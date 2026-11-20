শান্তিনিকেতনে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলার স্টল বুকিং শুরু, লাইসেন্স বাধ্যতামূলক
Old Tradition and Rituals in Bengal: 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা সকলের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। কবিগুরুর পৌষমেলা এবার কবে থেকে শুরু ?
Published : November 20, 2026 at 7:30 PM IST
বোলপুর, 20 নভেম্বর: শুরু হল শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলায় স্টলের জন্য প্লট বুকিং ৷ www.pousmela.in এই ওয়েবসাইটে মাধ্যমে প্লট বুক করা যাবে ৷ তবে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সম্পূর্ণ প্ল্যাস্টিক মুক্ত মেলা ও মেলায় খাদ্যদ্রব্যের দোকান দিতে 'ফুড লাইসেন্স' বাধ্যতামূলক। 23 ডিসেম্বর থেকে পূর্বপল্লীর মাঠে শুরু হচ্ছে পৌষমেলা। চলবে 28 ডিসেম্বর পর্যন্ত। 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা সকলের কাছে অন্যতম আকর্ষণ।
বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ জানিয়েছেন, যারা বিগত দিনে প্লট বুক করেছেন, তারা এদিন থেকে 24 নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে যাবতীয় নথি দিয়ে প্লট বুক করতে পারবেন ৷ আর 26 নভেম্বর থেকে যারা নতুন ভালো মেলায় স্টল করতে চান, তারা প্লট বুক করতে পারবেন ৷ তবে এবার প্লট বুকিংয়ের মূল্য 10 শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
2016 ও 2017 সালে পৌষমেলার দূষণ নিয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা করেছিলেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত। সেই মামলার রায়ে বেশ কিছু বিধিনিষেধ দেওয়া রয়েছে। তাই বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে পরিবেশবান্ধব মেলায় প্ল্যাস্টিকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পাশাপাশি, এবার পৌষমেলায় খাদ্যদ্রব্য সামগ্রীর স্টল করতে ফুড সেফটি লাইসেন্স (FSSAI) বাধ্যতামূলক। 6 দিন পৌষমেলা শেষে সব দোকানিকে উঠে যেতে হবে ৷ ভাঙা মেলা বসিয়ে রাখা যাবে না ৷ প্রতি বছর এই ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নামে ৷ এবার সময়ের অনেক আগে থেকেই মেলার আয়োজনে তৎপর বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ।
পৌষমেলার ইতিহাস-
1843 সালে 21 ডিসেম্বর (7 পৌষ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এরপরেই ব্রহ্মধর্মের প্রসার ও প্রচার বৃদ্ধি পায়। দীক্ষিত হওয়ার দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ও ব্রহ্মধর্মের প্রসারের স্বার্থে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 1845 সালে কলকাতার গোরিটির বাগানে উপাসনা, ব্রহ্ম মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থা করেন। এই ঘটনাকেই পৌষমেলার সূচনা বলে ধরা হয়।
পরবর্তীকালে 1862 সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠার ভাবনা শুরু করেন। সেই মতো প্রতিষ্ঠিত হয় আশ্রম। 1891 সালে (7 পৌষ) ব্রহ্মমন্দির বা উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠা হয়। এটিকে শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসব সূচনার সময় হিসাবে ধরা হয়। 1894 সালে এই পৌষ উৎসবের পাশাপাশি মন্দির সংলগ্ন মাঠে শুরু হয় পৌষমেলা।
অন্যদিকে, 1888 সালের 8 মার্চ মহর্ষি ন্যাস বা ট্রাস্ট ডিডে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৌষমেলা সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ করে গিয়েছেন যে শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট প্রতি বছর একটি মেলার আয়োজন করবে। এই মেলা মূলত, সকল ধর্মের মানুষের মিলন ক্ষেত্র হবে, কোনও প্রকার মূর্তি পুজো হবে না, কুৎসিত আমোদ উল্লাস হবে না, মদ-মাংস ব্যতীত এই মেলায় সকল প্রকার খাবার বেচা-কেনা হবে।
এই ডিডে আরও বলা রয়েছে, যদি এই মেলা থেকে কোনও প্রকার আয় হয়, সেই টাকা আশ্রমের উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হবে। 1941 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণে মেলা বসলেও তা প্রাণহীন ছিল। 1943 সালে দেশে দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরের জন্য প্রথম পৌষমেলা বন্ধ ছিল। 1944 সাল থেকে মেলার সময় সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুরু হয়।
1950 সালে মেলার পরিসর বাড়তে থাকায় ব্রহ্মমন্দিরের পরিবর্তে ছাতিমতলায় উপাসনা শুরু হয়। এরপরে 1961 সালে এই পৌষমেলার স্থান পরিবর্তন হয়। মন্দির সংলগ্ন মাঠ থেকে মেলা পূর্বপল্লির মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই থেকে এই মাঠেই চলে আসছে মেলা। তবে কোভিডের সময় ও পরে বেশ কিছু কারণে মেলা বন্ধ ছিল ক'য়েকবছর ৷ 2024 সাল থেকে ফের বিশ্বভারতীর তত্ত্বাবধানে আবার মেলা শুরু হয় ৷