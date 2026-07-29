বেতন ও পেনশনের দাবিতে পুরসভায় পচা ভাত-আবর্জনা ছিটিয়ে বিক্ষোভ সাফাইকর্মীদের

বেতন ও পেনশনের দাবিতে পুরসভায় পচা ভাত-আবর্জনা ছিটিয়ে বিক্ষোভ সাফাইকর্মীদের
যদিও জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, তিনমাস সাফাইকর্মীরা বেতন পাচ্ছেন না এই দাবিটা সম্পূর্ণ ভুল ৷
Published : July 29, 2026 at 12:27 PM IST
জলপাইগুড়ি, 29 জুলাই: তিন মাস ধরে বেতন নেই । পেনশন পাচ্ছেন না । এমনই অভিযোগ তুলে জলপাইগুড়ি পুরসভার সামনে পচা ভাত ও আবর্জনা ছিটিয়ে মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখালেন সাফাইকর্মীরা । এদিন জলপাইগুড়ি পুরসভার গেটে পুলিশ সাফাইকর্মীদের আটকে দেয় ৷ সেসময় ব্যারিকেড ভেঙে পুরসভায় ঢুকে পড়েন সাফাইকর্মীরা ।
জলপাইগুড়ি পুরসভায় 316 জন অস্থায়ী সাফাইকর্মী কর্মরত রয়েছেন । অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের বেতন বকেয়া রয়েছে ৷ এ বিষয়ে বারবার পুর কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি । জলপাইগুড়ি শহরের 25টি ওয়ার্ডেই পরিষেবা দিয়ে আসছেন সাফাইকর্মীরা । একাধিকবার বেতন সমস্যার সমাধানের দাবিতে আন্দোলন করা হলেও কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি । তাই মঙ্গলবার সাফাইকর্মীরা পুরসভার গেট আটকে বিক্ষোভ দেখালেন ।
সাফাইকর্মী প্রবীণ রাউত বলেন, "আমাদের দীর্ঘদিনের বকেয়া বেতনের সমস্যা রয়েছে ৷ তার সঙ্গে বকেয়া পেনশন ও গ্র্যাচুইটির সমস্যায় জর্জরিত আমরা ৷ আরও একাধিক সমস্যা রয়েছে ৷ পুরসভাকে সমাধানের কথা জানালেও চেয়ারম্যান কোনও কথা শুনছেন না । আমরা এর আগেও চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেছি । তিনি কেবল মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছেন ৷ আমাদের সমস্যার কোনও সুরাহা মেলেনি ৷ তাই আজকে আমরা দাবি-দাওয়াগুলো নিয়ে বিক্ষোভ দেখালাম ৷"
প্রবীণ সাফাই কর্মী মদন রাউত বলেন, "ছয় বছর হয়ে গেল এখনও পর্যন্ত গ্র্যাচুইটির টাকা পাইনি ৷ পেনশন ঠিক করে দিচ্ছে না ৷ না-খেয়ে মরতে হচ্ছে আমাদের ৷ আমরা চাই পুরসভার সাফাইকর্মীদের সমস্যার সমাধান হোক ।"
জলপাইগুড়ি পুরসভার সাফাইকর্মী সংগঠনের সম্পাদক অভিষেক রাউত বলেন, "বিগত দুই বছর ধরে পুরসভা কেবল আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে ৷ কিন্তু আমাদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না ৷ পেনশন যাঁরা পান তাঁরা রেগুলার পেনশন পাচ্ছেন না । আমরা বার বার বলার পরেও কিছু হচ্ছে না । শুধু নাজেহাল করা হচ্ছে ৷ বেতনও পাওয়া যাচ্ছে না ৷ সাফাইকর্মী সারা জলপাইগুড়ির নোংরা পরিষ্কার করছে, কিন্তু তাদের ভালো-মন্দের দিকটা দেখা হচ্ছে না ৷ একবার সবাই দেখুক সাফাইকর্মীরা কী পরিস্থিতিতে রয়েছে ৷ আমাদের জল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ এরপর আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করব ও রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হব ।"
এদিকে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "তিনমাস সাফাইকর্মীরা বেতন পাচ্ছেন না এই দাবিটা সম্পূর্ণ ভুল ৷ জলপাইগুড়ি পুরসভার সাফাইকর্মীদের বেতন এই মাসেও দেওয়া হবে । আর পেনশনের ব্যাপারটা রাজ্য সরকারের উপর নির্ভর করছে ৷ রাজ্য সরকারের কাছে 2 কোটি 29 লক্ষ টাকা আমাদের পাওনা রয়েছে ৷ রাজ্যে বিজেপি সরকার এসেছে, তারা যখন টাকাটা দেবে আমরা ধীরে ধীরে পেনশন দিতে শুরু করব ৷ আমরা পেনশনের বিষয়ে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব । সমস্যা একটা আছে । বেতন ও পেনশনের সমস্যার সমাধান করা হবে । এতে আবর্জনা ফেলে বিক্ষোভ করার কিছু নেই । "