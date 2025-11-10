প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, জামিন পার্থর এজেন্টের

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, জামিন পার্থর এজেন্টের
সিবিআইয়ের দাবি, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন সন্তু ৷ তাঁকে জামিন দেওয়া হলে তিনি বাকি সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন ৷
Published : November 10, 2025 at 1:14 PM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলেন সন্তু গঙ্গোপাধ্যায় । নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সন্তুর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি চাকরি দেওয়ার নাম করে একাধিক ব্যক্তির থেকে টাকা তুলেছিলেন ।
বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ সোমবার শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন । পাঁচ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে এই জামিন মঞ্জুর হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জেলমুক্তির আগেই জামিন পেলেন সন্তু । উল্লেখ্য, নিম্ন আদালতে এই মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া এদিনই শেষ হচ্ছে । এই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই জেল থেকে মুক্তি পাবেন পার্থ ৷ নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত সমস্ত মামলায় তিনি ইতিমধ্যেই জামিন পেয়েছেন ৷ সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, সাক্ষ্য় গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পার্থকে জেলেই থাকতে হবে ৷
অভিযুক্তর আইনজীবীদের যুক্তি
আদালতে সন্তুর পক্ষে আইনজীবীদের যুক্তি ছিল, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি প্রথম এবং দ্বিতীয় চার্জশিটে তাঁর নাম নেই । দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে মামলাকারীর নাম আছে । 13 মাসের বেশি সময় তিনি হেফাজতে আছেন । ইতিমধ্যে এই মামলায় অভিযুক্ত একাধিক ব্যক্তি জামিন পেয়েছে । তাহলে তাঁকে কোন যুক্তিকে জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে ?
সিবিআইয়ের যুক্তি
সিবিআইয়ের আইনজীবীর পালটা যুক্তি, 51 জনের থেকে বেআইনিভাবে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা নিয়েছে এই ব্যক্তি । তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে কোটি টাকার বেশি উদ্ধার হয়েছে । সন্তু 'সাব এজেন্ট' হিসেবে কাজ করতেন । প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষ ও তাপস মণ্ডলের মতো তিনিও টাকা তুলে দিতেন । এই ব্যক্তির সঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল । সন্তু গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়া পেলে সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন ।
আদালতের পর্যবেক্ষণ
বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানতে চান, অয়ন শীল এই মামলায় আগেই জামিন পেয়েছেন কি না ৷ উত্তরে আইনজীবীরা জানান, অয়ন শীল জামিন পেয়েছেন । তারপরই বিচারপতি ঘোষ সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়ের জামিন মঞ্জুর করেন ।
সন্তুকে গতবছর নভেম্বর মাসে গ্রেফতার করে সিবিআই । তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, একাধিক চাকরিপ্রার্থীর থেকে কোটি কোটি টাকা তুলেছিলেন । সেই টাকা কুন্তল তাপস মণ্ডলের মতোই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পাঠিয়েছেন । কুন্তল-তাপসদের সঙ্গে সন্তুর লেনদেনের সন্ধানও পেয়েছিল ইডি ও সিবিআই ।