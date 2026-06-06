এনআইএ আদালতে শওকত মোল্লা ! বাইরে 'ফাঁসি চাই' স্লোগান
শুধু ভাঙড় বিস্ফোরণকাণ্ড নয়, জোর করে জমি দখল, বিরোধীদের ভয় দেখানো, সরকারি জমি দখল করে প্রভাব বিস্তার- এমন একাধিক অভিযোগ রয়েছে শওকত মোল্লার নামে ।
Published : June 6, 2026 at 4:31 PM IST
কলকাতা, 6 জুন: নিউটাউনে এনআইএ-র দফতর থেকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লাকে শনিবার ব্যাঙ্কশাল আদালতের বিশেষ এনআইএ আদালতে আনা হতেই কার্যত উত্তপ্ত হয়ে উঠল আদালত চত্বর । আদালতের বাইরে জড়ো হওয়া বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একাংশ 'ফাঁসি চাই' স্লোগানে সরব হন । তাঁদের দাবি, ভাঙড়-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক সন্ত্রাস, দখলদারি এবং ভয়ের রাজনীতি চালানো হয়েছে । তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন শওকতকে যে পথ ধরে আদালতে আনা হয়, সেই রাস্তায় সকাল থেকেই বেজেছে ভোটের সময় সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া 'শওকত তো মাছ চোর' গান !
ভাঙড়ের চালতাবেড়িয়া-বামুনিয়া বিস্ফোরণ মামলায় গ্রেফতার শওকতকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে । তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ সূত্রে খবর, বিস্ফোরণকাণ্ডের নেপথ্যে কারা ছিল এবং সেই ঘটনায় শওকতের ভূমিকা কতটা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পাশাপাশি বিস্ফোরণ মামলার সঙ্গে যুক্ত সম্ভাব্য আর্থিক ও সাংগঠনিক নেটওয়ার্কের খোঁজও শুরু করেছেন তদন্তকারীরা ।
আদালত চত্বরে উপস্থিত বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, বিস্ফোরণকাণ্ড কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় । তাঁদের দাবি, এলাকায় জোর করে জমি দখল, বিরোধীদের ভয় দেখানো, সরকারি জমি দখল করে প্রভাব বিস্তার- এমন একাধিক অভিযোগ বহু বছর ধরেই শওকত মোল্লার নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে । যদিও এই সমস্ত অভিযোগের সত্যতা আদালতে এখনও প্রমাণিত হয়নি ।
এক বিজেপি কর্মী বলেন, "প্রায় দেড় দশক ধরে ভাঙড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল । রাজনৈতিক মতাদর্শ আলাদা হলেই হামলার শিকার হতে হতো । অনেকেই ভয়ে মুখ খুলতে পারেননি । আজ মানুষ বিচার চাইছে ।"
আরও এক কর্মী নিজের শরীরের আঘাতের চিহ্ন দেখিয়ে দাবি করেন, 2021, 2024 এবং 2026 সালের নির্বাচনের আগে তাঁকে অপহরণ করে বেধড়ক মারধর করা হয়েছিল । তাঁর অভিযোগ, মাথা ও মুখে গুরুতর চোট লাগে, একাধিক সেলাই পড়ে । তিনি বলেন, "যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁদের নাম থানায় জানিয়েছিলাম । কিন্তু অভিযোগ গ্রহণই করা হয়নি । বছরের পর বছর আতঙ্কের মধ্যে কাটাতে হয়েছে ।"
এদিকে, বিস্ফোরণ মামলার তদন্তে নেমে গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই শওকত মোল্লার গতিবিধির উপর নজর রাখছিল এনআইএ । তদন্তকারী সংস্থার দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বারবার তলব করা হলেও তিনি সহযোগিতা করেননি । দু'দিন আগে তাঁকে 'ফেরার' বলে ঘোষণা করা হয় ।
তদন্তকারী সূত্রের আরও দাবি, গ্রেফতার এড়াতে সীমান্তের দিকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন শওকত । সীমান্তবর্তী চুনাখালি এলাকায় তাঁকে দেখা গিয়েছিল বলেও তদন্তকারীদের হাতে তথ্য রয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে চিনে ফেলায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে এবং তিনি সেখান থেকে সরে যান বলে সূত্রের দাবি ।
অবশেষে শুক্রবার কামালগাজি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে এনআইএ । এরপর রাতভর জিজ্ঞাসাবাদ চলে নিউটাউনের দফতরে । শনিবার তাঁকে বিশেষ আদালতে পেশ করা হয় । রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ভাঙড় বিস্ফোরণ মামলার তদন্ত এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে শুধু বিস্ফোরণ নয়, এলাকার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রভাব, সংগঠন এবং অর্থের উৎস নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । শওকত মোল্লার গ্রেফতার সেই তদন্তকে আরও গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এনে দাঁড় করিয়েছে । তবে শওকত মোল্লা বা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই অভিযোগগুলির বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।