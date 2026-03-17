'সুপ্রিম' রিভিউ পিটিশন না-তুললে দুয়ারে 'সরকার বিরোধী প্রচার'! ভোটের মুখে হুঁশিয়ারি ডিএ মঞ্চের

ভোটের মুখে হুঁশিয়ারি ডিএ মঞ্চের (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 17, 2026 at 8:05 PM IST

কলকাতা, 17 মার্চ: বকেয়া ডিএ পাওয়া নিয়ে কর্মচারীদের সঙ্গে সরকারের সংঘাত কিছুতেই থামছে না । ভোট ঘোষণার আগেই অনেক টালবাহানা শেষে বকেয়া ডিএ দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । গতকাল সেই ঘোষণা মতোই বকেয়া ডিএ কীভাবে মেটানো হবে, সেই নির্দেশিকা জারি করা হয়ছে সরকারের তরফে । আর এর পরেই ফের দুই দফা শর্ত দিয়ে দিনক্ষণ বেঁধে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ ।

নির্দেশ পুনর্মূল্যায়ন ও সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন তুলে নেওয়া - এই দু'টি কাজ রাজ্য সরকার এক সপ্তাহের মধ্যে না-করলে ভোটের মুখে সোজা সাধারণ মানুষের দুয়ারে আন্দোলন নিয়ে পৌঁছে যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে ডিএ মঞ্চ । এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই বলেছেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ । তিনি বলেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে হবে সরকারের দুর্নীতি ও সিন্ডিকেট বিরোধী প্রচার ।

রাজ্য সরকারের তরফে ডিএ নিয়ে যে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, তাতে সরাসরি সরকারি কর্মীদের সঙ্গে বাকি কর্মীদের ভাগ করার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে ডিএ মঞ্চ । এদিন ভাস্কর ঘোষ বলেন, বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মেটানো প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছিল রাজ্য । সেই নির্দেশ পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে আর সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা পিটিশন তুলে নিতে হবে ।

ভাস্কর ঘোষের কথায়, "সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল, রাজ্যের সমস্ত কর্মীর বকেয়া ডিএ মেটাতে হবে । সরকার যদি মনে করে, নির্দেশিকার গাজর ঝুলিয়ে ভোট বৈতরণী পার হবে, তা আমরা করতে দেব না । মডিফিকেশন অ্যাপ্লিকেশন ও রিভিউ পিটিশন তুলে নিতে হবে । ম্যাচিং অর্ডার বের করতে হবে । এক সপ্তাহ দেখব । তার মধ্যে এটা না-হলে 24 তারিখ থেকে কর্মীরা পথে নামবেন, সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ও কার্যকলাপ - সবটা তুলে ধরা হবে । শূন্যপদে নিয়োগ, কাট মানি সিন্ডিকেট - সব নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা মানুষকে বলব । একটাই আবেদন থাকবে, এই সরকারকে বিসর্জন দিন । নবান্ন গঙ্গার পাড় থেকে বেশি দূরে নয়, ঠেলে গঙ্গার জলে ভাসান । নতুন সরকার আসুক । যে এই সমস্ত বিষয়গুলো মেটাতে পারবে, রাজ্যের মানুষ যাকে ঠিক করবে, তাকে নিয়েই খুশি থাকব ।"

সাংবাদিক সম্মেলনে ডিএ মঞ্চ (নিজস্ব চিত্র)

প্রসঙ্গত, রাজ্যজুড়ে বেজে গিয়েছে ভোটের দামাম ৷ জাতীয় নির্বাচন কমিশন ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই একে একে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে প্রচার শুরু করে দিয়েছে শাসক-বিরোধী সব দল ৷ এই আবহে ভোটের মুখে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সরকার বিরোধী প্রচারে নামার হুঁশিয়ারি শাসকদলকে কতটা অস্বস্তিতে ফেলবে, তার উত্তর দেবে সময় ৷

