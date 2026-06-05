এনআইএ অভিযানের আগেই উধাও শওকত! প্রতিবেশী দেশে পালানোর ইঙ্গিত
জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের দাবি, এলাকা ছাড়ার সময় শওকত মোল্লার সঙ্গে দুটি ব্যাগ ছিল ! কী ছিল তাতে?
Published : June 5, 2026 at 6:23 PM IST
কলকাতা, 5 জুন: দক্ষিণ 24 পরগনার জীবনতলায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র তল্লাশি অভিযানের প্রায় 24 ঘণ্টা আগেই এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লা ! জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য । এর জেরে দক্ষিণ 24 পরগনার চালতাবেড়িয়ার বামুনিয়ার বিস্ফোরণ-কাণ্ডের তদন্তে শওকতের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে ৷
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা এবং স্থানীয় সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের পর তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, এলাকা ছাড়ার সময় শওকত মোল্লার সঙ্গে দুটি ব্যাগ ছিল । ওই ব্যাগগুলিতে কী ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । তবে বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে এনআইএ সূত্রের দাবি ।
তদন্তকারীদের দাবি, শওকত মোল্লার ব্যবহৃত তিনটি মোবাইল ফোনের কল ডিটেলস ও লোকেশন বিশ্লেষণ করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এসেছে । এনআইএ-র তল্লাশির প্রায় 24 ঘণ্টা আগে তাঁর গতিবিধি পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে, উত্তর 24 পরগনার সীমান্তবর্তী একাধিক এলাকায় তাঁর যাতায়াতের প্রমাণ মিলেছে । বিশেষ করে বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন কয়েকটি অঞ্চলে তাঁর উপস্থিতি তদন্তকারীদের নজরে এসেছে ।
এই তথ্য সামনে আসার পর তদন্তকারী মহলের আশঙ্কা, শওকত মোল্লা দেশ ছেড়ে বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা করতে পারেন । সেই সম্ভাবনাকে মাথায় রেখেই তাঁর সম্পর্কে সংগৃহীত সমস্ত তথ্য সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ কে জানানো হয়েছে একই সঙ্গে এ ব্যাপারে তাঁদের সতর্ক থাকার নির্দেশও জারি করা হয়েছে ।
উল্লেখ্য, গত 19 মার্চ বিধানসভা ভোটের আবহে দক্ষিণ 24 পরগনার বিস্ফোরণ-কাণ্ডের তদন্তে নেমে জীবনতলায় দীর্ঘ সময় ধরে তল্লাশি চালায় এনআইএ । কিন্তু সেই সময় শওকত মোল্লার কোনও খোঁজ মেলেনি । তারপর থেকেই তিনি কার্যত তদন্তকারীদের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিলেন ৷
তাঁর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত তথ্য হাতে না এলেও সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে । প্রযুক্তিগত তথ্য, সিসিটিভি ফুটেজ এবং সীমান্তে কড়া নজরদারির ভিত্তিতে খুব শীঘ্রই শওকত মোল্লার অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা ।
তবে তিনি এখনও দেশের মধ্যেই রয়েছেন, নাকি ইতিমধ্যেই সীমান্ত পেরিয়ে অন্য দেশে চলে গিয়েছেন, সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরাই ।