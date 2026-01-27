ডিএ-র দাবি না-মানলে ভোট সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাজ অচলের হুমকি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের
মঙ্গলবার কলকাতায় ডিএ নিয়ে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সমাবেশ হয়৷ ওই সমাবেশে রাজ্য সরকারকে উৎখাতের ডাক দেন আয়োজকরা৷
Published : January 27, 2026 at 8:44 PM IST
কলকাতা, 27 জানুয়ারি: সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সমাবেশ থেকে রাজ্যের সরকারকে উৎখাতের ডাক দেওয়া হল৷ বকেয়া ডিএ নিয়ে পিছু হটা নয়, বরং বিধানসভা ভোটার আগে ডিএ-সহ আরও বেশ কয়েকদফা দাবিতে সামনে রেখে আন্দোলন চাঙ্গা করার কথা বলল ওই মঞ্চ। পাশাপাশি দাবি না-মিটলে প্রশাসনিক কাজ অচল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে৷
ভোটমুখী বাংলায় আবারও সরকারি কর্মীদের প্রাপ্য ডিএ আদায়, শূন্যপদে নিয়োগ-সহ বেশ কিছু দাবি নিয়ে এদিন শহিদ মিনার ময়দানে সমাবেশ করে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। বকেয়া না-পেলে এবং দাবি আদায় না-হলে আসন্ন বিধানসভা ভোটে প্রশাসনিক কাজকর্ম অচলের হুমকি দিয়েছেন নেতৃত্ব।
এদিন সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক বিমলশঙ্কর নন্দ। তিনি দাবি করেন, তাঁর কর্মজীবন থেকে 29 লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছে সরকার। ডিএ দেয়নি। আগামী প্রজন্মকে বলতে পারবেন না যে রাজ্য সরকারের চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিতে।
মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্যেশ্য করে তিনি বলেন, ‘‘এক সময় এই জায়গায় এসে আপনি বলে গিয়েছিলেন যে সরকার ডিএ দিতে পারে না, সেই সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোনও অধিকার নেই। তখন আপনি বিরোধী নেত্রী ছিলেন। আজ আমরা বলছি আপনার ক্ষমতায় থাকার কোনও অধিকার নেই। ওখান থেকে টেনে আপনাকে নামাবোই। এই সরকারি কর্মচারীরা নামাবে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এঁরা পড়াশুনো করে পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করে চাকরি পেয়েছেন। চুরি করে চাকরি যাঁদের দিয়েছেন, তাঁদের মতো পাননি। এঁদের গলার জোর বেশি। সৎ ভাবে কাজ পেয়েছি। লাখ লাখ টাকা খেয়ে নিল আমাদের। 2006 সালে যে বর্ধিত টাকা এসেছিল, এই সরকার সেই টাকা খেয়ে নিল। চোর শুনেছি৷ কিন্তু এই ভাবে জালিয়াতি চুরি দেখিনি।’’
যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য বলেন, ছ’লাখ শূন্যপদে নিয়োগ, ডিএ মেটানো, যোগ্য অস্থায়ীদের স্থায়ী করা। তিন বছর ধরে আন্দোলন চলছে। মুখ্যমন্ত্রী আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা করেছে। দাবি আদায় না-হলে আন্দোলন চলবে। 12 লাখ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের পরিবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি লড়াই চালাতে পারেন, তাহলে সফল হব। কথা না-শুনলে সামনে নির্বাচনে প্রশাসনিক কাজকর্ম অচল করে দেব।’’
সম্প্রতি তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, সকলকেই সংগঠনের তরফে দাবি জানিয়ে ডিএ মেটাতে উদ্যোগ নিতে অনুরোধও করেছেন।