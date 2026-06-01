দীর্ঘ 15 বছর পর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক, সরকারের ইতিবাচক উদ্যোগকে স্বাগত ভাস্কর ঘোষের
বিগত 15 বছরে তৃণমূল জমানায় মুখ্যমন্ত্রী সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি ৷ কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটল সোমবার ৷
Published : June 1, 2026 at 8:31 PM IST
হাওড়া, 1 জুন: দীর্ঘ 15 বছরের প্রতীক্ষার অবসান ৷ অবশেষে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে সরাসরি বৈঠকে বসলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ আর এই ঐতিহাসিক বৈঠকেই বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ), শূন্যপদে নিয়োগ, নতুন পে-কমিশন এবং বদলি নীতি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইতিবাচক বার্তা দিল রাজ্য প্রশাসন ৷
সরকারের এই সদর্থক ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে দীর্ঘকাল ধরে আন্দোলনরত কর্মচারী সংগঠনগুলি ৷ সোমবার হাওড়ার প্রশাসনিক ভবনে প্রায় 1 ঘণ্টা 40 মিনিটের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানান সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতা ভাস্কর ঘোষ ৷
দীর্ঘদিন ধরে চলা আইনি জট এবং আন্দোলনের আবহে এদিনের বৈঠক ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ৷ বৈঠক শেষে বেরনোর পর রীতিমতো আশার কথা শোনা গিয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ-সহ অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধিদের মুখে ৷ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ভাস্কর ঘোষ বলেন, "দীর্ঘ 15 বছর পর রাজ্য সরকার, কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসার যে সদিচ্ছা দেখিয়েছে, আমরা সরকারের সেই ইতিবাচক উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি ৷ মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দাবি ও অভাব-অভিযোগ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনেছেন এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে বকেয়া ডিএ মেটানোর বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন ৷ আমরা আশা করছি, প্রশাসনিক স্তরে এই আলোচনা সদর্থক রূপ পাবে এবং দ্রুত এই প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়িত হবে ৷"
এদিনের বৈঠকে সবথেকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল বকেয়া ডিএ এবং সুপ্রিম কোর্টে চলমান আইনি লড়াইয়ের উপর ৷ কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, ডিএ মামলা নিয়ে সরকার এবার সংঘাতে না-গিয়ে সমাধানের পথে হাঁটতে চাইছে ৷ সুপ্রিম কোর্টের রায় অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর স্বাগত ভাষণে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন ৷ বকেয়া ডিএ-র পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়ে ইন্দু মালহোত্রা কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷ বর্তমানে বকেয়া থাকা 42 শতাংশ ডিএ একলপ্তে না-হলেও, তা ধাপে ধাপে মেটানোর আশ্বাস মিলেছে ৷
আগামী 22 তারিখের পূর্ণাঙ্গ বাজেটে সরকারি কর্মচারীদের জন্য এই বিষয়ে একটি বড় ঘোষণা থাকতে পারে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ৷ আইনি জট কাটাতে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্ট থেকে তাদের রিভিউ পিটিশন প্রত্যাহার করে নেবে বলেও জানানো হয়েছে ৷
শুধুমাত্র ডিএ নয়, রাজ্যে কর্মসংস্থান এবং প্রশাসনিক কাজে গতি আনতে বেশ কয়েকটি বড় পদক্ষেপের কথা আলোচনা হয়েছে ৷ আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে অন্তত 50 হাজার স্থায়ী শূন্যপদে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ করা হবে ৷ এই নিয়োগের বিষয়ে আগামী 6-7 তারিখের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট নীতি ঘোষণা করবে প্রশাসন ৷ পাশাপাশি, নতুন পে-কমিশনের কাজও দ্রুত শুরু করা হবে ৷ আগামী জানুয়ারি মাসের দিকে রাজ্যে নতুন পে-কমিশন চালু করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ৷
কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ) এবং পেনশনারদের বকেয়া নিয়েও বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনা হয় ৷ জানা গিয়েছে, পয়লা এপ্রিল থেকে যাঁদের পিএফে টাকা জমা হয়েছে, তাঁরা সেই টাকা নির্দিষ্ট নিয়মে তুলতে পারবেন ৷ গ্রুপ এ, বি এবং সি কর্মচারীদের পিএফের টাকার উপর যে দু'বছরের লকিং পিরিয়ড চাপানো হয়েছিল, তা আগামী আর্থিক বছর থেকে তুলে নেওয়া হতে পারে ৷ কলকাতার পেনশনাররা যাঁরা এখনও ডিএ-র টাকা পাননি, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের অ্যাকাউন্টে সেই টাকা পৌঁছে যাবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর ৷
প্রশাসনিক স্তরে স্বচ্ছতা আনতে নতুন বদলি ও পদোন্নতি নীতি আনার কথাও বলা হয়েছে ৷ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি রুখতে সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়েছে এবং একটি বিশেষ দুর্নীতি দমন কমিটি গঠন করা হবে ৷ বিগত দিনে আন্দোলনের জেরে যে সমস্ত কর্মচারীকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করে তাঁদের নিজ নিজ স্থানে ফেরানোর আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে ৷
সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, গত 15 বছর ধরে পূর্বতন সরকার কর্মচারীদের সঙ্গে কোনও রকম আলোচনায় বসেনি ৷ তাঁদের কথায়, আগের সরকার প্রশাসনিক ভবনকে একটি 'যক্ষপুরী' করে রেখেছিল, কিন্তু এদিন সেই পরিবেশের আমূল পরিবর্তন দেখা গিয়েছে ৷ ভাস্কর ঘোষের বক্তব্য এবং সরকারের সামগ্রিক আশ্বাসের পর এখন রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের নজর আগামী 22 তারিখের রাজ্য বাজেটের দিকে ৷