও উন্নতি নেই দেবানন্দপুরে । দীর্ঘদিন যা দেখে আসছি তাই চলছে । প্যারি পণ্ডিতের পাঠশালা একই অবস্থায় পড়ে আছে । এই অঞ্চলে মদ গাঁজার ঠেক বন্ধ করার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন । দীর্ঘদিন ধরে শুনে আসছি পর্যটন কেন্দ্র হবে । টাকা-পয়সা আসছে । কিন্ত কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না । বেড়নোর জন্য পর্যটন কেন্দ্র তৈরি হোক ।"

Sarat Chandra Chattopadhyay
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মের সার্ধশতবর্ষ উদযাপন (ইটিভি ভারত)

কী কী প্রয়োজন দেবানন্দপুরের জন্য ?

শরৎ লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান সুকুমার হাঁসদা বলেন, "এক বছর ধরে এখানে রয়েছি । রেজিস্টার চালু রয়েছে ৷ দেখছি ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড থেকে পর্যটকরা আসেন । পর্যটকদের জন্য আবাসস্থল করা এখানে দীর্ঘ দিনের দাবি । সরস্বতী নদী ঘিরে যদি কিছু করা যায় । লাইব্রেরি থেকে বসত বাড়ির দেখাশোনা, আমাকেই সব কিছু করতে হয় । সে জায়গায় একজন কেয়ার টেকারের ব্যবস্থা করা যায় । শৌচালয়ের ব্যবস্থা ঠিক করা উচিত । শীতকালীন সময়ে মাসে দুই থেকে তিন হাজার পর্যটক আসেন । জন্ম ভিটেতে সোলার লাইট ও সিসিটিভি লাগানো প্রয়োজন । সেসব চিন্তা ভাবনা করলে উন্নতি হবে এখানকার । বর্তমান সরকার লাইব্রেরিগুলিকে ডিজিটালাইজ করার চিন্তা ভাবনা করেছে । সেটা হলেও ভালো হয় ।"

Sarat Chandra Chattopadhyay
প্যারি পণ্ডিতের পাঠশালা (ইটিভি ভারত)

কী কী করেছে পূর্বতন সরকার ?

দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পীযূষ ধর বলেন, "পূর্বতন সরকারের আমলে পর্যটন দফতরের তরফে এক কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল । তার অর্ধেক অংশ টেন্ডারের কাজ হয়েছে । সেমিনার হল, লাইব্রেরির ছাদ, জন্ম ভিটের সংস্কারের কিছু কাজ হয়েছে । যা আশা ছিল সেই অনুরূপ কাজ আমরা পায়নি । আশা করছি, আগামী দিনে হবে । দেবানন্দপুর গ্রামে ঢোকার আগে শরৎ চন্দ্রের তোরণ চেয়েছিলাম । শরৎ মিউজিয়ামের যে কাজগুলি রয়েছে, তা যাতে একশো বছর সুরক্ষিত থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে । প্যারি পণ্ডিতের পাঠশালার এখনও কোনও সংস্কার হয়নি । সেখানে জমি জটিলতার জন্য সমস্যা রয়েছে । সঠিক কাগজ পত্র দেখাতে পারেননি জমির মালিক । তার জন্য কিছু করা যায়নি ।"

Sarat Chandra Chattopadhyay
শরৎচন্দ্রের বৈঠকখানা গৃহ (ইটিভি ভারত)

কী বলছেন পর্যটকরা ?

নদিয়ার এক পর্যটক অমিতাদিত্য সান্যাল বললেন, "বাংলা সাহিত্যের যাঁরা অনুরাগী, তাঁদের কাছে শরৎচন্দ্রের জন্ম ভিটে একটা তীর্থক্ষেত্র । শরৎচন্দ্র তো বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, গোটা ভারতে, এমনকী বিশ্বজুড়ে তাঁর অনুরাগী রয়েছে । শুধু বাংলা ভাষায় নয়, বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে তাঁর লেখার । এটা পর্যটন ক্ষেত্র হয়ে উঠতেই পারে । এলাকার রাস্তাঘাট আরও উন্নত হওয়া দরকার । বিভিন্ন শোয়ের মাধ্যমে তাঁর আদর্শ ও লেখা সামনে আনা দরকার । 150 বছরে সেভাবে এখানে কোনও অনুষ্ঠান বোঝা যাচ্ছে না । নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষা তুলে ধরা প্রয়োজন । নতুন প্রজন্মের যে অবক্ষয়ের দিকে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, সে গুলো থেকে মানুষ যেন নিষ্কৃতি পায় । হাওড়ার দেউলটির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান দেবানন্দপুর । ক্যাফে বা সারাদিনের খাবার ব্যবস্থা থাকলে আরও ভালো হয় ।"

বিজেপি বিধায়কের আশ্বাস

চুঁচুড়া বিধানসভার বিধায়ক সুবীর নাগ বলেন, "চুঁচুড়া বিধানসভায় ট্যুরিজম সার্কিট তৈরি করার পরিকল্পনা চলছে । চুঁচুড়া বিধানসভায় কী কী দর্শনীয় স্থান রয়েছে, তার স্থাপত্য ঐতিহ্যকে নিয়ে কিছু করার চিন্তা ভাবনা রয়েছে । শরৎচন্দ্রের ভিটের কিছু সংস্কার হয়েছে । জন্মদিনের জন্য পরিষ্কার ও গেরুয়া সাদা রঙ করা হয়েছে । রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে । মিউজিয়ামটাকে আরও আধুনিক করা, সাহিত্য চর্চা ও ওঁর উপর যাঁরা গবেষণা করতে চান তাঁদের জন্যও একটা ব্যবস্থা করার কথা আমাদের মাথায় আছে । আমরা সেই প্রস্তাব সরকারের কাছে রাখব । যাতে তা ফলপ্রসূ হয় তার চেষ্টা করব ।"

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SARAT CHANDRA CHATTOPADHYAY
SARAT CHANDRA BIRTHPLACE
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শরৎচন্দ্রের জন্মভিটে
SARAT CHANDRA 150TH BIRTHDAY

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