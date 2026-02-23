ETV Bharat / state

দোলের দিন বন্ধ সোনাঝুরি হাট, জঙ্গলে আবির খেলা বন্ধে সহমত ব্যবসায়ীদের

সোনাঝুরি হাট শান্তিনিকেতনের অন্যতম আকর্ষণ ৷ বসন্ত উৎসবে বন্ধ থাকবে সেই শান্তিনিকেতনের খোয়াই হাট ৷ ব্যবসায়ীদের দাবি, জঙ্গলে আবির খেলা বন্ধ হোক ৷

Santiniketan iconki tribal market Sonajhuri Haat
দোলের দিন বন্ধ সোনাঝুরি হাট (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 23, 2026 at 5:35 PM IST

বোলপুর, 23 ফেব্রুয়ারি: পরিবেশ রক্ষায় সোনাঝুরি জঙ্গলে আবির খেলা নিষিদ্ধ হোক ৷ ওইদিন বন্ধ রাখা হবে সোনাঝুরির 'খোয়াই হাট'। বন দফতরে ডেপুটেশন দিল শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাট কমিটি ৷ তাদের দাবি, দোলের দিন হাজারো পর্যটকের ঢল নামে জঙ্গল এলাকায় ৷ এতে ক্ষতি হয় পরিবেশের ৷ এমনিতেই 'বেআইনি' খোয়াই হাট নিয়ে মামলা চলছে জাতীয় পরিবেশ আদালতে । সেই আবহে এবার পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে এলেন ব্যবসায়ীরা ৷

তবে সোনাঝুরি জঙ্গলে বন সুরক্ষা আইন ভেঙে আবির-রঙ খেলার ঢল না-নামে তার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত ৷ 20 ফেব্রুয়ারি তিনি বীরভূম জেলাশাসক ও জেলা বন আধিকারীককে চিঠি দিয়েছলেন ৷ আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন চিঠিতে ৷ এবার খোয়াই হাটের ব্যবসায়ীরাও চান না, দোলের দিন জঙ্গলে হুল্লোড় হোক ৷ তাই আগেভাগে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 3 ও 4 মার্চ সোনাঝুরির খোয়াই হাট বন্ধ রাখা হবে ৷

দোলের দিন বন্ধ সোনাঝুরি হাট (ইটিভি ভারত)

সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাট কমিটির পক্ষ থেকে মহম্মদ আবুল ফজল ও কাউসার শেখ বলেন, "সোনাঝুরি জঙ্গলে আমরা কোন দোল উৎসব করছি না ৷ এমনকী, দোলের দিন অর্থাৎ 3 ও 4 মার্চ পরিবেশ রক্ষার্থে হাট বন্ধ রাখা হচ্ছে ৷ কারণ দোলের দিন প্রচুর মানুষ জঙ্গলে ঢুকে আবির খেলে ৷ আর এতে পরিবেশ নষ্ট হয় । তাই বন দফতরে ডেপুটেশন দিলাম, পুলিশকেও জানিয়েছি।"

2019 সালে বিশ্বভারতীতে বসন্তোৎসবে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নেমেছিল ৷ উৎসবের নামে 'বসন্ত তাণ্ডব' দেখেছিল শান্তিনিকেতনবাসী ৷ আশ্রম প্রাঙ্গণ রক্ষা করতে পরের বছর থেকে দোলের দিন বসন্তোৎসব বন্ধ করে দিয়েছিলেন তৎকালীন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী । 2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো। তাই ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি রক্ষা করতে আর দোলের দিন বসন্তোৎসব হয় না ক্যাম্পাস। তা অন্য দিন হয় ৷ এবার 6 মার্চ, বিশ্বভারতীতে বসন্তোৎসব হবে ঘরোয়া পরিবেশে।

Santiniketan Sonajhuri Haat
জঙ্গলে আবির খেলা বন্ধ হোক চান ব্যবসায়ীরা (ইটিভি ভারত)

কিন্তু, 2020 সাল থেকে দেখা যাচ্ছে দোলের দিন শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গলে মানুষের ঢল নামে ৷ উন্মত্ত জমতা জঙ্গলের পরিবেশ ধ্বংস করে, বন আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আবির-রঙ খেলায় মাতেন ৷ চার চাকা গাড়ি থেকে বাইক, জঙ্গলের গাছ মারিয়ে ঢুকে পড়ে ৷ আর এই বিষয়ে নিশ্চুপ থাকে বন দফতর থেকে শুরু করে বোলপুর পুরসভা ও শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। যদিও, সোনাঝুরির খোয়াই হাটে গেলে দেখা যাবে সেখানে বন দফতরের তরফে বোর্ড লাগানো আছে ৷ তাতে লেখা আছে, 'বনভূমিতে অনধিকার প্রবেশ নিষেধ। যা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।'

আরও লেখা আছে, 'বন দফতরের জায়গায় বনভোজন, মাইক বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নীরবতা পালন করুন।' আর এই আইনি সতর্কতামূলক বোর্ডের পাশেই রমরমিয়ে চলছে 'বেআইনি' সোনাঝুরির খোয়াই হাট। 2000 সালে গুটিকয়েক স্থানীয় আদিবাসী শিল্পীদের শিল্পকর্ম নিয়ে শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গলে একটি হাট বসিয়েছিলেন আশ্রমিক শ্যামলী খাস্তগীর। কিন্তু, সপ্তাহে মাত্র 1 দিন, শনিবার এই হাট বসত। তেমন আনাগোনা ছিল না মানুষজনের ৷ তখন এই হাটের নাম ছিল 'শনিবারের হাট'। এখন এই হাটের নাম 'খোয়াই হাট'।

CLOSED SONAJHURI HAT
সোনাঝুরি হাট শান্তিনিকেতনের অন্যতম আকর্ষণ (ইটিভি ভারত)

রাজ্যে পালা বদলের পর এই হাটের পরিধি শতগুণ বৃদ্ধি পায় ৷ বর্তমানে কমপক্ষে 1700 ব্যবসায়ী বসে হাটে ৷ তাও সপ্তাহে এক দিন নয়, সব দিনই ৷ তাও এই হাটে স্থান নেই স্থানীয় শিল্পীদের, বেশির ভাগই বহিরাগত। এই অভিযোগ ভূরি ভূরি । তাছাড়া, প্রশ্ন হল বন দফতরের জায়গায় কীভাবে একটি ব্যবসায়িক হাট বসতে পারে ? এই হাটের জন্য ধ্বংস হয় জঙ্গলের পরিবেশ ৷ নষ্ট হয় গাছ ৷ যত্রতত্র ফেলা হয় প্লাস্টিক । এই হাট সম্পূর্ণ 'বেআইনি', এই মর্মে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা করেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত।

শুধু তাই নয়, সরকারের কোন দফতরের অনুমতিতে এই হাট বসে, তা আদালতে জানাতেই পারেনি সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি ৷ এবার দোলের দিন প্রশাসন যদি জঙ্গল বাঁচানোর কোনও পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে রুজু হওয়া মামলায় 'তাণ্ডবের' ছবি তুলে ধরা হবে বলেও জানিয়েছেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত।

