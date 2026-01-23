সরস্বতী পুজোয় নিজের কলেজে মুখ্যমন্ত্রী, প্রতিমার জন্য নিয়ে গেলেন শাড়ি-মিষ্টি

সরস্বতী পুজোয় নিজের কলেজে মুখ্যমন্ত্রী, প্রতিমার জন্য নিয়ে গেলেন শাড়ি-মিষ্টি
শুক্রবার দক্ষিণ কলকাতার আশুতোষ কলেজের সরস্বতী পুজোতেও যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷
Published : January 23, 2026 at 8:46 PM IST
কলকাতা, 23 জানুয়ারি: বসন্ত পঞ্চমীর সকালে গোটা রাজ্য যখন বিদ্যার দেবীর আরাধনায় মগ্ন, ঠিক তখনই এক অন্য মুহূর্তের সাক্ষী থাকল দক্ষিণ কলকাতা। প্রশাসনিক ব্যস্ততা আর প্রোটোকলের বেড়াজাল সরিয়ে রেখে সরস্বতী পুজোর সকালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছে গেলেন তাঁর নিজের কলেজ, যোগমায়া দেবী কলেজে।
এদিন তিনি যেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নন, বরং কলেজেরই এক প্রবীণ প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে ধরা দিলেন। পুরনো ক্যাম্পাসে পা রাখতেই তাঁকে ঘিরে ছাত্রছাত্রীদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঝটিকা সফরে পুজোর আনন্দ যেন দ্বিগুণ হয়ে ওঠে পড়ুয়াদের মধ্যে।
সরস্বতী পুজো উপলক্ষে এদিন সকালেই যোগমায়া দেবী কলেজে উপস্থিত হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরনে ছিল তাঁর চিরপরিচিত সাদা শাড়ি। তবে এদিন তিনি খালি হাতে যাননি। নিজের কলেজের পুজোর জন্য সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন বিশেষ উপহার। দেবীর জন্য হলুদ বেনারসি শাড়ি এবং মিষ্টি নিজের হাতেই নিয়ে যান তিনি। মণ্ডপে পৌঁছে ভক্তিভরে প্রতিমার পায়ে সেই শাড়ি ও মিষ্টি অর্পণ করেন। পুজো দেওয়ার সময় তাঁকে বেশ আবেগপ্রবণ ও নস্টালজিক হতে দেখা যায়।
ছাত্রাবস্থায় এই কলেজেরই ছাত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তাই এই প্রাঙ্গণের সঙ্গে তাঁর নাড়ির টান। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক জীবনে হাজারও ব্যস্ততার মধ্যেও যে তিনি নিজের শেকড় ভোলেননি, এদিনের সফর যেন সেটাই প্রমাণ করল।
কলেজ চত্বরে মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন বর্তমান ছাত্রীরা। তাঁকে দেখামাত্রই স্লোগান ওঠে, বেজে ওঠে শাঁখ ও উলুধ্বনি। নিরাপত্তার কড়াকড়ি থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী এদিন ছিলেন খোশমেজাজে।
পড়ুয়াদের আবদারে সাড়া দিয়ে তাঁদের সঙ্গে ছবিও তোলেন, কথা বলেন হাসিমুখে। কলেজের শিক্ষিকা এবং কর্তৃপক্ষের তরফেও তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানকে। পুরনো শিক্ষিকাদের সঙ্গেও তাঁকে বেশ কিছুক্ষণ কুশল বিনিময় করতে দেখা যায়।
যোগমায়া দেবী কলেজের পর্ব শেষ করে মুখ্যমন্ত্রী সোজা চলে যান পাশের আশুতোষ কলেজে। দক্ষিণ কলকাতার এই ঐতিহ্যবাহী কলেজেও সরস্বতী পুজো জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হয়। সেখানে গিয়েও পুজোর আয়োজনে সামিল হন তিনি।
আশুতোষ কলেজের মণ্ডপে গিয়ে দেবী প্রতিমার পায়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন এবং উপস্থিত ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। দুই কলেজেই তাঁর উপস্থিতি ঘিরে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সব মিলিয়ে, 2026-এর সরস্বতী পুজোয় মুখ্যমন্ত্রীর এই ‘ক্যাম্পাস সফর’ এবং পড়ুয়াদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার দৃশ্য উৎসবের রঙকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে।