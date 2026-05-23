ETV Bharat / state

লাল প্যাকেটে জড়িয়ে নদিয়ার আমচাষিদের ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন

লাল প্যাকেটে আম ঢেকে কীটনাশকের খরচ কমানোর আর দাগহীন ফলনের নতুন পরীক্ষা নদিয়ায়। আমচাষিদের আশার আলোর খোঁজে ইটিভি ভারতের সুরজিৎ দাস ৷

SANTIPUR MANGO FARMERS
স্বাস্থ্যবান ফল পেতে নয়া পদ্ধতিতে চাষিরা আমের গায়ে প্যাকেট পরিয়ে দিয়েছেন (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 23, 2026 at 4:54 PM IST

|

Updated : May 23, 2026 at 5:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

শান্তিপুর, 23 মে: বাংলার আম বলতে প্রথমেই নাম আসে মালদার হিমসাগরের। তবে শুধু মালদা নয়, আমের ফলনে পিছিয়ে নেই মুর্শিদাবাদ, হুগলির পাশাপাশি, নদিয়াও। এবার মালদার পাশাপাশি নদিয়াতেও এবার এক অন্য দৃশ্য একাধিক আম বাগানে। গাছভর্তি আমের গায়ে ঝুলছে টকটকে লাল এক ধরনের প্যাকেট। দূর থেকে দেখলে হঠাৎ মনে হতে পারে, লাল-সবুজের এক অদ্ভুত ক্যানভাস। এই লাল আবরণেই এবার লুকিয়ে আছে নদিয়া জেলার আমচাষিদের উদ্বেগ, লোকসানের যন্ত্রণা আর নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন।

নদিয়ার বহু পরিবারের রুজি-রুটি আমচাষ

নদিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আমচাষ বহু পরিবারের জীবিকার অন্যতম ভরসা। ধান, পাট, শাক-সবজির পাশাপাশি আমও এই জেলার কৃষি অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে গত কয়েক দশকে। একসময় যে জমিতে অন্য ফসল হত, এখন সেখানে বড় বড় আমবাগান। সারা বছরের আশা-ভরসা অনেকটাই নির্ভর করে এই আমের মরশুমের উপর। কিন্তু, সেই লাভের অঙ্কই ক্রমশ ছোট হয়ে আসছিল। কারণ একাধিক। আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, অনিয়মিত বৃষ্টি, সব মিলিয়ে আমচাষের অনুকূল পরিবেশ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে পোকার আক্রমণ, মধু লাগা, ফলের গায়ে দাগ পড়ার মতো সমস্যা। এই সবের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে নদিয়ার আমের স্বাদ খানিকটা বজায় থাকলেও, বাজারে তার চাহিদা কমে যাচ্ছিল।

লাল প্যাকেট-বন্দি নদিয়ার আমচাষিদের ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন (ইটিভি ভারত)

আম চাষের সমস্যা কী কী ?

দাগহীন ফলের বাজারে সামান্য খুঁতও আমের দাম কমিয়ে দেয় অনেকখানি। আর সেই খুঁত ঢাকতেই এতদিন ভরসা ছিল দামি কীটনাশক। চাষিদের দাবি, একটি আমগাছে মরশুমে 10 থেকে 12 বার পর্যন্ত কীটনাশক স্প্রে করতে হয়েছে। তাতে খরচ যেমন বেড়েছে, তেমনই উদ্বেগও। অনেকেই চড়া সুদে টাকা ধার করে বাগান লিজ নিয়ে চাষ করেন। কেউ আবার নিজের জমিতেই বাগান করেছেন। কিন্তু, মরশুম শেষে হিসেব কষতে বসে দেখা যায়, লাভের মুখ দেখাই দায়।

SANTIPUR MANGO FARMERS
একঝাঁক আম (ইটিভি ভারত)

দাগহীন ফলনের নতুন পরীক্ষা নদিয়ায়

সেই জায়গা থেকেই এ বার নতুন পরীক্ষায় নেমেছেন নদিয়ার একাংশের আমচাষি। প্রতিটি আমের গায়ে পরানো হচ্ছে বিশেষ ধরনের কাগজের মোড়ক বা প্যাকেট। এক একটা প্যাকেটের দাম পড়ছে প্রায় আড়াই টাকা করে। তবে চাষিরা বলছেন, এই প্যাকেটে রয়েছে বিশেষ এক ধরনের ওষুধ, যা আমকে বাইরের পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করবে। পাশাপাশি রোদ, পাতার ঘষা বা ডালের আঘাত থেকেও ফলকে সুরক্ষিত রাখবে।

SANTIPUR MANGO FARMERS
আম (ইটিভি ভারত)

চাষিরা কী বলছেন ?

দীর্ঘদিনের আমচাষি পাঁচুগোপাল ঘোষ বলেন, "অন্য বেশ কয়েকটি জায়গায় এই পদ্ধতি ব্যবহার হচ্ছে বলে শুনেছিলাম। এ বছর প্রথমবার আমরাও ব্যবহার করছি। যদি কীটনাশকের খরচ কমে আর ফল ভালো থাকে, তা হলে লাভ কিছুটা বাড়বে বলেই আশা।"

SANTIPUR MANGO FARMERS
নয়া পদ্ধতিতে চাষিরা আমের গায়ে প্যাকেট পরিয়ে দিয়েছেন (ইটিভি ভারত)

চাষিদের অভিজ্ঞতা বলছে, শুধু রোগ বা পোকা নয়, বাজারেও এই প্যাকেটের আলাদা গুরুত্ব থাকতে পারে। কারণ, ফলের বাইরের সৌন্দর্য এখন বাজারদরের বড় নির্ণায়ক। দাগহীন, উজ্জ্বল আমের চাহিদা বেশি। তাই এই প্যাকেট আমের 'গ্ল্যামার' বাড়াবে বলেই বিশ্বাস তাঁদের। অনেকে আবার মনে করছেন, এতে আমের আকারও কিছুটা বড় হতে পারে।

SANTIPUR MANGO FARMERS
চাষের উপর নির্ভরশীল নদিয়াবাসী (ইটিভি ভারত)

সুশেন ঘোষের পরিবার বহুদিন ধরে আমচাষের সঙ্গে যুক্ত। অভিজ্ঞ এই আমচাষি বলেন, "এখন মাছি, মধু আর রোগের জন্য এত খরচ হয় যে লাভই থাকে না। আমের গায়ে এই লাল প্যাকেট আগে ব্যবহার হতো না। তবে এতে যদি কীটনাশকের ব্যবহার কমে, তা হলে সুবিধা হবে।"

SANTIPUR MANGO FARMERS
সৌন্দর্য থেকে সাইজ ধরে রাখতে আমকে পরানো হয়েছে লাল প্যাকেট (ইটিভি ভারত)

প্রায় আঠারো বছরের অভিজ্ঞ আমচাষি অমর বিশ্বাসের বক্তব্যেও রয়েছে আশার কথা। তিনি বলেন, "এই প্যাকেট রোদের তাপ অনেকটাই আটকাবে। ফলে আম গাছে বেশি দিন রাখা যাবে। পাকতেও সুবিধা হবে। সবচেয়ে বড় কথা, রোগ কমলে কীটনাশকের খরচও কমবে।"

SANTIPUR MANGO FARMERS
কেন আমের গায়ে লাল প্যাকেট (ইটিভি ভারত)

কৃষিবিজ্ঞানীর কী মত ?

তবে কৃষিবিজ্ঞানীরা বিষয়টি নিয়ে সতর্ক। উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক রাজ কুমার শর্মার মতে, "বর্তমানে আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে আমে অনেক রকম নতুন রোগ দেখা দিচ্ছে। ফলে কীটনাশকের ব্যবহার বেড়েছে। এই প্যাকেট পদ্ধতি এখনও নতুন। এতে বাড়তি খরচ রয়েছে ঠিকই, কিন্তু ফল কিছুটা সুরক্ষিত থাকবে বলেই মনে হচ্ছে। যদি চাষিরা লাভবান হন, তা হলে ভবিষ্যতে এর ব্যবহার আরও ছড়িয়ে পড়বে।"

SANTIPUR MANGO FARMERS
কী কী সমস্যার মুখে পড়ছেন আমচাষিরা (ইটিভি ভারত)

লাল প্যাকেটের ভিতরে বন্দি লাভের স্বপ্ন

নদিয়ার আমবাগানাগুলিতে তাই এ বার শুধু ফল নয়, ঝুলছে এক নতুন সম্ভাবনাও। লাল প্যাকেটের ভিতরে বন্দি রয়েছে কম খরচে বেশি লাভের স্বপ্ন। যদিও লাল প্যাকেটের প্রথম প্রয়োগ বলে চাষিদের মনে কিছুটা দ্বিধা রয়েছে, তবু নতুন আশা নিয়েই এবারে বুক বেঁধেছেন নদিয়ার আম চাষিরা।

Last Updated : May 23, 2026 at 5:00 PM IST

TAGGED:

আম নাইটি
MANGOES FALLEN
SANTIPUR MANGO
আমচাষি
SANTIPUR MANGO FARMERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.