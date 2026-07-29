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বেতন ও পেনশনের দাবিতে পুরসভায় পচা ভাত-আবর্জনা ছিটিয়ে বিক্ষোভ সাফাইকর্মীদের

যদিও জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, তিনমাস সাফাইকর্মীরা বেতন পাচ্ছেন না এই দাবিটা সম্পূর্ণ ভুল ৷

Sanitation workers protest
বেতন ও পেনশনের দাবিতে বিক্ষোভ সাফাইকর্মীদের (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 29, 2026 at 12:27 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 29 জুলাই: তিন মাস ধরে বেতন নেই । পেনশন পাচ্ছেন না । এমনই অভিযোগ তুলে জলপাইগুড়ি পুরসভার সামনে পচা ভাত ও আবর্জনা ছিটিয়ে মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখালেন সাফাইকর্মীরা । এদিন জলপাইগুড়ি পুরসভার গেটে পুলিশ সাফাইকর্মীদের আটকে দেয় ৷ সেসময় ব্যারিকেড ভেঙে পুরসভায় ঢুকে পড়েন সাফাইকর্মীরা ।

জলপাইগুড়ি পুরসভায় 316 জন অস্থায়ী সাফাইকর্মী কর্মরত রয়েছেন । অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের বেতন বকেয়া রয়েছে ৷ এ বিষয়ে বারবার পুর কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি । জলপাইগুড়ি শহরের 25টি ওয়ার্ডেই পরিষেবা দিয়ে আসছেন সাফাইকর্মীরা । একাধিকবার বেতন সমস্যার সমাধানের দাবিতে আন্দোলন করা হলেও কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি । তাই মঙ্গলবার সাফাইকর্মীরা পুরসভার গেট আটকে বিক্ষোভ দেখালেন ।

Sanitation workers protest
ভাত-আবর্জনা ছিটিয়ে বিক্ষোভ সাফাইকর্মীদের (নিজস্ব ছবি)

সাফাইকর্মী প্রবীণ রাউত বলেন, "আমাদের দীর্ঘদিনের বকেয়া বেতনের সমস্যা রয়েছে ৷ তার সঙ্গে বকেয়া পেনশন ও গ্র্যাচুইটির সমস্যায় জর্জরিত আমরা ৷ আরও একাধিক সমস্যা রয়েছে ৷ পুরসভাকে সমাধানের কথা জানালেও চেয়ারম্যান কোনও কথা শুনছেন না । আমরা এর আগেও চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেছি । তিনি কেবল মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছেন ৷ আমাদের সমস্যার কোনও সুরাহা মেলেনি ৷ তাই আজকে আমরা দাবি-দাওয়াগুলো নিয়ে বিক্ষোভ দেখালাম ৷"

প্রবীণ সাফাই কর্মী মদন রাউত বলেন, "ছয় বছর হয়ে গেল এখনও পর্যন্ত গ্র্যাচুইটির টাকা পাইনি ৷ পেনশন ঠিক করে দিচ্ছে না ৷ না-খেয়ে মরতে হচ্ছে আমাদের ৷ আমরা চাই পুরসভার সাফাইকর্মীদের সমস্যার সমাধান হোক ।"

Sanitation workers protest
জলপাইগুড়ি পুরসভার সামনে বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)

জলপাইগুড়ি পুরসভার সাফাইকর্মী সংগঠনের সম্পাদক অভিষেক রাউত বলেন, "বিগত দুই বছর ধরে পুরসভা কেবল আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে ৷ কিন্তু আমাদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না ৷ পেনশন যাঁরা পান তাঁরা রেগুলার পেনশন পাচ্ছেন না । আমরা বার বার বলার পরেও কিছু হচ্ছে না । শুধু নাজেহাল করা হচ্ছে ৷ বেতনও পাওয়া যাচ্ছে না ৷ সাফাইকর্মী সারা জলপাইগুড়ির নোংরা পরিষ্কার করছে, কিন্তু তাদের ভালো-মন্দের দিকটা দেখা হচ্ছে না ৷ একবার সবাই দেখুক সাফাইকর্মীরা কী পরিস্থিতিতে রয়েছে ৷ আমাদের জল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ এরপর আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করব ও রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হব ।"

এদিকে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "তিনমাস সাফাইকর্মীরা বেতন পাচ্ছেন না এই দাবিটা সম্পূর্ণ ভুল ৷ জলপাইগুড়ি পুরসভার সাফাইকর্মীদের বেতন এই মাসেও দেওয়া হবে । আর পেনশনের ব্যাপারটা রাজ্য সরকারের উপর নির্ভর করছে ৷ রাজ্য সরকারের কাছে 2 কোটি 29 লক্ষ টাকা আমাদের পাওনা রয়েছে ৷ রাজ্যে বিজেপি সরকার এসেছে, তারা যখন টাকাটা দেবে আমরা ধীরে ধীরে পেনশন দিতে শুরু করব ৷ আমরা পেনশনের বিষয়ে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব । সমস্যা একটা আছে । বেতন ও পেনশনের সমস্যার সমাধান করা হবে । এতে আবর্জনা ফেলে বিক্ষোভ করার কিছু নেই । "

TAGGED:

SANITATION WORKERS PROTEST
PROTEST IN JALPAIGURI MUNICIPALITY
সাফাইকর্মীদের বিক্ষোভ
জলপাইগুড়ি পুরসভা
JALPAIGURI MUNICIPALITY

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