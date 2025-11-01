ETV Bharat / state

'আমার সোনার বাংলা' গাইলে দেশদ্রোহী ! অসমের মুখ্যমন্ত্রীর ফতোয়ায় সরব শান্তিনিকেতনবাসী

হিমন্ত বিশ্বশর্মার এহেন আচরণে গর্জে উঠেছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন ৷ সবাই এই ঘটনাকে 'হাস্যকর' ও 'দুঃখজনক' বলে তোপ দেগেছেন ৷

কবিগুরুর গান 'আমার সোনার বাংলা' গাওয়ায় ফতোয়া জারিতে সরব শান্তিনিকেতন (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 1, 2025 at 5:49 PM IST

4 Min Read
বোলপুর, 1 নভেম্বর: 'আমার সোনার বাংলা' গাইলে 'দেশদ্রোহী' ! অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার ফতোয়ায় গর্জে উঠলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাণের আরাম' শান্তিনিকেতনের মানুষজন ৷ প্রবীণ আশ্রমিকেরা বলছেন, এ তো 'হাস্যকর'৷ ঠাকুর পরিবারের সদস্য সুপ্রিয় ঠাকুরের বিদ্রুপ, 'আমরাও তাহলে দেশদ্রোহী'। অসমের ঘটনার নিন্দায় সরব বিশ্বভারতীর এসএফআই ইউনিটও ৷ পথে নেমে স্লোগান দিয়ে প্রতিবাদ করছে তারা ৷

উল্লেখ্য, অসমের শ্রীভূমি জেলায় কংগ্রেসের কার্যালয়ে সেবাদলের একটি অনুষ্ঠান চলছিল ৷ সেখানে বিধুভূষণ দাস নামে এক প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি গেয়েছিলেন ৷ এই কারণে 'বাংলাদেশের মোহে আচ্ছন্ন' বলে উল্লেখ করে ওই নেতা-সহ বাকিদের বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা'র মামলা রুজু করার নির্দেশ দেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ৷ যা নিয়ে নিন্দার ঝড় ওঠে ৷

অসমের মুখ্যমন্ত্রীর ফতোয়ায় সরব শান্তিনিকেতনবাসী (নিজস্ব ভিডিয়ো)

প্রশ্ন ওঠে সাহিত্যে প্রথম বাঙালি নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের দেশের জাতীয় সঙ্গীতেরও রচয়িতা ৷ তাঁর লেখা গান গাওয়া 'দেশদ্রোহিতা' হয় কীভাবে । গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী আজ ইউনেসকো দ্বারা 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমার অধিকারী । বিশ্বের একমাত্র চলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তকমা রয়েছে । অসমের মুখ্যমন্ত্রীর এহেন আচরণ নিয়ে গর্জে উঠল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন ৷ প্রত্যেকেই বিষয়টিকে 'হাস্যকর' ও 'দুঃখজনক' বলে আক্ষেপ করেছেন ৷

ETV BHARAT
গর্জে উঠেছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন (নিজস্ব চিত্র)

প্রসঙ্গত, 1905 সালে লর্ড কার্জনের মারাত্মক প্রস্তাব 'বঙ্গভঙ্গ'র বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল সারা দেশ ৷ প্রতিবাদে রাখিবন্ধন করে পথে নেমেছিলেন স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । সেই সময় 'আমার সোনার বাংলা' গানটি রচনা করেছিলেন গুরুদেব ৷ পরবর্তীতে 1972 সালের 13 জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার এই গানটিকে 'জাতীয় সঙ্গীত' হিসাবে গ্রহণ করে ।

ETV BHARAT
অসমের মুখ্যমন্ত্রীর ফতোয়ায় সরব শান্তিনিকেতনবাসী (নিজস্ব চিত্র)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের সদস্য সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, "হাস্যকর ব্যাপার, এক্কেবারে হাস্যকর ব্যাপার । রবীন্দ্রনাথের গান সবার জন্যই, সবাই গেয়ে থাকেন ৷ আমরাও এখনও গেয়ে থাকি । এটা যদি দেশদ্রোহিতা হয়, তাহলে সবাই আমরা দেশদ্রোহী । ব্যাপারটা হাস্যকর বলে আমার মনে হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী যদি এধরনের কথা বলেন, তাঁকে তাহলে 'মুখ্য' বলা যাবে না, অন্য কিছু বলতে হবে ।"

ETV BHARAT
অসমের মুখ্যমন্ত্রীর ফতোয়ায় সরব শান্তিনিকেতনবাসী (নিজস্ব চিত্র)

বিশ্বভারতীর পাঠভবনের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ তথা প্রবীণ আশ্রমিক সুব্রত সেন মজুমদার বলেন, "ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত হাস্যকর ও লঘু মনে হয় ৷ রবীন্দ্রনাথ তো বিশ্ববন্দিত, তাঁর গান সব জায়গায় গাওয়া যায় ৷ কিন্তু, একথা স্বীকার করি, 'আমার সোনার বাংলা' বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ৷ আমরা সম্মান করি, তারা এই গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করেছেন । এই গান কোথাও গাওয়া যাবে না এমন বিধিনিষেধ নেই ৷ এটা অত্যন্ত ছোট মনের পরিচয় ৷ তাই এই ধরনের ঘটনা দেখে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত । মুখ্যমন্ত্রীর সবাইকে নিয়ে রাজ্য চালাতে হয়, তাই তাঁর অনেক উদার হওয়া দরকার ।"

ETV BHARAT
হিমন্ত বিশ্বশর্মার বিরুদ্ধে গর্জে উঠল শান্তিনিকেতন (নিজস্ব চিত্র)

আরেক প্রবীণ আশ্রমিক অপর্ণা দাস মহাপাত্র বলেন, "জিনিসটা খুব হাস্যকর । রবীন্দ্র সঙ্গীত যে কোনও জায়গায়, যে কোনও পরিস্থিতিতে গাওয়া যায় ৷ তার সঙ্গে দেশদ্রোহিতার সম্পর্ক খুঁজতে যাওয়া অত্যন্ত হাস্যকর । 'আমার সোনার বাংলা' এত সুন্দর একটি গান, যা যে-কোনও উপযুক্ত পরিস্থিতিতেই গাওয়া যায় ৷ অসমের মুখ্যমন্ত্রীর যদি এইটুকু জ্ঞান না-থাকে বা রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা না-থাকে সেটা আমাদের কাছে খুব দুঃখের ।"

আশ্রমিক সুলগ্না মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমার সোনার বাংলা গানটি একটা জাতীয় সঙ্গীতের ঊর্ধ্বে গিয়ে এটা রবীন্দ্রসঙ্গীত ৷ আর কী বলবো, কিছু বলারই নেই ।"

অসমের এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন পথে নেমেছেন বিশ্বভারতীর এসএফআই ইউনিটের সদস্যরা ৷ শান্তিনিকেতনের রাস্তায় স্লোগান দিয়ে প্রতিবাদ করেন তাঁরা ৷ বিশ্বভারতীর এসএফআই ইউনিটের সম্পাদক বান্ধুলি কারার বলেন, "আমরা খুব একটা বড় সমস্যার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি ৷ রবীন্দ্রনাথের লেখা গান গাওয়ায় অসমে একজনের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে । অসমের মুখ্যমন্ত্রী এটা করেছেন ৷ এই গানটা শুধু একটা দেশের জাতীয় সঙ্গীত নয় । এই গানটা মাটির গান, ভালোভাসার গান, মানবতার গান, একতার গান ৷ এই গান গাওয়ায় যাঁরা রাষ্ট্রদ্রোহী বলছেন, আসলে তাঁরা মানবতার বিরোধী । রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি যাঁরা মুছে ফেলতে চাইছেন তাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ চলবে ।"

প্রসঙ্গত, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালি ও বাংলা ভাষার উপর অত্যাচার, সন্ত্রাস নিয়ে সরব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অনেক বুদ্ধিজীবী । সেই আবহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান গাওয়ায় অসমে একজনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হচ্ছে ৷ স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে ৷

