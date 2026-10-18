কলকাতা যেতে মন সায় দেয়নি, চোরবাগানের বিপর্যয়ে মায়ের সঙ্গেই চিরঘুমে কিশোর সন্দীপ

কলকাতা যেতে মন সায় দেয়নি, চোরবাগানের বিপর্যয়ে মায়ের সঙ্গেই চিরঘুমে কিশোর সন্দীপ
chorbagan stampede : সন্দীপ চেয়েছিল পরিচিত মণ্ডপ, চেনা মানুষজন, পাড়ার উৎসবেই সময় কাটাতে ৷ কিন্তু কলকাতায় ঠাকুর দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে পারেনি ।
Published : October 18, 2026 at 4:59 PM IST
বর্ধমান, 18 অক্টোবর : রবিবার বাড়ি ফেরার কথা ছিল, চোরবাগানের বিপর্যয়ে মায়ের সঙ্গেই চিরঘুমে চলে গেল কিশোর সন্দীপ বেজ! শোকের ছায়া বর্ধমানের বীরপুরে ৷ পরিবারের দাবি, কলকাতায় ঠাকুর দেখতে যেতে নাকি মন সায় দেয়নি 13 বছরের কিশোরের ৷ গ্রামের পুজোয় মাততে চেয়েছিল সে ৷ তবে, সব দ্বিধা কাটিয়ে কলকাতা পুজো দেখতে রওনা দেয় মায়ের সঙ্গে ৷ সপ্তমীতে ফেরার কথা ছিল মা-ছেলের ৷ তার আগেই পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু টগর বেজ (37) ও সন্দীপের ৷ একই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের আত্মীয় হুগলির পিয়ালী প্রামাণিকও ৷
সন্দীপ চেয়েছিল পরিচিত মণ্ডপ, চেনা মানুষজন, পাড়ার উৎসবেই সময় কাটাতে ৷ কিন্তু পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় ঠাকুর দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা থেকে শেষ পর্যন্ত সরে আসতে পারেনি । পরিবার সূত্রে খবর, কলকাতায় যেতে নাকি প্রথমে রাজি ছিল না সে। তবে সপ্তমীর দিনই বাড়ি ফিরে আসার কথা থাকায় শেষ পর্যন্ত পরিবারের সঙ্গে যাওয়া তার। কথা ছিল, রবিবার বাড়ি ফিরবে মা ও ছেলে । কিন্তু সেই ফেরা আর হল না। উত্তর কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাপুজো মণ্ডপে পদপিষ্টের মর্মান্তিক ঘটনায় মায়ের সঙ্গে প্রাণ হারাল ওই কিশোরও। আর এই বিপর্যয়ে একই পরিবারের আরও এক সদস্য পিয়ালী প্রামাণিকের মৃত্যুর খবর ঘিরে শোকস্তব্ধ পূর্ব বর্ধমানের মাধবডিহি থানার বীরপুর গ্রাম।
এই ঘটনায় জখম হয়েছেন টগরের মেয়ে আগমনী বেজ। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আগমনী। একই দুর্ঘটনায় পরিবারের একাধিক সদস্যকে হারানোর শোকের পাশাপাশি তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়েও উদ্বেগে রয়েছেন আত্মীয়স্বজনেরা। যে পরিবারে পুজোর আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার কথা ছিল, সেখানে এখন কান্না, উৎকণ্ঠা আর অনিশ্চয়তা।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরপুর গ্রামের গৃহবধূ টগরের বাপের বাড়ি হুগলির বালিয়া গ্রামে। সেখানকার আত্মীয়দের সঙ্গে কলকাতায় দুর্গাপুজো দেখতে গিয়েছিলেন তাঁরা। তবে, সন্দীপ গ্রামের পুজো ছেড়ে তাঁদের সঙ্গে যেতে চায়নি। একপ্রকার বাধ্য হয়েই সে কলকাতায় যায় ঠাকুর দেখতে।
গত বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন টগর ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। পরিকল্পনা ছিল, কলকাতার আত্মীয়ের বাড়িতে দু'দিন থেকে সেখানে পুজো দেখে রবিবার বাড়ি ফিরবেন। কিন্তু চোরবাগানের দুর্ঘটনা সেই পরিকল্পনাকে মুহূর্তে বদলে দেয়। পরিবারের তরফে জানা যাচ্ছে, সন্দীপের ইচ্ছে ছিল গ্রামের পুজোয় থাকার। শেষ পর্যন্ত কলকাতায় যাওয়ার আগে সপ্তমীর দিন বাড়ি ফেরার কথা হয়েছিল বলে আত্মীয়দের দাবি। সেই প্রতিশ্রুতির দিনেই ঘরে ফেরার কথা ছিল মা-ছেলের। অথচ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে এখন শোকে ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার।
দুর্ঘটনার খবর কীভাবে পৌঁছেছিল বীরপুরে? পরিবারের আত্মীয় উদয় বেজ জানান, শনিবার রাত আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে প্রথম খবর পান তাঁরা। এরপর একের পর এক আত্মীয়ের ফোন আসতে থাকে। বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর পেতে পেতে পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পারেন পরিবারের সদস্যরা। উদয়ের কথায়, তাঁরা ঘটনাস্থলে ছিলেন না। চোরবাগানে ঠিক কীভাবে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটেছিল, তা নিজের চোখে দেখেননি । মাইকিংয়ের প্রসঙ্গও টেলিভিশনের খবর থেকে শুনেছেন বলে জানান। ফলে, দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে পরিবারের কাছে এখনও প্রত্যক্ষ কোনও বিবরণ নেই।
কিন্তু প্রিয়জনদের হারানোর খবর যে কীভাবে তাঁদের জীবনের চেনা ছন্দ ভেঙে দিয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে আত্মীয়দের কথাতেই। বীরপুর গ্রামে খবর পৌঁছতেই শোকের ছায়া নেমে আসে গ্রামজুড়ে। দুর্গাপুজোর দিনে যেখানে মণ্ডপে মণ্ডপে আনন্দ, বাড়িতে বাড়িতে অতিথি আপ্যায়ন আর উৎসবের ব্যস্ততা থাকার কথা, সেখানে এখন নিস্তব্ধতা। টগর ও সন্দীপের দেহ এখনও গ্রামে ফেরেনি। আজ কলকাতায় তাঁদের দেহের ময়নাতদন্ত হওয়ার কথা। তারপর দেহ গ্রামে ফিরলে শেষবারের মতো আপনজনদের দেখার সুযোগ পাবেন পরিবারের সদস্যরা। যে বাড়িতে রবিবার মা ও ছেলের ফিরে আসার অপেক্ষা ছিল, সেই বাড়িতেই এখন তাঁদের শেষবার দেখার প্রতীক্ষা।
খবর পেয়ে মাধবডিহি থানার পুলিশকর্মীরাও গ্রামে তাঁদের বাড়িতে যায়। কিন্তু প্রশাসনিক পদক্ষেপের বাইরেও পরিবারের কাছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় উদ্বেগ আগমনীর চিকিৎসা এবং প্রিয়জনদের হারানোর শূন্যতা। একদিকে মায়ের মৃত্যু, অন্যদিকে ভাইকে হারানোর বেদনা-এই বিপর্যয়ের অভিঘাত কতটা গভীর, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। পরিবারের সদস্যদের এখন একটাই প্রার্থনা, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আগমনী যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন।
চোরবাগানের এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা তদন্তে স্পষ্ট হবে। কিন্তু বীরপুরের এই পরিবারের কাছে কোনও তদন্তই ফিরিয়ে দিতে পারবে না টগর, সন্দীপকে। পুজোর আনন্দ ভাগ করে নিতে কলকাতায় যাওয়া পরিবারটির কাছে এই দুর্ঘটনা রেখে গেল এমন এক শূন্যতা, যা কোনও ক্ষতিপূরণে পূরণ হওয়ার নয়। গ্রামের পুজোয় থাকার ইচ্ছে আর রবিবার বাড়ি ফেরার প্রতিশ্রুতি-সন্দীপকে ঘিরে পরিবারের এই স্মৃতিগুলিই এখন বীরপুরের শোকের মধ্যে বারবার ফিরে আসছে।