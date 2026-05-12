সুতোয় টান ! শান্তিপুর-ফুলিয়ার তাঁতশিল্পে মন্দার ছায়া, দিশাহারা শিল্পী-ব্যবসায়ীরা

সুতোয় টান ! শান্তিপুর-ফুলিয়ার তাঁতশিল্পে মন্দার ছায়া, দিশাহারা শিল্পী-ব্যবসায়ীরা
এরকম চলতে থাকলে একদিন হারিয়ে যাবে বাংলার গর্ব শান্তিপুর-ফুলিয়ার তাঁতের ঐতিহ্য ! সাহাজান পুরকাইত ও সৌমিতা ভট্টাচার্য্যর বিশেষ প্রতিদেন ৷
Published : May 12, 2026 at 7:10 PM IST
শান্তিপুর, 12 মে: কলকাতা থেকে জাতীয় সড়ক ধরে এগোলেই বদলে যায় দৃশ্যপট । রাস্তার দু’ধারে রোদে শুকোতে দেওয়া রঙিন শাড়ির সারি যেন দূর থেকেই জানিয়ে দেয়, এটাই নদিয়ার শান্তিপুর ও ফুলিয়া, বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের প্রাণকেন্দ্র । বছরের পর বছর ধরে এই দুই অঞ্চল বাংলার তাঁতের শাড়ির জন্য দেশজুড়ে পরিচিত । পুজো হোক কিংবা বিয়েবাড়ি, পছন্দের তাঁতের শাড়ির খোঁজে এখনও বহু মানুষ ভিড় জমান এখানে । কিন্তু ঐতিহ্যের সেই তাঁতপাড়ায় এখন ক্রমশ ঘনাচ্ছে অনিশ্চয়তার কালো মেঘ ।
শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের অভিযোগ, দিন দিন বাড়ছে সুতোর দাম-সহ কাঁচামালের খরচ । অথচ সেই তুলনায় বাড়ছে না বিক্রি । ফলে লাভের অঙ্ক ক্রমশ ছোট হচ্ছে । অনেক ক্ষেত্রেই খরচ তুলতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের ।
শাড়ি ব্যবসায়ী পম্পা মণ্ডলের কথায়, "প্রতিদিনই সুতোর দাম বাড়ছে । অন্যান্য কাঁচামালের খরচও অনেক বেড়েছে । কিন্তু সেই তুলনায় ব্যবসা বাড়ছে না । ভবিষ্যতে কীভাবে সংসার চলবে, সেটাই এখন বড় চিন্তা ।"
একই ছবি তুলে ধরলেন প্রবীণ ব্যবসায়ী রঞ্জিত মণ্ডলও । তাঁর বক্তব্য, "আগে যে কাপড় তৈরি করতে 150 টাকা খরচ হত, এখন সেখানে 300 টাকা লাগছে । অথচ সেই কাপড় 200 টাকার বেশি দামে বিক্রি করা যাচ্ছে না । আগে যেখানে একটি কাপড়ে 25-30 টাকা লাভ হত, এখন সেটা কমে 5-10 টাকায় দাঁড়িয়েছে ।"
শুধু ব্যবসায়ীরাই নন, সমস্যায় পড়েছেন তাঁতশিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরাও । শান্তিপুরের এক তাঁতপাড়ায় দেখা গেল এক বৃদ্ধ দম্পতিকে কাপড় তৈরির কাজে ব্যস্ত । তাঁদেরই একজন প্রমোদ দাস জানালেন, আগে যেখানে নিয়মিত 250 থেকে 300 পিস কাপড়ের কাজ হত, এখন সেখানে 100 পিসও অনেক সময় হয় না । তার উপর বেড়েছে শাড়ির মাড় দেওয়ার সাবুর দাম । ফলে উৎপাদন খরচ আরও বেড়ে গিয়েছে ।
এই পরিস্থিতির প্রভাব পড়ছে বাইরের রাজ্য থেকে আসা ক্রেতাদের উপরেও । আসাম থেকে শান্তিপুরে শাড়ি কিনতে আসা ব্যবসায়ী নন্দিতা মণ্ডল বলেন, "যে দামে এখান থেকে শাড়ি কিনে নিয়ে যাচ্ছি, সেই দামে আমাদের ওখানে বিক্রি করা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে । বেশি দাম বললে ক্রেতারা কিনতেই চাইছেন না ।"
তাঁতশিল্পের সঙ্গে যুক্তদের দাবি, কেন্দ্র বা রাজ্য, কোনও সরকারের বাজেটেই এই শিল্পের জন্য কার্যকর উদ্যোগ বা বিশেষ আর্থিক সহায়তার ঘোষণা নেই । ফলে ধীরে ধীরে সংকট আরও গভীর হচ্ছে । তাঁদের আশঙ্কা, এভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনে নতুন প্রজন্ম আর এই পেশায় আসবে না । কারণ কঠোর পরিশ্রমের তুলনায় আয় অত্যন্ত কম ।
বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অন্যতম পরিচয় এই তাঁতশিল্প । কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি, কমে যাওয়া লাভ এবং সরকারি সহায়তার অভাবে আজ সেই শিল্পই টিকে থাকার লড়াইয়ে নেমেছে । শিল্পীদের প্রশ্ন, সুতোয় টান পড়লে কি তবে একদিন হারিয়ে যাবে বাংলার গর্ব শান্তিপুর-ফুলিয়ার তাঁতের ঐতিহ্য ?
আরও পড়ুন: