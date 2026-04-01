ভোটের মুখে মমতার দুয়ারে DA বিক্ষোভ, 'কালীঘাট চলো'র ডাক সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

ভোটের মুখে মমতার দুয়ারে DA বিক্ষোভ, 'কালীঘাট চলো'র ডাক সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের
একজনও সরকারি কর্মীর অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি ৷ বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ডিএ নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার চালানোর হুঁশিয়ারি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ৷
Published : April 1, 2026 at 2:32 PM IST
কলকাতা, 1 এপ্রিল: ভোটের মুখে ফেরতৃণমূল কংগ্রেসের গলার কাঁটা হয়ে উঠছে ডিএ ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, একজনও সরকারি কর্মীর অ্যাকাউন্টে বকেয়া ডিএ-র 25 শতাংশ টাকা ঢোকেনি ৷ আর তাই এবার রাজ্য সরকার তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিএ মেটানোর নির্বাচনী 'গিমিক'-এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামছে সরকারি কর্মীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ ৷ 12 এপ্রিল কালীঘাট চলো অভিযানের ডাক দিয়েছে তারা ৷ সেই সঙ্গে প্রতিটি বুথে গিয়ে সাধারণ মানুষকে তৃণমূল সরকারের মিথ্যের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হবে বলে জানিয়েছে যৌথ মঞ্চ ৷
সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, 12 এপ্রিল বেলা সাড়ে 12টার সময় হাজরা মোড়ে জমায়েত করবে তারা ৷ সেখানে সকল রাজ্য সরকারি কর্মী এবং সাধারণ মানুষকেও সামিল হতে আবেদন জানানো হয়েছে ৷ সাড়ে 12টার সময় কালীঘাটে হরিশ মুখার্জি রোডের সামনে দিয়ে মিছিল হবে ৷
তাদের অভিযোগ, সরকারি কর্মচারীদের ফোনে একটি মেসেজ ঢুকেছে ৷ কিন্তু, সেই মেসেজে ডিএ মেটানো নিয়ে উল্লেখ করা বক্তব্যে একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে ৷ আর সুপ্রিম কোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছে, তা মানা হয়নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷ মঞ্চের নেতৃত্বের বক্তব্য, "যে সকল মানুষজন ভাবছে, রাজ্য সরকার আমাদের সরকারি কর্মচারীদের সব দাবি ও সমস্যা মিটিয়ে দিয়েছে, তাদের কাছে যাব আমরা ৷ জানাব যে, এই সরকার মিথ্য কথা বলেছে ৷"
সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, "এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে একটা টাকাও ঢোকেনি ৷ শুধু এসএমএস ঢুকেছে ৷ কিন্তু, এই মেসেজ পাওয়ার মধ্যেও বহু ধরনের অসঙ্গতি আমাদের নজরে এসেছে ৷ বঞ্চনা সীমাহীন ৷ এই বঞ্চনার কথা যদি বলতে হয়, তাহলে বলতে হবে এই রাজ্যবাসীর একাংশই বঞ্চিত ৷ সেই বঞ্চিত সকল শ্রেণির মানুষকে আমরা আহ্বান করছি, এটাই সুবর্ণ সুযোগ পথে নামার ৷ যে সমস্ত মানুষজন ভাবছেন সরকারি কর্মচারীদের সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে রাজপথে নেমে চিৎকার করেই জানাবো ৷ রাজার কানেও ঢুকবে বলে আমরা জানি ৷"
এরপরে তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন 294টি কেন্দ্রে তিনিই প্রার্থী প্রতীকীভাবে ৷ আমরা জানি, তিনি ভবানীপুরে দাঁড়িয়েছেন ৷ আমরা আগেও কালীঘাটে যেতে চেয়েছিলাম, আমাদের আটকে দিয়েছিল ৷ আমরা সে কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তিনি যেখানকার প্রার্থী সেখানেই যাব ৷ 15 বছর ধরে রাজ্যে যে জঙ্গলরাজ প্রতিষ্ঠা করেছে, রাজ্যের মানুষ চাইছে এই জঙ্গল সাফ হোক ৷ এই বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলা হোক ৷ এর মূল ভবানীপুরে আছে, কালীঘাটে আছে ৷ আগামী 12 এপ্রিল এই রাজ্যে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চে শুধু নয়, সমস্ত স্তরের মানুষকে খোলা মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি ৷"
কর্মসূচি সম্পর্কে তিনি বলেন, "12 এপ্রিল হাজরা মোড়ে বেলা সাড়ে বারোটার সময় জমায়েত করে আমরা হরিশ মুখার্জি দিয়ে মিছিল করব ৷ যে মিছিল 2023 সালে হাইকোর্টের নির্দেশে হয়েছিল, সেই একই মিছিল আবার হবে ৷ তার আগে গোটা রাজ্য জুড়ে লিফলেট, ব্যানার, পোস্টার ছাপিয়ে এই রাজ্যের যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ও প্রশাসনহীনতার কথা রাজ্যবাসীর কাছে তুলে ধরব ৷ বিধানসভা ধরে ধরে আমাদের পক্ষ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির লম্বা তালিকা মানুষের কাছে তুলে ধরব ৷"