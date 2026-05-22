ডুয়ার্সে থমকে বালিপাথরের সাম্রাজ্য ! কাজ হারিয়ে অনিশ্চয়তায় হাজার হাজার শ্রমিক
সামনেই বর্ষা ৷ এখনই কাজ শুরু না হলে চার মাস বেকার অবস্থাতেই কাটাতে হবে শ্রমিকদের । ইতিমধ্যেই বহু তরুণ কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন ৷
Published : May 22, 2026 at 2:35 PM IST
জলপাইগুড়ি, 22 মে: এক সময় রাত নামলেই ডুয়ার্সের রাস্তাজুড়ে দাপিয়ে বেড়াত বালিপাথর বোঝাই ডাম্পার । সেবক থেকে ওদলাবাড়ি, বাগরাকোট থেকে মালবাজার- নদীর বুক চিরে উত্তোলিত বালি ও পাথর পৌঁছে যেত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে, এমনকি আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভুটান ও বাংলাদেশেও । দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ ছিল, এই বিশাল ব্যবসার বড় অংশই চলত বেআইনিভাবে ।
কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের প্রায় এক মাস আগে থেকেই প্রশাসনের কড়াকড়িতে আচমকাই থমকে যায় সেই কাজ । রাজনৈতিক পালাবদলের পর রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি । তৃণমূল সরকারের পতনের পরও এখনও পর্যন্ত শুরু হয়নি বালিপাথর উত্তোলন বা পরিবহণের কাজ । ফলে কাজ হারিয়ে অনিশ্চয়তায় ডুয়ার্সের হাজার হাজার শ্রমিক ।
ওদলাবাড়ি, মালবাজার, বাগরাকোট-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্ধ বড় বড় ক্রাশার ইউনিট । রাস্তার ধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে শত শত ডাম্পার । কিন্তু সেই গাড়িগুলির মালিক কারা ? কার নির্দেশে চলত কোটি টাকার এই সাম্রাজ্য ? সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা ।
সবচেয়ে বড় সংকটে পড়েছেন এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা খেটে খাওয়া মানুষজন । পাথর ভাঙার শ্রমিক, ডাম্পার চালক, লেবার, খালাসি- সবমিলিয়ে হাজার হাজার পরিবার এখন কার্যত কর্মহীন । দিন আনি দিন খাই মানুষগুলোর চোখে এখন অনিশ্চয়তার ছায়া ।
তার উপর সামনে বর্ষা । সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নদী থেকে বালি-পাথর উত্তোলন বন্ধ থাকে । অর্থাৎ এখন কাজ শুরু না হলে আরও চার মাস কার্যত বেকার অবস্থাতেই কাটাতে হবে শ্রমিকদের । ইতিমধ্যেই বহু তরুণ কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন ৷
ওদলাবাড়ির এক তরুণ নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, "সরকার বদলায়, কিন্তু আমাদের অবস্থার বদল হয় না ।" শিববাড়ি এলাকার বাসিন্দা দেবাশিস দাস এতদিন ডাম্পার চালিয়েই সংসার চালাতেন । এখন কাজ বন্ধ । তাঁর আক্ষেপ, "খুব কষ্টে সংসার চলছে । সরকার এমন ব্যবস্থা করুক যাতে অন্তত কাজ করে খেতে পারি ।"
খুদিরাম পল্লীর বাসিন্দা আতুবোহা রায় পাথর ভেঙেই সংসার চালাতেন । 55 বছরের এই শ্রমিকের কথায়, "কয়েক মাস বাজারই করতে পারিনি । ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করে । সরকার যদি কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করে ।" একই সুর কবিরুন্নেসা বেগমের গলাতেও । তিনি বলেন, "একবেলা খেলে অন্যবেলা খাওয়া জোটে না । এভাবে আর কতদিন চালাব ?"
এই পরিস্থিতিতে মালবাজারের বিজেপি বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স' নীতির কথা মনে করিয়ে আশ্বাস দিয়েছেন, "তৃণমূল আমলে বালি-পাথরের ব্যবসা দুর্নীতির আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছিল । তবে খেটে খাওয়া মানুষদের বলব, একটু সময় দিন। আইন মেনেই খুব দ্রুত সব কিছু শুরু করা হবে ।"
ক্ষমতায় এসেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শিলিগুড়ি সফরে গেলেও এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোনও রূপরেখা সামনে আসেনি । এদিকে ডাম্পার মালিকদের একাংশও ব্যবসা বন্ধ থাকায় কার্যত হাত গুটিয়ে নিয়েছেন । আর সেই কারণেই ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় ডুয়ার্সের নদী নির্ভর কয়েক হাজার পরিবার । তাদের একটাই প্রশ্ন, কবে আবার ঘুরবে বালিপাথরের চাকা ?