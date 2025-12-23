বৈদিক মন্ত্রপাঠে শুরু পৌষমেলা, আনন্দঘন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ শান্তিনিকেতন

বৈদিক মন্ত্রপাঠে শুরু পৌষমেলা, আনন্দঘন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ শান্তিনিকেতন
বছরভরের অপেক্ষার অবসান ৷ কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে শুরু হল ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা ৷ বাউল গান ও রকমারি দোকানের পসরায় জমজমাট শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীর মাঠ ৷
Published : December 23, 2025 at 2:05 PM IST
বোলপুর, 23 ডিসেম্বর: 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে শুরু হল ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা । মঙ্গলবার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাণের আরাম' ছাতিমতলায় ব্রহ্ম উপাসনার মধ্যে দিয়ে শুরু হল এ বছরের পৌষ উৎসব ও মেলা ৷ চলবে 28 ডিসেম্বর পর্যন্ত । শীতের মরশুমে উৎসবের মেজাজ শান্তিনিকেতনজুড়ে । মেলা উপলক্ষে রয়েছে আঁটোসাটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৷ এই 6 দিনে লক্ষাধিক জনসমাগমের অপেক্ষায় শান্তিনিকেতন ৷
বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ বলেন, "শুরু হল পৌষ উৎসব ও মেলা ৷ সকলকে আহ্বান জানাই ৷ খুব সুন্দরভাবে সব আয়োজন করা হয়েছে । জেলা প্রশাসনের খুব সহযোগিতা পেয়েছি ৷ কারও যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয়, সেদিকে আমাদের নজর থাকবে ৷ আশা করি 6 দিন সকলের আনন্দে কাটবে ।"
পৌষ উৎসব ও মেলার সূচনা
22 ডিসেম্বর বৈতালিক ও সানাইয়ের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় পৌষ উৎসব । এর পরদিন অর্থাৎ আজ মঙ্গলবার ছাতিমতলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত, ব্রহ্ম উপাসনা, বৈদিক মন্ত্রপাঠের মধ্যে দিয়ে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে শুরু হল ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা । এদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত চেয়ারে মাল্যদান করেন উপাচার্য । প্রাঙ্গণের বিনোদন মঞ্চ থেকে মেলার সূচনা করা হয় ৷
সমগ্র অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ, অধিকর্তা অমিত হাজরা এবং অধ্যাপক সুমন ভট্টাচার্য । আমন্ত্রিত হিসেবে ছিলেন বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ । ছিলেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, পড়ুয়া ও আশ্রমিকরা ৷
মেলা চত্বরে জোরদার নিরাপত্তা
23 ডিসেম্বর মঙ্গলবার পূর্বপল্লীর মাঠে শুরু হওয়া পৌষমেলা চলবে 28 ডিসেম্বর রবিবার পর্যন্ত । 3 দিন মেলা প্রাঙ্গণের মঞ্চে চলবে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৷ প্রায় 1500 বিভিন্ন স্টল বসেছে মেলায় ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মেলার নিরাপত্তায় 16 জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এসডিপিও, ডিএসপি র্যাঙ্কের অফিসারের তত্ত্বাবধানে প্রায় 2500 পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ এছাড়াও নজরদারির জন্য বোলপুর-শান্তিনিকেতনে স্থায়ী 200টি সিসি ক্যামেরা থাকছে । মেলা প্রাঙ্গণ ও প্রবেশ পথে আরও 300 সিসি ক্যামেরায় নজরদারি চালানো হচ্ছে ৷ এছাড়া, 5টি ড্রোন ক্যামেরা, 10টি ওয়াচ টাওয়ার থেকেও নজর রাখা হচ্ছে ৷
মেলায় যে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অপরাধ দমন শাখা, বিপর্যয় মোকাবিলা দল, মহিলা পুলিশ, র্যাফ, কুইক রেসপন্স টিম, সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে । মেলায় প্রবেশের জন্য 8টি ড্রপ গেট রয়েছে ।
পৌষমেলার ইতিহাস
1843 সালে 21 ডিসেম্বর (7 পৌষ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রহ্মধর্মে দীক্ষিত হন । এরপর ব্রহ্মধর্মের প্রসার ও প্রচার বৃদ্ধি পায় । দীক্ষিত হওয়ার দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ও ব্রহ্মধর্মের প্রসারের স্বার্থে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 1845 সালে কলকাতার গোরিটির বাগানে উপাসনা, ব্রহ্ম মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থা করেন । এই ঘটনাকেই পৌষমেলার সূচনা বলে ধরা হয় ।
পরবর্তীকালে 1862 সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠার ভাবনা শুরু করেন । সেই মতো প্রতিষ্ঠিত হয় আশ্রম । 1891 সালে (7 পৌষ) ব্রহ্মমন্দির বা উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠা হয় । এটিকে শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসব সূচনার সময় হিসাবে ধরা হয় । 1894 সালে এই পৌষ উৎসবের পাশাপাশি মন্দির সংলগ্ন মাঠে শুরু হয় পৌষমেলা ।
অন্যদিকে, 1888 সালের 8 মার্চ মহর্ষি ন্যাস বা ট্রাস্ট ডিডে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৌষমেলা সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ করে গিয়েছেন, শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট প্রতি বছর একটি মেলার আয়োজন করবে । এই মেলা মূলত, সকল ধর্মের মানুষের মিলনক্ষেত্র হবে, কোনও প্রকার মূর্তি পুজো হবে না, কুৎসিত আমোদ উল্লাস হবে না, মদ-মাংস বাদ দিয়ে এই মেলায় সকল প্রকার খাবার বেচা-কেনা হবে ।
এই ডিডে আরও বলা রয়েছে, যদি এই মেলা থেকে কোনও প্রকার আয় হয়, সেই টাকা ব্যয় করা হবে আশ্রমের উন্নতিকল্পে । 1941 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণে মেলা বসলেও তা প্রাণহীন ছিল । 1943 সালে দেশে দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরের জন্য প্রথম পৌষমেলা বন্ধ ছিল । 1944 সাল থেকে মেলার সময় সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুরু হয় । তবে কোভিডের সময় ও তার পরে অন্য কিছু কারণে মেলা বন্ধ ছিল কয়েকবছর ৷ 2024 সাল থেকে ফের বিশ্বভারতীর তত্ত্বাবধানে আবার মেলা শুরু হয় ৷
1950 সালে মেলার পরিসর বাড়তে থাকায় ব্রহ্মমন্দিরের পরিবর্তে ছাতিমতলায় উপাসনা শুরু হয় । এরপরে 1961 সালে এই পৌষমেলার স্থান পরিবর্তন হয় । মন্দির সংলগ্ন মাঠ থেকে মেলা পূর্বপল্লীর মাঠে নিয়ে যাওয়া হয় । সেই থেকে এই মাঠেই চলে আসছে মেলা ।