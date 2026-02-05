'আপনাকে আন্দোলন শেখাব', ডিএ-রায়ে উৎসবের মুডেও মুখ্যমন্ত্রীকে হুঁশিয়ারি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

'আপনাকে আন্দোলন শেখাব', ডিএ-রায়ে উৎসবের মুডেও মুখ্যমন্ত্রীকে হুঁশিয়ারি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের
তাঁদের লড়াইয়ে পাশে থাকার জন্য শুভেন্দু অধিকারী ও বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁরা ৷
Published : February 5, 2026 at 4:05 PM IST
কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: মহার্ঘভাতা (ডিএ) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বাঁধ ভাঙা আনন্দের জোয়ার রাজ্য সরকারি কর্মীমহলে ৷ চলছে মিষ্টিমুখ, আবির খেলা ৷ নিজেদের 'আইনস্বীকৃত অধিকার' ছিনিয়ে নেওয়ার লড়াইয়ে তাঁরা জয়ী হয়েছেন বলে দাবি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ৷ শীর্ষ আদালতের রায়ের পরও বকেয়া ডিএ মেটানো না-হলে, তাঁরা আন্দোলন আরও তীব্র করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷ তাঁদের লড়াইয়ে পাশে থাকার জন্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁরা ৷
বৃহস্পতিবার দেশের শীর্ষ আদালত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ মেটানোর বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে । বকেয়া ডিএ-এর 25 শতাংশ আগামী 31 মার্চের মধ্যেই মিটিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রের বেঞ্চ । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেই আনন্দে মেতে ওঠেন রাজ্যের সরকারি কর্মীরা । একে অপরকে আবির মাখিয়ে মিষ্টিমুখ করিয়ে উৎসবে মাতেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যেরা ।
সাংবাদিক সম্মেলনে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, "সরকার কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল্য দেয়নি । যে রায় আজ দিয়েছে আদালত, তা পঞ্চম বেতন কমিশনের বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে । আমাদের মামলাতে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবীদের নামিয়েছিল রাজ্য । রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে ধন্যবাদ । বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ । 25 শতাংশের কথা আগেও বলা ছিল, রাজ্য মানেনি । মুখ্যমন্ত্রী এবার যেন আগুন নিয়ে খেলবেন না । ভোটের মুখে যদি এটা না-মানা হয়, তাহলে আপনাকেও আন্দোলন নতুন করে শেখাব আমরা ।"
তিনি আরও বলেন, "ডিএ-টা আমাদের মৌলিক অধিকার এটা আমরা বলিনি । এটা আমাদের আইন স্বীকৃত অধিকার । চার সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে । আগামী 15 মে এই কমিটি জানাবে যে, রাজ্যে আর্থিক কাঠামো কেমন । এই রায়টা রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের জন্য । ব্যবসায়ীদের হাতেও টাকা আসবে । বাঙালি অস্মিতার লড়াই ছিল আমাদের । এই লড়াই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । পথে না-নামলে পরে এই রায়ের ইমপ্লিমেন্ট করানো যাবে না । আসুন পথে নামুন ।"
রাজ্যের বড় সমস্যাগুলোকে ভুলিয়ে দিতেই SIR ইস্যুকে বড় করে তুলে ধরা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি ৷ তাঁর কথায়, "এসআইআর-টা কোনও ইস্যু নয় । এটা একটা পদ্ধতি । 6 মার্চ প্রথম কিস্তির টাকা না-মেটানো হলে আবার আন্দোলনের পথে নামব । রাজ্যের কর্মচারীর আন্দোলনের ইতিহাসে নতুন কিছু সৃষ্টি হবে । অস্থায়ী কর্মচারীদের জন্য লড়াই থাকবে । কমিটির ওপর ভরসা আছে । আমার মনে হয় না তারা বলবেন যে, আর্থিক কাঠামো রাজ্যের খুব খরাপ । যদি খারাপ হত তাহলে ক্লাবগুলোকে এত টাকা দেওয়া হচ্ছে তা কী করে দিচ্ছে ? যদি রাজ্যের আর্থিক স্বাস্থ্য খরাপ হয়ে থাকে, তাহলে তা রাজ্যের পরিকল্পনা বহির্ভূত ও পরিকাঠামো বহির্ভূত ইনভেস্টমেন্টের জন্য ।"
অন্যদিকে, আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এবিষয়ে বলেন, "সরকারি কর্মচারীদের বিরাট জয় হল । ডিএ সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার । যে কথা কলকাতা হাইকোর্টে আমরা লড়াই করে আদায় করেছিলাম । সেই কথাই শীর্ষ আদালতে প্রতিষ্ঠিত হল এবং বলে দেওয়া হয়েছে, আগামী 31 মার্চের মধ্যে বকেয়া ডিএ-র 25 শতাংশ দিতে হবে । বাকি টাকা দেওয়ার বিষয়টি তিনজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির কমিটি ঠিক করবে । আজকে রাজ্য সরকারের প্রতি সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণ অনাস্থা প্রকাশ পেল । কারণ, বকেয়া পূরণের জন্য ভিন রাজ্যের বিচারপতিদের নিয়ে কমিটি গড়ে দিতে হয়েছে । অর্থাৎ রাজ্য সরকার ও রাজ্য প্রশাসনের প্রতি কোনও আস্থা নেই শীর্ষ আদালতের, সেটা প্রমাণিত হল ।"
অন্যদিকে, কয়েকদিন আগেই যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের আন্দোলনস্থলে গিয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার । সেখানে তিনি কর্মচারীদের আহ্বান জানিয়েছে বলেছিলেন, "যদি পুরো বকেয়া DA একসঙ্গে না পাওয়া যায়, আংশিক হলেও আপাতত গ্রহণ করা উচিত, এতে খানকিটা হলেও স্বস্তি পাওয়া যাবে । আজকের আদালতের রায় ঘোষণায় সেই বিষয়টা প্রচারে আনছে প্রদেশ কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গ কমিটি ।
তাঁদের বক্তব্য, "দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের আটকে থাকা DA র আংশিক (25% ) প্রদানের নির্দেশের মাধ্যমে খানিকটা হলেও তাঁরা সুরাহা পেলেন । তাঁদের এই ন্যায্য অধিকার আটকে রাখার যে প্রচেষ্টা রাজ্য সরকার করেছিল সেটা সমর্থনযোগ্য নয় । মহামান্য আদালতের এই নির্দেশ ও 'কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট' জমা করার নির্দেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । আমরা আশা রাখি, রাজ্য সরকার আর টালবাহানা না-করে, সত্বর আদালতের নির্দেশ পালন করে কর্মচারীদের এই আর্থিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে ।"