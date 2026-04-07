হাইকোর্টে শুনানি শেষ, অবশেষে কি জামিন পেতে চলেছেন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন?

এদিন শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্ট সারদা কর্তার জামিন মামলায় রাজ্য-সিবিআইকে তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে কার্যত ভর্ৎসনা করে। আদালতের বক্তব্য, জামিন পেলে প্রতারিতদের টাকা মেটানোর ক্ষেত্রেও সাহায্য হবে।

Published : April 7, 2026 at 6:55 PM IST

কলকাতা, 7 এপ্রিল: অবশেষে কি কলকাতা হাইকোর্ট থেকে জামিন পেতে চলেছেন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন? কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর দায়ের করা জামিনের আবেদনের শুনানি শেষ হয়েছে। রায়দান স্থগিত রেখেছে আদালত। তবে শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য পরিপ্রেক্ষিতে সেই সম্ভাবনাই তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন আইনজীবীদের একাংশ।

এদিন শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ সারদা কর্তার জামিন মামলায় রাজ্যকে এবং সিবিআই দুপক্ষকেই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে কার্যত ভর্ৎসনা করেছেন। 2014 সালে চার্জশিট দিয়েছে। অথচ, এতদিনেও ট্রায়াল শুরু হয়নি বলে বিচারপতিই প্রশ্ন তোলেন, কোনও অভিযুক্তকে এইভাবে আটকে রাখা যায় কিনা তা নিয়ে। এ দিন বিচারপতি রাজ্যের কাছে জানতে চান, "2014 সালে চার্জশিট দিয়েছে। অথচ এতদিনেও ট্রায়াল শুরু হয়নি! তা হলে এই ভাবে কি একজনকে আটকে রাখা যায়?"

আদালতের বক্তব্য, জামিন পেলে প্রতারিতদের টাকা মেটানোর ক্ষেত্রেও সাহায্য হবে। বিচারপতি বলেন, "এবার টাকা ফেরানোর জন্য সারদা ও তালুকদার কমিটির তরফে বাজার থেকে তোলা টাকার হিসেব, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির হিসেব, আমানতকারীদের কাছে বকেয়ার হিসেব জমা দিতে হবে আদালতে। "

মামলাকারী সুদীপ্ত সেনের আইনজীবী বলেন, "389টি মামলা হয় সারদার বিরুদ্ধে। 2013 সালের 27 এপ্রিল তাঁকে গ্রেফতার করা হয় বিধাননগর থানার মামলায়। সিবিআই 76টি মামলা হাতে নেয়। তারা সব মিলিয়ে চারটে এফয়াইয়ার দায়ের করে। বাকিগুলোয় রাজ্য পুলিশ চার্জশিট দেয়। সেই চার মামলায় জামিন পেয়ে গিয়েছেন সুদীপ্ত সেন। বেল বন্ড জমা দিয়েছেন । এখন রাজ্য পুলিশের হাতে থাকা 308টি মামলার 2টোর জন্য তিনি আটকে রয়েছেন। বারাসত থানায় দায়ের হওয়া 2টি মামলায় এখনও জামিন হয়নি তাঁর।"

আইনজীবী জানান, বারাসত থানার একটি মামলায় নথি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। 2024 সালে তা পাওয়া যায়। একথা শুনে বিচারপতি সিবিআইকে বলেন, "সিবিআই ট্রায়াল কবে শেষ করবে? শুধু জামিন পেয়ে গিয়েছেন, সেটাই কি যথেষ্ট? ট্রায়াল করানোর কোনও দায় সিবিআইয়ের নেই? তাহলে কেন আটকে রাখা হবে?"

এদিন রিপোর্ট দেখে বিচারপতি রীতিমতো বিস্মিত। তিনি বলেন, "সারদার 9টা বাংলো, একটা ফ্ল্যাট মাত্র 52 লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে! এটা কে করেছে? এত কম টাকায় কি করে বিক্রি হয়? এই ব্যাপারে আমাদের বিস্তারিত জানতে হবে।" বিচারপতির প্রশ্ন, "কমিটি কি করছে? 20 হাজার আবেদন নিয়ে বসে রয়েছে। মাত্র 500 আবেদন খতিয়ে দেখেছে।"

