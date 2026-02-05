ETV Bharat / state

সুপ্রিম-নির্দেশে বকেয়া মেটানোর চাপ; বাজেটে 4% ডিএ বৃদ্ধি ‘ললিপপ’, কটাক্ষ ভাস্কর ঘোষের

বৃহস্পতিবার রাজ্য বাজেটে চার শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে৷ একে ললিপপ বলে কটাক্ষ করেছেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতা ভাস্কর ঘোষ৷

Sangrami Joint Forum on DA
বাজেটে 4% ডিএ বৃদ্ধি ‘ললিপপ’, কটাক্ষ ভাস্কর ঘোষের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 5, 2026 at 8:03 PM IST

কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: ডিএ বা মহার্ঘ ভাতা নিয়ে বৃহস্পতিবার রাজ্য রাজনীতিতে জোড়া ফলাফলের সাক্ষী থাকল বাংলা। একদিকে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বাজেট বক্তৃতায় রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য চার শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা করলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। অন্যদিকে, প্রায় একই সময়ে সুপ্রিম কোর্ট 2009 থেকে 2019 সাল পর্যন্ত বকেয়া ডিএ-র 25 শতাংশ অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল রাজ্যকে।

যদিও বাজেটে চার শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণাকে ‘ললিপপ’ বলে কটাক্ষ করে তা প্রত্যাখ্যান করেছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। সংগঠনের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষের হুঁশিয়ারি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে বকেয়া না-মেটালে বিধানসভা ভোটের আগেই নজিরবিহীন আন্দোলন দেখবে রাজ্য।

West Bengal Assembly
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা (নিজস্ব ছবি)

বৃহস্পতিবার বাজেট পেশের দিনই সুপ্রিম কোর্টের এই রায় রাজ্য সরকারের কাছে বড়সড় আর্থিক ধাক্কা বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, 2009 সালের অগস্ট থেকে 2019 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের যে বকেয়া ডিএ ছিল, তার 25 শতাংশ অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে হবে। বাকি 75 শতাংশ বকেয়া কীভাবে বা কতগুলি কিস্তিতে মেটানো হবে, তা ঠিক করার জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই রায়ের ফলে বর্তমানে কর্মরতদের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরাও উপকৃত হবেন।

এদিকে, এই আইনি ডামাডোলের মাঝেই বাজেটে নতুন করে চার শতাংশ ডিএ ঘোষণা করেছে রাজ্য। এর ফলে রাজ্য সরকারি কর্মীরা বর্তমানে যে 18 শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছিলেন, তা বেড়ে দাঁড়াল 22 শতাংশে। কিন্তু এতে চিঁড়ে ভিজছে না। কারণ, বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা 58 শতাংশ হারে ডিএ পান। বাজেটের আগে এই ফারাক ছিল 40 শতাংশ, চার শতাংশ বৃদ্ধির পর, তা কমে দাঁড়িয়েছে 36 শতাংশে। অর্থাৎ ফারাক রয়েই গেল বিস্তর।

বাজেটের এই ঘোষণার পর সমালোচনায় সরব হয়েছেন ভাস্কর ঘোষ। সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী ভাবছেন ভোটের আগে ললিপপ ধরিয়ে আমাদের খুশি করতে পারবেন। কিন্তু তা হবে না। 40 শতাংশ বকেয়ার বদলে চার শতাংশ ভিক্ষা আমরা প্রত্যাখ্যান করছি।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের সঙ্গে বাজেটের এই ঘোষণার কোনও সম্পর্ক নেই। শীর্ষ আদালত বকেয়া মেটানোর কথা বলেছে। আর সরকার যেটা দিল, সেটা নিয়মিত ডিএ-র সামান্য অংশ মাত্র। মুখ্যমন্ত্রী হয়তো আমাদের সারমেয়র রূপে দেখেন, তাই ভাবছেন এইটুকু দিলেই আমরা শান্ত থাকব।’’

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে রাজ্যের কোষাগারে যে বড়সড় চাপ পড়ল, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। নবান্ন সূত্রে খবর, বকেয়া ডিএ-র 25 শতাংশ মেটাতেই সরকারের খরচ হবে প্রায় 10 হাজার 500 কোটি টাকা। যা রাজ্যের সম্পূর্ণ কৃষি বাজেটের (10 হাজার 79 কোটি টাকা) চেয়েও বেশি। আর যদি সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থাৎ 42 হাজার কোটি টাকা মেটাতে হয়, তবে তা ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পের বার্ষিক খরচের (প্রায় 19 হাজার 285 কোটি টাকা) দ্বিগুণেরও বেশি হবে।

এই রায়কে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভার বাইরে স্লোগান তোলেন, ‘‘হারিলো রে হারিলো, মমতা হারিলো।’’ বিরোধীদের দাবি, সুপ্রিম কোর্টের এই রায় রাজ্য সরকারের নৈতিক পরাজয়। তবে তৃণমূলের অন্দরের ব্যাখ্যা কিছুটা ভিন্ন। শাসকদলের একাংশের মতে, হাইকোর্ট যেখানে 100 শতাংশ বকেয়া তিন মাসের মধ্যে মেটানোর নির্দেশ দিয়েছিল, সেখানে সুপ্রিম কোর্ট আপাতত 25 শতাংশ দিতে বলেছে এবং বাকিটা কমিটির মাধ্যমে ফয়সালা হবে। এতে সরকার কিছুটা সময় বা ‘ব্রিদিং স্পেস’ পেল।

তৃণমূলের এক প্রথম সারির নেতার কথায়, ‘‘পোস্টাল ব্যালটে আমরা এমনিতেই হারি। সরকারি কর্মীদের এই অংশটি আমাদের ভোটব্যাঙ্ক নয়। তাই এই রায়ে সার্বিক ভোটের ফলাফলে খুব একটা হেরফের হবে না।’’ তবে ভাস্কর ঘোষের হুঁশিয়ারি, ‘‘আগামী 31 মার্চের মধ্যে বকেয়া 25 শতাংশ এবং 15 মের মধ্যে পুরো বিষয়টি ফয়সালা না হলে, এমন আন্দোলন হবে, যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবতেও পারছেন না। আগে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করার সাহস দেখিয়েছিলেন, এবার যেন আর আগুন নিয়ে না-খেলেন।’’

