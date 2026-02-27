ETV Bharat / state

'রক্তপাতহীন' নির্বাচনের দাবিতে শান্তিনিকেতনে পথে নামলেন প্রবীণরা

রক্তপাতহীন নির্বাচনের দাবিতে শান্তিনিকেতনের পথে নামলেন প্রবীণরা৷ হাতে ব্যানার, তাতে লেখা 'রক্তপাতহীন নির্বাচন চাই। রক্ত মাটিতে নয়, ব্ল্যাড ব্যাঙ্কে নয়'।

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026
'রক্তপাতহীন নির্বাচন চাই, রক্ত মাটিতে নয়, ব্ল্যাড ব্যাঙ্কে চাই', লেখা পোস্টার (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 27, 2026 at 3:19 PM IST

বোলপুর, 27 ফেব্রুয়ারি: 'রক্তপাতহীন নির্বাচন চাই', এই দাবিতে শান্তিনিকেতনের পথে নামলেন প্রবীণরা ৷ শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। অতীতে রাজ্যে প্রতি নির্বাচনে ঝরেছে রক্ত ৷ তাই এবার নির্বাচনে যাতে প্রাণহানি না-হয়, সেই সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা যেন করে নির্বাচন কমিশন ৷ এই আবেদনেই শান্তিনিকেতনে রাস্তায় পদযাত্রা করলেন প্রবীণরা ৷

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা এখন সময়ের অপেক্ষা ৷ ইতিমধ্যে রাজ্যে 240 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ সাত কোম্পানি বাহিনী আসছে বীরভূমে ৷ আজ, শুক্রবার থেকেই ধাপে ধাপে রাজ্যে ঢুকতে শুরু করবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। অথচ পূর্বঘোষণা অনুযায়ী, 28 ফেব্রুয়ারিতেই রাজ্যে আসার কথা ছিল বাহিনীর ৷ কিন্তু তার একদিন আগেই তাদের আগমন ঘিরে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে প্রশাসনিক মহলে ৷ এদিকে, রাজ্যের অর্ধেকের বেশি বুথ স্পর্শকাতর ৷

শান্তিনিকেতনে পথে নামলেন প্রবীণরা (ইটিভি ভারত)

এই অবস্থায় এবার নির্বাচনে যাতে রক্ত না-ঝরে, রক্তপাতহীন নির্বাচনের দাবিতে শান্তিনিকেতনের পথে নামলেন প্রবীণরা ৷ হাতে ব্যানার, তাতে লেখা 'রক্তপাতহীন নির্বাচন চাই ৷ রক্ত মাটিতে নয়, ব্ল্যাড ব্যাঙ্কে চাই' ৷ পাশাপাশি লিফলেটও বিলি করেন তাঁরা ৷ তাঁদের দাবি, প্রতি বছর যে কোনও নির্বাচন এলে, যেমন- পঞ্চায়েত, পুরসভা, লোকসভা, বিধানসভা নির্বাচন এলেই শুরু হয় বোমাবাজি, খুনোখুনি, সংঘর্ষ ৷ আর তাতে কত মায়ের কোল খালি হয়ে যায়, রক্ত ঝরে ৷ তাই এবার বিধানসভা নির্বাচনে যাতে 'রক্তপাতহীন' হয়, সেই দাবিতে পথে নামলেন প্রবীণরা ৷

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026
আসন্ন নির্বাচনে যাতে কোনওরকম প্রাণহানি না-হয় (ইটিভি ভারত)

প্রসঙ্গত, এবার বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালেই শাসক-বিরোধী তরজা তুঙ্গে ৷ টানটান রাজনৈতিক উত্তেজনা । প্রবীণদের মধ্যে কিশোর ভট্টাচার্য ও খুশি সরকার বলেন, "আসন্ন নির্বাচনে রক্ত ঝড়ুক চাই না ৷ নির্বাচন গণতান্ত্রিক অধিকার ৷ সবাই ভোট দেবেন, কিন্তু অশান্তি যাতে না হয় ৷ প্রতিবার নির্বাচনে দেখি কত মায়ের কোল খালি হয়, কত স্ত্রী স্বামী হারান ৷ তাই নির্বাচন কমিশন এই বিষয়ে নজর দিক, বাংলায় যেন রক্তপাতহীন নির্বাচন হয় ৷"

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026
প্রবীণদের আবেদন (ইটিভি ভারত)

একনজরে গত নির্বাচনগুলিতে হিংসার ঘটনা

  • 2013 সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে 'পুলিশকে বোমা মারুন', 'বিরোধীদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিন' বলেছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। তারপরই বীরভূমের কসবায় সাগর ঘোষকে গুলি করে হত্যায় রাজ্যরাজনীতি উত্তাল হয়েছিল ৷ এরপরেও সেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে রক্ত ঝরেছে বীরভূম জেলাজুড়ে ৷
  • 2016 সালে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল-সিপিএম সংঘর্ষে পাঁড়ুই থানার ওসি-সহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিল ৷ নানুর বিধানসভার খুন হয়েছিলেন তৃণমূল নেতা ৷
  • 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে দুবরাজপুর ভোট কেন্দ্রে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ৷ সামাল দিতে গুলি চালায় কেন্দ্রীয় বাহিনী। বীরভূমের গঙ্গারামপুরে বোমা বিস্ফোরণ হয় ৷
  • 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে ইলামবাজার, খয়রাশোল, ময়ূরেশ্বর, সাঁইথিয়া, বোলপুর প্রভৃতি এলাকায় তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে জখম হন দুই দলের কর্মীরাই ৷
  • তারপর ভোট পরবর্তী হিংসায় রাজ্যের মধ্যে নজির গরে বীরভূম ৷ 2021 সালের 2 মে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিন ইলামবাজারে ভোট পরবর্তী হিংসায় খুন হন বিজেপি নেতা গৌরব সরকার ৷ এছাড়াও, কঙ্কালীতলা এলাকায় বিজেপির মহিলা কর্মীকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে ৷ চলে লুটপাট, মারধর, ভাঙচুর। যা নিয়ে এখনও সিবিআই তদন্ত চলছে ৷

