ETV Bharat / state

বৈদিক মন্ত্রপাঠে শুরু পৌষমেলা, আনন্দঘন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ শান্তিনিকেতন

বছরভরের অপেক্ষার অবসান ৷ কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে শুরু হল ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা ৷ বাউল গান ও রকমারি দোকানের পসরায় জমজমাট শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীর মাঠ ৷

Santiniketan Poush Mela 2025
শান্তিনিকেতনে শুরু পৌষমেলা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 23, 2025 at 2:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বোলপুর, 23 ডিসেম্বর: 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে শুরু হল ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা । মঙ্গলবার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাণের আরাম' ছাতিমতলায় ব্রহ্ম উপাসনার মধ্যে দিয়ে শুরু হল এ বছরের পৌষ উৎসব ও মেলা ৷ চলবে 28 ডিসেম্বর পর্যন্ত । শীতের মরশুমে উৎসবের মেজাজ শান্তিনিকেতনজুড়ে । মেলা উপলক্ষে রয়েছে আঁটোসাটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৷ এই 6 দিনে লক্ষাধিক জনসমাগমের অপেক্ষায় শান্তিনিকেতন ৷

বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ বলেন, "শুরু হল পৌষ উৎসব ও মেলা ৷ সকলকে আহ্বান জানাই ৷ খুব সুন্দরভাবে সব আয়োজন করা হয়েছে । জেলা প্রশাসনের খুব সহযোগিতা পেয়েছি ৷ কারও যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয়, সেদিকে আমাদের নজর থাকবে ৷ আশা করি 6 দিন সকলের আনন্দে কাটবে ।"

আনন্দঘন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ শান্তিনিকেতন (ইটিভি ভারত)

পৌষ উৎসব ও মেলার সূচনা

22 ডিসেম্বর বৈতালিক ও সানাইয়ের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় পৌষ উৎসব । এর পরদিন অর্থাৎ আজ মঙ্গলবার ছাতিমতলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত, ব্রহ্ম উপাসনা, বৈদিক মন্ত্রপাঠের মধ্যে দিয়ে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে শুরু হল ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা । এদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত চেয়ারে মাল্যদান করেন উপাচার্য । প্রাঙ্গণের বিনোদন মঞ্চ থেকে মেলার সূচনা করা হয় ৷

Santiniketan Poush Mela 2025
পৌষমেলা 2025-এর উদ্বোধনের মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)

সমগ্র অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ, অধিকর্তা অমিত হাজরা এবং অধ্যাপক সুমন ভট্টাচার্য । আমন্ত্রিত হিসেবে ছিলেন বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ । ছিলেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, পড়ুয়া ও আশ্রমিকরা ৷

মেলা চত্বরে জোরদার নিরাপত্তা

23 ডিসেম্বর মঙ্গলবার পূর্বপল্লীর মাঠে শুরু হওয়া পৌষমেলা চলবে 28 ডিসেম্বর রবিবার পর্যন্ত । 3 দিন মেলা প্রাঙ্গণের মঞ্চে চলবে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৷ প্রায় 1500 বিভিন্ন স্টল বসেছে মেলায় ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মেলার নিরাপত্তায় 16 জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এসডিপিও, ডিএসপি র‍্যাঙ্কের অফিসারের তত্ত্বাবধানে প্রায় 2500 পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ এছাড়াও নজরদারির জন্য বোলপুর-শান্তিনিকেতনে স্থায়ী 200টি সিসি ক্যামেরা থাকছে । মেলা প্রাঙ্গণ ও প্রবেশ পথে আরও 300 সিসি ক্যামেরায় নজরদারি চালানো হচ্ছে ৷ এছাড়া, 5টি ড্রোন ক্যামেরা, 10টি ওয়াচ টাওয়ার থেকেও নজর রাখা হচ্ছে ৷

মেলায় যে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অপরাধ দমন শাখা, বিপর্যয় মোকাবিলা দল, মহিলা পুলিশ, র‍্যাফ, কুইক রেসপন্স টিম, সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে । মেলায় প্রবেশের জন্য 8টি ড্রপ গেট রয়েছে ।

Santiniketan Poush Mela 2025
কবিগুরুর গানে শান্তিনিকেতনে পৌষমেলার সূচনা (ইটিভি ভারত)

পৌষমেলার ইতিহাস

1843 সালে 21 ডিসেম্বর (7 পৌষ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রহ্মধর্মে দীক্ষিত হন । এরপর ব্রহ্মধর্মের প্রসার ও প্রচার বৃদ্ধি পায় । দীক্ষিত হওয়ার দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ও ব্রহ্মধর্মের প্রসারের স্বার্থে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 1845 সালে কলকাতার গোরিটির বাগানে উপাসনা, ব্রহ্ম মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থা করেন । এই ঘটনাকেই পৌষমেলার সূচনা বলে ধরা হয় ।

পরবর্তীকালে 1862 সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠার ভাবনা শুরু করেন । সেই মতো প্রতিষ্ঠিত হয় আশ্রম । 1891 সালে (7 পৌষ) ব্রহ্মমন্দির বা উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠা হয় । এটিকে শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসব সূচনার সময় হিসাবে ধরা হয় । 1894 সালে এই পৌষ উৎসবের পাশাপাশি মন্দির সংলগ্ন মাঠে শুরু হয় পৌষমেলা ।

Santiniketan Poush Mela 2025
মেলার মঞ্চে বাউল গান (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, 1888 সালের 8 মার্চ মহর্ষি ন্যাস বা ট্রাস্ট ডিডে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৌষমেলা সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ করে গিয়েছেন, শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট প্রতি বছর একটি মেলার আয়োজন করবে । এই মেলা মূলত, সকল ধর্মের মানুষের মিলনক্ষেত্র হবে, কোনও প্রকার মূর্তি পুজো হবে না, কুৎসিত আমোদ উল্লাস হবে না, মদ-মাংস বাদ দিয়ে এই মেলায় সকল প্রকার খাবার বেচা-কেনা হবে ।

Santiniketan Poush Mela 2025
মেলা প্রাঙ্গণে আঁকতে ব্যস্ত শিল্পী (ইটিভি ভারত)

এই ডিডে আরও বলা রয়েছে, যদি এই মেলা থেকে কোনও প্রকার আয় হয়, সেই টাকা ব্যয় করা হবে আশ্রমের উন্নতিকল্পে । 1941 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণে মেলা বসলেও তা প্রাণহীন ছিল । 1943 সালে দেশে দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরের জন্য প্রথম পৌষমেলা বন্ধ ছিল । 1944 সাল থেকে মেলার সময় সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুরু হয় । তবে কোভিডের সময় ও তার পরে অন্য কিছু কারণে মেলা বন্ধ ছিল কয়েকবছর ৷ 2024 সাল থেকে ফের বিশ্বভারতীর তত্ত্বাবধানে আবার মেলা শুরু হয় ৷

Santiniketan Poush Mela 2025
পৌষমেলায় কুটির শিল্পের দোকান (ইটিভি ভারত)

1950 সালে মেলার পরিসর বাড়তে থাকায় ব্রহ্মমন্দিরের পরিবর্তে ছাতিমতলায় উপাসনা শুরু হয় । এরপরে 1961 সালে এই পৌষমেলার স্থান পরিবর্তন হয় । মন্দির সংলগ্ন মাঠ থেকে মেলা পূর্বপল্লীর মাঠে নিয়ে যাওয়া হয় । সেই থেকে এই মাঠেই চলে আসছে মেলা ।

TAGGED:

শান্তিনিকেতন পৌষমেলা 2025
পৌষমেলা 2025
VISVA BHARATI
POUSH MELA 2025
SANTINIKETAN POUSH MELA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.