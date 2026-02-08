সুপ্রিম নির্দেশ মেনে 25 শতাংশ ডিএ মেটানোর দাবিতে মিছিল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের
সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের মিছিলে হাঁটলেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ৷ বাজেটে ডিএ বরাদ্দ ঘোষণা না-করার সমালোচনা ৷
কলকাতা, 8 ফেব্রুয়ারি: সুপ্রিম কোর্টে লড়াইয়ে জয় লাভ করেই আন্দোলনে ইতি নয় ৷ আদালতের নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করতে, এবার ফের পথে নামলেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতা কর্মীরা ৷ রবিবার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল করে এলেন ধর্মতলার শহিদ মিনার পর্যন্ত ৷ আর এ দিন সেই মিছিলেই পা-মেলালেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ৷
দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ পেতেই আবির খেলেছিলেন সরকারি কর্মীরা ৷ আইনি লড়াইয়ে জেতার আনন্দ উদযাপন করেছিলেন ৷ তবে, লড়াই যে আদালতের জয়েই শেষ হয়নি, সেটার ইঙ্গিত দিল রবিবারের রাজপথ ৷ রাজ্য সরকারি কর্মীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ডাকে বিপুল জমায়েত দেখা গেল ৷ তাঁদের দাবি, এবার আদালতের নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে হবে সরকারকে ৷
উল্লেখ্য, বাজেটে বকেয়া ডিএ মেটানো নিয়ে কোনও বরাদ্দ হয়নি ৷ তাই বকেয়া সম্পূর্ণ না-আদায় করা পর্যন্ত, তারা সরকারকে স্বস্তিতে থাকতে দেবে না-বলে এ দিন স্পষ্ট করে দিয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ ৷ স্লোগান ও নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে মিছিল এগোয় সুবোধ মল্লির স্কোয়ার থেকে ৷ সঙ্গে ছিল সরকার বিরোধী স্লোগান ও ধিক্কার জানানো ৷
সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের দাবি, 2008 থেকে 2019 সাল পর্যন্ত বকেয়া না-মেটানো বঞ্চনা ৷ আর বর্তমানে মাত্র 4 শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা কেন্দ্রের সমপরিমাণ নয়, সেখানেও বঞ্চনা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন আন্দোলনকারী সরকারি কর্মীরা ৷ এদিন মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ ৷ এই মিছিলেই সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার সামনে থেকে পা মেলান বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ৷ যদিও তিনি এদিন বলেন, "সাংসদ হিসাবে নয়, আমি এই রাজ্যের একজন হিসাবে পা মিলিয়েছি, সরকারি কর্মীদের আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা ও সমর্থন জানিয়ে ৷"
এ দিন ভাস্কর ঘোষ বলেন, "এই সরকার ভূতুড়ে ভোটে জেতা সরকার ৷ জনগণের প্রতি তাই দায়বদ্ধ নয় ৷ সুপ্রিম কোর্টের রায়কে বাস্তবায়িত করতে পথে নামতে হচ্ছে ৷ মনে হয় আজকের এই ছবিটা সুপ্রিম কোর্টে পাঠানো উচিত ৷ দুই দিক থেকেই বঞ্চিত আমরা ৷ 14 বছর ধরে বঞ্চনা চলছে ৷ আরেকটা 2016 থেকে আজ পর্যন্ত ৷ এখনকার বকেয়া 40 শতাংশ ৷ এর মধ্যে মাত্র 4 শতাংশ পেয়েছি ৷ বাকি 36 শতাংশ বাকি আছে ৷"
ডিএ বা মহার্ঘ ভাতার দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ছেড়ে দেব কেন ? সবটা চাইব ৷ মেটাতে হবে ৷ আর্থিক কোন ছুতো দেখিয়ে মৌলিক অধিকার খর্ব করা যায় না ৷ এটা কোর্ট বলেই দিয়েছে ৷ নির্বাচনে কাজ না-করার বিষয়টি তো বিবেচনার মধ্যে আছেই ৷ তার আগে যে কাজটা করলে সরকারের ঠিক জায়গায় ধাক্কা দেওয়া যায়, সেটা কর্মীরা মিলে করব ৷ শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করব ৷
উল্লেখ্য, শনিবার রাতে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে সিপিআইএম সাংসদ ও আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে উপহার হিসেবে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা চেক, ফুলের তোড়া ও মিষ্টি দেওয়া হয় ৷ সংগঠনের পক্ষে জানানো হয়, তিনি যৌথ মঞ্চের আইনজীবী না-হলেও, সরকারি কর্মচারীদের জন্য বিনামূল্যে আদালতে ডিএ আদায়ের লড়াই করে গেছেন প্রথম থেকে, তাই তাঁকে এই সম্মান জানানো হয়েছে ৷