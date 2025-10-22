এসআইআরের কাজে বিএলও'র কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দাবি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের
ভোটার তালিকা সংশোধনের এসআইআর প্রক্রিয়া করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন বুথ স্তরের আধিকারিকরা ৷ তাঁদের জন্য কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার দাবি তুলেছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ ৷
Published : October 22, 2025 at 8:48 PM IST
কলকাতা, 22 অক্টোবর: রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া 'এসআইআর' (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন)-এর সময় ভোটকর্মী ও বুথ স্তরের আধিকারিকদের উপযুক্ত নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি তুলল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ ৷ তাঁদের সাহায্যার্থে কন্ট্রোল রুম চালু করেছে এই প্রতিবাদী মঞ্চ ৷ বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন অনিরুদ্ধ রায় ৷
রাজ্য সরকারের থেকে প্রাপ্য ডিএ-সহ একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে শহিদ মিনারের নীচে লাগাতার অবস্থান করছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ ৷ বুধবার এই অবস্থানের এক হাজার দিন পূর্ণ হল ৷ এদিন সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগানে তীব্র কটাক্ষ ও হুঁশিয়ারি দেন মঞ্চের নেতৃত্ব ৷ রোপণ করা হয় বিচুটি গাছের চারা ৷ বকেয়া ডিএ, শূন্য পদে নিয়োগ-সহ বিভিন্ন দাবিতেই লাগাতার অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ ৷
সংগঠনের যৌথ আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, "সম্প্রতি ডিএ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট রায় ঘোষণা স্থগিত রেখেছে ৷ আমরা সেদিকে নজর রাখছি ৷ রায় ঘোষণা হলে তার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার যদি ফের রিভিউ পিটিশন করে, তাহলে আমরাও লাগাতার আন্দোলনে নামব ৷ সব ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হবে ৷ আমরা তাঁকে (মুখ্যমন্ত্রীকে) নিস্তার দেব না ৷
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে স্লোগান দেন মঞ্চের সদস্যরা ৷ তাঁরা বলেন, "বিচুটি তো বিচুটি হয়, হয় না তুলসী পাতা, এই রাজ্যের ক্ষতি করে উনি পরিত্রাতা ৷ ধিক্কার !" এই স্লোগানের সঙ্গেই মঞ্চের বাইরে একটি বিচুটি গাছ রোপণ করেন কর্মীরা ৷
এদিন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়, তারা পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ার পক্ষে ৷ মঞ্চের তরফে জানানো হয়, ভোটার তালিকা সংশোধনের কথা সংবিধানে বলা আছে ৷ রাজ্য সরকার এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে হুমকি দিচ্ছে ৷ অতীতে দেখা গিয়েছে, ভোটের কাজ করার সময় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করলেও তার সুরাহা হওয়া তো দূর, নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত তা পৌঁছয় না ৷
তাই গত ভোটের মতো এবার কন্ট্রোল রুম খুলছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ ৷ এসআইআর প্রক্রিয়ার কাজ করতে গিয়ে কেউ হুমকি, হুঁশিয়ারির মুখে পড়লে তা মঞ্চে জানাতে পারবেন ৷ ভোটকর্মী বিএলওদের জন্য দু'টি ফোন নম্বর চালু করেছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ ৷ সঙ্গে একটি ই-মেল আইডিও রয়েছে । মঞ্চের দাবি, বুথ স্তরের আধিকারিকদের এসআইআর করার সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা দিতে হবে ৷ যেমন ভোটের সময় দেওয়া হয় ৷ ভোট পর্বে যেমন অতি স্পর্শকাতর বুথ চিহ্নিত করা হয়, তেমনই এই পর্বে তা করতে হবে ৷