অন্তরালে থাকে বাগদেবীর মূর্তি, শিল্পীর পুজোয় এবার 7টি 'পাপ-বোধ'

অন্তরালে থাকে বাগদেবীর মূর্তি, শিল্পীর পুজোয় এবার 7টি 'পাপ-বোধ'
বাড়ির সরস্বতী পুজোতেও থিমের ছোঁয়া ৷ এই বারের বিষয় ভাবনা 'দ্যুতি' ৷ এই থিমের ভাবনা কেন, মনোবিদ ও শিল্পী জানালেন, 7টি 'পাপ-বোধের' কথা ৷
Published : January 13, 2026 at 2:13 PM IST
কলকাতা, 13 জানুয়ারি: দুর্গাপুজোর থিমের ছোঁয়া এখন অন্য পুজোতেও। তবে বাড়ির সরস্বতী পুজোয় থিমের ছোঁয়া, খানিকটা অবাক করার মতোই । নিজের বাড়িটি এক্কেবারে থিমের মণ্ডপ তৈরি করে তাক লাগিয়েছেন বাগুইআটির বাসিন্দা মনোবিদ ও শিল্পী ইন্দ্রায়ুধ সেন ৷ এবারে তাঁর বাড়ির পুজোর থিম হল দ্যুতি। নিজে হাতে বাড়ির নিচতলা মণ্ডপের আকারে সাজিয়ে তুলেছেন তিনি।
মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে অর্থাৎ বসন্ত পঞ্চমীতে পালিত হয় সরস্বতী পুজো ৷ জ্ঞান, বিদ্যা, সঙ্গীত ও শিল্পের দেবীর আরাধনায় মেতে ওঠে আট থেকে আশি ৷ সেই দিনটা আর বেশি দেরি নেই ৷ 23 জানুয়ারি, শুক্রবার সরস্বতী পুজো ৷ বাগদেবীর আরাধনায় বাড়িতে থিমের পুজো করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন শিল্পী ইন্দ্রায়ুধ সেন ৷
11 বছর ধরে থিমের সরস্বতী পুজো- 2015 থেকে দুর্গাপুজোর কাজ শুরু করেন শিল্পী ইন্দ্রায়ুধ। তাঁর শিল্পসত্ত্বা অতীতে জগৎ মুখার্জি পার্ক থেকে শুরু করে ভবানীপুর মুক্তদল, কানন গো পার্ক, হালসি বাগানের পুজোয় দেখা গিয়েছে ৷ ওইবছর থেকেই তিনি বাড়িতেই বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞানের দেবীর পুজো সাড়ম্বরে শুরু করেন। পরবর্তীতে থিমের বাগদেবীর বন্দনায় সবার জন্য বাড়ির দরজা খুলে দেন শিল্পী। এ বছর ইন্দ্রায়ুধ সেনের সরস্বতী পুজোর থিম 'দ্যুতি'। আলো থেকে অন্ধকারে প্রবেশকে তুলে এনেছেন তিনি । শিল্পী নিজে একজন মনোবিদ। মনোবিদ্যার পাঠ দেন তিনি।
7টি পাপ-বোধের কথা ভেবে এই থিম- শিল্পী বলেন, "কাজ নভেম্বর শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হয়েছে । 1947 সালে ভারত স্বাধীন হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মানসিকভাবে সেই স্বাধীনতা এখনও আসেনি। এখনও আমরা উন্নয়নশীল দেশ । পশ্চিমী বিশ্বের 7টি যে পাপ-বোধ রয়েছে অর্থাৎ লোভ, আলস্য, ঈর্ষা, ক্রোধ, কাম, গর্ব এবং লালসা তাতে বর্তমান সমাজ জর্জরিত । নিজেদের চেতনার বিকাশ করতে না-পারলে আরও পিছিয়ে পড়বে। একমাত্র জ্ঞান পারে সেই পাপ থেকে মুক্তি দিতে। যেহেতু এইবার 23 তারিখ পুজো ও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন, তাই নেতাজির বাণী দিয়েই মণ্ডপ শেষ করেছি ।"
সরস্বতী মূর্তি প্রকাশ্যে আনা হয় না- শিল্পীর কথায়, "ভারতবাসী পাপ বোধ থেকে মুক্তি পেলে তবেই জয় হবে। এই বিষয়টাই তুলে এনেছি। পশ্চিমী শিল্পের আদলে থিমে রয়েছে সাহিত্যের ছোঁয়া। সাহিত্যকে কেন্দ্র করে ইনস্টলেশনের কাজ করেছি । অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসার বিপরীত অবস্থায় আছি । পেশার প্রতি ভালোবাসা থেকেই এই উদ্যোগ । যে মূর্তি আমি বানাই, তা পুজো হয় না। বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি আছে । তাতেই পুজো হয় ৷ তবে সেই মূর্তির ছবি প্রকাশ করেন না।"
তন্ত্র মতে দেবীর দেবীর মূর্তি- কীভাবে পুজো হয় ? উত্তরে শিল্পী বলেন, "পুজোর দিন ভোর থেকে শুরু হয় পুজো । 7 ঘণ্টা ধরে পুজো চলে। সরস্বতী পুজোর সব থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দু'টি বিষয় ৷ হাতে খড়ি ও অঞ্জলি । তবে এই পুজোয় হয় না অঞ্জলি । রামকৃষ্ণ মিশনের থেকে পুরোহিত এসে পুজো করেন । তন্ত্র মতে তৈরি হয় দেবীর মূল মূর্তি । বিদ্যা-জ্ঞান ও বুদ্ধির দেবীর মুখ সাদা, শরীর হলুদ, হাতগুলি কমলা, পা কালো । দেবী বসে রয়েছেন বেদীতে । চারটি বাহন এই দেবীর । পুজোর দুই বেলায় ভোগ হয় । খিচুড়ি ভোগ, ভাজা, পায়েস, মিষ্টি । রাতে 'গোটা সিদ্ধ' মাকে দেওয়া হয়। বার্ষিক পুজো ভাদ্র পূর্ণিমার দিন ৷ তা দেড় দিন ধরে চলে। একইদিনে পুজো হয় দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালীমায়ের ৷ এই চার দেবী এক মূর্তিতে অধিষ্ঠিত।